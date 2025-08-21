【8/25開始】クラウドファンディング『「グレーター品川のヒーロー」～品川CC ブルザイズ X PREMIER リーグへの#GRIT宣言～』をスポチュニティで実施予定！

スポチュニティ株式会社

チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社（東京都中央区、以下スポチュニティ）は、アメリカンフットボール Xリーグ所属の品川CC ブルザイズが主催するクラウドファンディングの支援募集プロジェクトを2025年8月25日（月）から開始します。

https://www.spportunity.com/tokyo/team/756/invest/749/detail

１．クラウドファンディング実施の背景と想い

品川CCブルザイズはXリーグ「X1AREA」に所属する社会人アメリカンフットボールチームです。近年の連続クラウドファンディングで認知度と支援者を大きく拡大し、2024年には長年のライバル・電通キャタピラーズと最後までブロック優勝を争うまでに成長しました。

しかし、2026年に創設される新リーグ「X PREMIER」は、年間2億円超の運営費用やプロ選手義務化など、これまでにない厳しい参入条件を課しています。

この厳しい現実を胸に刻み、30年前の創部当初の困難を思い起こしながら、私たちは「GRIT」をもって組織力と認知度のさらなる強化に挑みます。

GRIT＝最後までやり抜く力。

2025年シーズン、ブルザイズはこの言葉をスローガンに掲げます。

泥臭く、基本に忠実に、最後まで勝ち切る--その姿勢をフィールドで体現します。

選手もスタッフも、厳しいトレーニングと練習を重ね、日々の積み上げに全力を注いでいます。まずは2025年、X1AREAでの全勝優勝を目指し、X PREMIERへの挑戦に向けて進みます。

皆様の温かい応援を心よりお願いいたします。

品川CC ブルザイズ プロジェクトメンバー一同

２．支援募集プロジェクトの概要

https://www.spportunity.com/tokyo/team/756/invest/749/detail

2）支援募集期間

2025年8月25日（月）12:00～10月15日（水）23:59

※現時点の想定のため、終了日は変更となる可能性があります。

3）目標金額と資金使途

目標金額：60万円

資金使途：

- 「ブルザイズ ファミリー」としての応援文化の強化（オリジナル応援グッズ制作、応援席企画、各試合ハーフタイムショー企画等）- 民間人工芝グラウンド使用料- 熱中症対策、怪我予防、リハビリなど、選手の安全対策

【会社・団体概要】

◆品川CC ブルザイズ

所在地： 〒140-0001 東京都品川区北品川1-21-10. SHINAGAWA1930 A棟

創部：1993年

ホームページ：https://shinagawa.cc/football/

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/scc_bullseyes

公式Facebook：https://www.facebook.com/shinagawaccbullseyes

公式Instagram：https://instagram.com/scc_bullseyes

連絡先：shinagawacc.bullseyes@gmail.com

◆スポチュニティ株式会社

所在地：東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階

設立：2016年3月

ホームページ：https://www.spportunity.com/

公式Facebook：https://www.facebook.com/spportunity/

公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/Spportunity_JP

公式Instagram：https://www.instagram.com/spportunity/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@SpportunityOfficial

概要：

「Sports×Opportunity」を理念に、「若者がチャレンジできる機会を与える」「若者に夢を与えるスポーツ団体を応援する」「スポーツで地方を元気にする」ことを通して平等な機会・夢を育む環境づくりを目指す、スポーツに特化したクラウドファンディングを提供するベンチャー企業。創業メンバーはグロービス経営大学院で学んだ同級生で、メンバーの大半がMBA生という変わった組織です。