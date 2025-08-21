「ハイキュー!!」in 未来屋書店POP-UP STORE presented by TOHO animationが8/22(金)～9/28(日)まで未来屋書店成田店にて開催！

株式会社未来屋書店

株式会社未来屋書店（本社:千葉市美浜区、代表取締役社長:平川雅隆、以下 未来屋書店）は、2025年8月22日、未来屋書店成田店をリニューアルオープンいたします。

今回の店舗リニューアルでは、店内にコミック・アニメ雑貨・ゲーム雑貨に特化したエンターテイメントコーナー「コミLab.（コミラボ）」を新設しました。

お客様に「本との出会い」だけでなく、エンターテインメントの魅力をより一層感じられる、ここでしか体験できない世界観をお届けします。

これを記念し、リニューアル後初の企画として「ハイキュー!!」in 未来屋書店POP-UP STORE presented by TOHO animationを開催いたします。

■「ハイキュー!!」in 未来屋書店POP-UP STORE presented by TOHO animationについて

開催期間：2025年8月22日（金）～2025年9月28日（日）

取扱商品：ビーチボールや麦わら帽子を着用した各キャラクターのアクリルスタンド、缶バッジなどのほか、2025年6月7日（土）・8日（日）開催「ハイキュー!! FAN PARK」にて先行販売された各種グッズなど、作品の世界観にどっぷり浸ることのできる様々な商品を取り揃えています。

【イベント】

POP-UP STORE開催期間中は主人公の日向翔陽と影山飛雄の等身大パネルのフォトスポットを設置。

期間中、いつでも撮影いただけます。

【コミLabについて】

コミLab.は2025年3月より未来屋書店がコミック売場に導入している、コミック・アニメ雑貨・ゲーム雑貨に特化したエンターテイメントコーナーです。人気コンテンツのPOP-UP SHOPやグッズ販売、イベントなどの開催を積極的に行っています。コミLab.は大日店(大阪府)、名取店(宮城県)に続き成田店(千葉県)が３店舗目となります。

開催店舗：未来屋書店 成田店

所在地：286-0029千葉県成田市ウイング土屋24番地 イオンモール成田2F

TEL：0476-23-8248

営業時間：10:00-21:00

【社名】 株式会社未来屋書店

【本社】 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1イオンタワー9F

【電話番号】 043-298-1021（代表）

【設立】 1985年12月24日

【資本金】 1億円（イオン（株）100％出資）

【代表取締役社長】 平川 雅隆

【事業内容】 書籍・雑誌の販売／文具・雑貨の販売／コワーキングスペースの運営

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社 未来屋書店

千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1イオンタワー9F

e-mail : Press@miraiyashoten.co.jp

公式ホームページ : https://www.miraiyashoten.co.jp