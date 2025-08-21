持ち運べる練り香水タブレット「PACHET」がe - GIFTに対応しました

株式会社トワイム

株式会社トワイム（東京都杉並区、代表取締役：中山 大之、以下「トワイム」）が運営する「PACHET（ https://pachet.jp/ ）」公式サイトにて、通常ギフトはもちろん住所を知らなくても贈れる「e-GIFT」のサービスを導入しました。

お相手の名前や住所は不要。 メールやSNSで気軽に贈れるギフトサービスです。

PACHET（パチェット）」e-GIFTサービス概要

【Point. 01】住所がわからなくても贈れる

e-ギフトなら、URLをメールやSNSで送るだけで簡単に贈ることができます。

受取側が住所を入力することで、ギフトを受け取れるので、相手の住所が分からなくてもOK。

【Point. 02】ニックネームで贈れる

SNSやオンラインで知り合った友達にギフトを贈ることができます。あなたの名前を、ニックネームにすることで、安心して贈ることができます。

【Point. 03】今すぐ贈れる

誕生日が今日だった！どうしよう!? このような経験はありませんか？ e-ギフトなら、受取URLをメールやSNSで、すぐに贈ることができます。

【Point. 04】相手が香りを選べる

受取側が香りを選択できるので、贈った後に「こっちの香りが良かったな。。。」なんて事もありません。

商品詳細 PACHET e-GIFT \3,960（税込）

PACHET e-GIFT

URLが発行されるタイプのギフト専用商品です。

下記の２つの香りから、お相手が自由に香りを選択できます。

▪️PACHET #BLACK - 6pcs

白樺とサンダルウッドを支えるミステリアスなインディアンレザー｡それを包み込む優しい甘さを再現したウッディ系のグラマラスでアンニュイな香り｡

▪️PACHET #WHITE - 6pcs

インテンスなカシスフルーツにスターフルーツとグレープウッドを加え香りに奥行きとミステリアスな雰囲気を与えています。フレッシュながらもどこか郷愁ただよう香り。

タブレット×６個、ボールチェーン×１本

MADE IN JAPAN

商品詳細を見る(https://pachet.jp/products/pachet-e-gift)

いつもの香りと、いつでも一緒。

2025年、フレグランスを新しいステージへ。

PACHET（パチェット）は、"香水とサシェがひとつになった"練り香水タブレットです。ふわっと香る練り香水を、キーホルダー型で持ち歩けるようにした新しい香りの形は、外出時はもちろん、鍵やバッグに忍ばせて使える"香りのパートナー"としてご好評をいただいています。

現在は公式オンラインストアを中心に展開。今後は実際に香りを体感いただけるポップアップストアやお取り扱い店舗様を広げていく予定です。

会社概要

■社名：株式会社トワイム

■所在地：〒166-0003 東京都杉並区高円寺南4-26-19 202

■創業：2024年

■ホームページ

公式サイト : https://pachet.jp

インスタグラム： https://www.instagram.com/pachet_jp/