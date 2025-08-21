オフハイウェイEV用電気モータの世界市場2025年、グローバル市場規模（高電圧モータ、低電圧モータ）・分析レポートを発表
2025年8月21日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「オフハイウェイEV用電気モータの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、オフハイウェイEV用電気モータのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
オフハイウェイEV用電気モータ市場の調査概要
本レポートによると、世界のオフハイウェイEV用電気モータ市場は、2023年において数億米ドル規模に達しており、2030年までにさらに規模を拡大すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は着実な伸びを示しており、世界的なEV導入の加速がその背景にあります。
2022年には、世界で合計1,050万台のBEV（バッテリー電気自動車）およびPHEV（プラグインハイブリッド車）が新たに販売され、2021年比で55%の増加となりました。とくに中国と欧州がこの成長を牽引しており、中国では新エネルギー車の生産が700万台、販売が680万台に達し、前年比でそれぞれ96.9%、93.4%の増加を記録しました。純電気自動車の販売台数は536万5,000台で、前年比81.6%の増加となっています。
________________________________________
市場構造と対象範囲
本レポートは、オフハイウェイ車両、すなわち公道以外の環境で使用される建設機械、農業機械、鉱業機械、物流車両などに搭載される電気モータの市場について詳細に分析しています。
タイプ別分類
● 高電圧モータ
● 低電圧モータ
高電圧モータは重負荷作業用の車両や大型機械に適しており、低電圧モータは軽量機器や小型EV向けに用いられます。
用途別分類
● 資材搬送機器（フォークリフトなど）
● 高所作業プラットフォーム
● 建設機械
● 鉱山用機器
● 農業用車両
それぞれの用途に応じて求められる出力、トルク、耐久性が異なるため、メーカーは多様なニーズに応じたモータ設計を行っています。
________________________________________
地域別市場分析
地域別に見ると、次のような成長傾向が確認されています。
アジア太平洋（特に中国）
中国は市場の中心的存在であり、国家政策による強力な支援、広大な内需、製造インフラの整備によって、他国に先駆けて電気モータの生産と普及が進んでいます。
北米・欧州
北米および欧州では、環境規制や脱炭素目標の達成を背景にオフハイウェイ分野でも電動化が進んでいます。とくに政府の補助金制度やゼロエミッション機械導入推進策が市場成長を支えています。
________________________________________
技術動向と産業チェーン
本レポートでは、電気モータ技術における最新動向についても詳述しています。たとえば、高効率化、小型化、耐熱性向上、メンテナンス性の向上などが開発の中心テーマです。
さらに、モータ制御用インバーターやバッテリーとの統合による一体型パワートレイン構築など、トータルソリューション化の流れも加速しています。また、産業チェーン上では原材料の安定供給や、リサイクル技術の導入が求められています。
________________________________________
競争環境と主要企業
市場には以下のような主要企業が参入しており、それぞれが強みを活かして競争しています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「オフハイウェイEV用電気モータの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、オフハイウェイEV用電気モータのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
オフハイウェイEV用電気モータ市場の調査概要
本レポートによると、世界のオフハイウェイEV用電気モータ市場は、2023年において数億米ドル規模に達しており、2030年までにさらに規模を拡大すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は着実な伸びを示しており、世界的なEV導入の加速がその背景にあります。
2022年には、世界で合計1,050万台のBEV（バッテリー電気自動車）およびPHEV（プラグインハイブリッド車）が新たに販売され、2021年比で55%の増加となりました。とくに中国と欧州がこの成長を牽引しており、中国では新エネルギー車の生産が700万台、販売が680万台に達し、前年比でそれぞれ96.9%、93.4%の増加を記録しました。純電気自動車の販売台数は536万5,000台で、前年比81.6%の増加となっています。
________________________________________
市場構造と対象範囲
本レポートは、オフハイウェイ車両、すなわち公道以外の環境で使用される建設機械、農業機械、鉱業機械、物流車両などに搭載される電気モータの市場について詳細に分析しています。
タイプ別分類
● 高電圧モータ
● 低電圧モータ
高電圧モータは重負荷作業用の車両や大型機械に適しており、低電圧モータは軽量機器や小型EV向けに用いられます。
用途別分類
● 資材搬送機器（フォークリフトなど）
● 高所作業プラットフォーム
● 建設機械
● 鉱山用機器
● 農業用車両
それぞれの用途に応じて求められる出力、トルク、耐久性が異なるため、メーカーは多様なニーズに応じたモータ設計を行っています。
________________________________________
地域別市場分析
地域別に見ると、次のような成長傾向が確認されています。
アジア太平洋（特に中国）
中国は市場の中心的存在であり、国家政策による強力な支援、広大な内需、製造インフラの整備によって、他国に先駆けて電気モータの生産と普及が進んでいます。
北米・欧州
北米および欧州では、環境規制や脱炭素目標の達成を背景にオフハイウェイ分野でも電動化が進んでいます。とくに政府の補助金制度やゼロエミッション機械導入推進策が市場成長を支えています。
________________________________________
技術動向と産業チェーン
本レポートでは、電気モータ技術における最新動向についても詳述しています。たとえば、高効率化、小型化、耐熱性向上、メンテナンス性の向上などが開発の中心テーマです。
さらに、モータ制御用インバーターやバッテリーとの統合による一体型パワートレイン構築など、トータルソリューション化の流れも加速しています。また、産業チェーン上では原材料の安定供給や、リサイクル技術の導入が求められています。
________________________________________
競争環境と主要企業
市場には以下のような主要企業が参入しており、それぞれが強みを活かして競争しています。