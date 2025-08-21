アニメイト通販「くじメイト」から TVアニメ『ただいま、おかえり』オンラインくじが登場！ ピクニックを楽しむ藤吉家4人の描き下ろしイラストを使用した景品にもご注目♪
アニメイト通販の「くじメイト」に、大人気BLアニメ『ただいま、おかえり』のオンラインくじが登場！
景品デザインには、今回の「くじメイト」のために描き下ろしたイラストも登場！藤吉家の4人がピクニックを楽しむ、ほんわかあたたかな気持ちになるイラストは必見です！
作品の魅力がたくさん詰まった【TVアニメ『ただいま、おかえり』くじメイト】をお見逃しなく！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327775&id=bodyimage1】
【景品ラインナップ】
《A賞》 B2タペストリー（全1種）/2%
《B賞》 アクリルビジュアルボード（全2種からランダム）/8%
《C賞》 マグカップ（全1種）/12%
《D賞》 アクリルブロックキーホルダー（全4種からランダム）/30%
《E賞》 ハート缶バッジ（全10種からランダム）/48%
＼TVアニメ『ただいま、おかえり』くじメイト発売記念キャンペーン／
1度のお会計で合計10回ご購入毎に、【ポストカード（全3種）】をランダムで1枚プレゼント！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327775&id=bodyimage2】
【各景品詳細】
----------------------------------------------------------------------------
《A賞》 B2タペストリー（全1種）
描き下ろしイラストを使用した“B2タペストリー"です。
ピクニックを楽しむ藤吉家4人の素敵なイラストを、大迫力で楽しめちゃいます♪
・素材：スエード
・サイズ：約W515mm×H728mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《B賞》 アクリルビジュアルボード（全2種からランダム）
描き下ろしイラストや、思い出のシーンの場面写を使用した“アクリルビジュアルボード”です。
仲の良い藤吉家の素敵な思い出を詰め込んだような、デザインとなっており、お部屋に飾ればほっこりすること間違いなし…！
・素材：アクリル
・サイズ：本体 約 120mm×180mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《C賞》 マグカップ（全1種）
描き下ろしイラストを使用した"マグカップ"です。
飲み物を入れる以外にも、小物やぬいぐるみを入れて飾るなどインテリアとして使用するのもおすすめ！
・素材：陶器製
・サイズ：口径 約82mm/高さ約96mm
----------------------------------------------------------------------------
《D賞》 アクリルブロックキーホルダー（全4種からランダム）
描き下ろしイラストやカラーイラストなどを使用した"アクリルブロックキーホルダー"です。
キーホルダーとして持ち運べることはもちろん、立てて飾ることも可能です♪
・素材：アクリル、金属
・サイズ：約W50mm×H80mm×D8mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《E賞》 ハート缶バッジ（全10種からランダム）
描き下ろしイラストや作中の名シーン使用した"ハート缶バッジ"です。
どの缶バッジも幸せがぎゅっと詰まったデザインとなっております♪
・素材：紙、金属、PP
・サイズ：約W56mm×H52mm
----------------------------------------------------------------------------
【TVアニメ『ただいま、おかえり』くじメイト実施概要】
開催期間：2025年8月21日（木）12：00～2025年9月21日（日）23：59まで
