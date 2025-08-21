おうち病院、「おうち病院 PRIVATE」始動--第一弾は医師伴走型の自費診療『きちんと向き合う肥満症改善外来』

株式会社アナムネ

オンライン診療サービス「おうち病院」を運営する株式会社アナムネ（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：菅原 康之）は、自費診療ブランド「おうち病院 PRIVATE」を立ち上げ、その第一弾として、『きちんと向き合う肥満症改善外来』を開始します。

現状のダイエット外来では、生活習慣支援が一部で手薄との指摘もあるなか、本サービスでは、医師が運動・食事習慣の改善まで継続伴走し、適切な薬物療法を併用。通院不要で全国から受診でき、行動変容と薬物療法を統合した設計で、継続性を重視した新しい自費オンライン診療を提供します。

■ 背景：オンライン診療の進化と課題-利便性の裏で置き去りにされた行動変容支援

日本では男性の31.5%、女性の21.1%が肥満（BMI25以上）*1となっており、生活習慣病を引き起こす大きな要因となっています。BMI27以上は医療的介入が推奨されます。しかし、「時間がない」「続かない」「効果が出ない」といった理由で治療を中断する人が多く存在します。近年はオンライン診療で利便性が向上した一方、薬の宅配に偏り、生活習慣改善の支援が不十分なケースが目立ちます。結果、短期の体重減少は達成できても、生活習慣病リスク低減やリバウンド抑制が伴わない状況です。この“医療と行動変容の分断”こそが、肥満症治療の最大の課題であり、解決が求められています。

*1）一般社団法人 日本肥満学会 ：https://www.jasso.or.jp/contents/wod/index.htm(https://www.jasso.or.jp/contents/wod/index.html)l(https://www.jasso.or.jp/contents/wod/index.html)

■『きちんと向き合う肥満症改善外来』 とは

医師伴走型の生活習慣改善＋必要時の薬物療法で、“続けられる肥満症改善”を提供

『きちんと向き合う肥満症改善外来』は、「おうち病院 PRIVATE」シリーズ第一弾として開設された自費診療型のオンライン外来です。初診では生活・食事・運動・既往歴を丁寧にヒアリングし、減量目標と行動計画を個別に設計。以降は月次フォロー（必要時は中間チェック）で実行状況を見直し、運動負荷や食事内容を無理なく続けられる形に調整します。薬物療法は適応・安全性を確認のうえ併用し、血液データや副作用をモニタリングしながら最適化。診療・決済・処方・配送・生活指導までオンラインで完結し、全国どこからでも利用可能です。

・おうち病院 きちんと向き合う肥満症改善外来公式URL： https://anamne.com/clinic/obesity/



利用者が得られる価値： 生活習慣改善を伴走する安心感

利用者は、自宅にいながら専門医による診療と生活習慣の改善支援を受けられます。初回に設定した減量目標に向けて、日常の運動量や食事内容を無理なく改善できるよう医師が伴走。必要に応じて適切に薬を処方し、体重や健康指標の変化を見ながら治療方針を調整します。短期間で体重を落とすことにフォーカスするのではなく、生活習慣そのものを変えることで、お薬の服用を止めたときのリバウンドを緩やかにし、健康的な体重を維持しやすくします。外出不要で全国から受診可能なため、通院や待ち時間の負担がないため、時間的制約の多い忙しいビジネスパーソンや子育て世代でも無理なく継続できます。

■将来的な展開

１．自宅で完結する精密パーソナル医療へ進化

今後は、郵送型の遺伝子検査・血液検査・尿検査などのデータを組み合わせ、体質や代謝特性に合わせた治療プランを提供します。これにより、単に体重を減らすだけでなく、将来的な生活習慣病リスクや合併症の予防までを見据えた精密なサポートが可能になります。さらに、睡眠・食事・運動管理アプリやウェアラブルデバイスとの連携で、日常生活の記録と改善が一元管理でき、より高精度なフォローが自宅で完結します。

2．企業の健康経営と連動した肥満症予防モデル

『きちんと向き合う肥満症改善外来』で培った医師伴走型の生活習慣改善ノウハウは、企業の健康経営プログラムにも展開していきます。社員の肥満症予防や生活習慣病対策をオンラインで提供し、定期検診データや健康管理アプリと連動。企業側は医療費や欠勤リスクの低減、社員側は健康増進と働きやすさの向上を同時に実現します。郵送型検査やウェアラブルデータも活用し、効果測定と改善サイクルを科学的に運用できるモデルを構築します。

３．自治体の重症化予防・地域格差是正への応用

本サービスは、自治体が実施する肥満症・生活習慣病の重症化予防事業や保健指導プログラムとも親和性が高く、遠隔地や医療資源が限られた地域でも活用可能です。住民は通院せずに医師の継続支援を受けられ、自治体は郵送型の遺伝子・血液・尿検査を組み合わせて地域の健康データを可視化できます。これにより、特定健診や保健指導の実効性が高まり、医療費抑制や健康寿命の延伸に直結する仕組みを構築できます。

■サービス概要

・サービス名称：おうち病院 きちんと向き合う肥満症改善外来

・公式サイトURL：https://anamne.com/clinic/obesity/

・利用料金(利用者・患者)：

・医師とのカウンセリング・診察料、処方される薬剤料、調剤料・配送料等の全てを含んだ料金となります。

・処方が適用の場合、用量・剤形・投与期間により料金が変わります（例：GLP-1受容体作動薬/経口薬 /容量等）。詳細はこちら(https://anamne.com/clinic/obesity/)をご確認ください。

・処方薬について：

下記4種類の処方が可能です。

- ウゴービ皮下注（0.25～2.5mｇ）- ゼップバウンド皮下注（2.5～15mｇ）- マンジャロ皮下注（2.5～15mｇ）- リベルサス錠（3～14mｇ）

※お薬は既往症・服薬状況により処方できない場合があります。副作用（例：消化器症状 等）の可能性を含め、医師が個別に説明します。処方可能な場合にも、副作用・禁忌の説明と同意を経て提供します。

・注意事項：

※本外来は体重減少の結果を保証するものではありません。

※妊娠中/授乳中/未成年など、対象外となる場合があります。

■ 予約・診療から薬の受け取りまでの流れ

『きちんと向き合う肥満症改善外来』のご利用の方 （患者）は、上記サイトから注意点をご確認の上、プロフィールの入力、診療科の選択（きちんと向き合う肥満症改善外来）、クリニックの選択を行います。その後、問診票の入力、健康保険証の登録、ご自身が空いているスケジュールを選択・予約すると、ビデオ通話にて診察を受けることができます。（初回：約30分）

オンラインでの診療・決済の後、処方せんがおくすりおうち便指定薬局に自動的に送信されます。利用者には処方薬が用意できたタイミングで選択した薬局店舗より電話もしくはショートメールによりオンライン服薬指導の連絡がありますので、ご自身のご都合に合わせて薬剤師との服薬指導完了した後、郵送にてご自宅に薬が届きます。

■ おうち病院 サービス連携パートナー募集中

「おうち病院」では、本件の『きちんと向き合う肥満症改善外来』と連携し生活習慣改善に取り組むパートナー企業を募集しております。

また、サービス拡大のため提携診療機関、提携薬局チェーン、オンライン診療対応医師およびサービス導入企業様も引き続き募集しております。ご興味のある方はこちらよりお問い合わせください。

＜おうち病院 お問い合わせ先＞

下記お問合せフォームよりお気軽にご連絡ください。

https://corp.anamne.com/contact/

今後、 「おうち病院」ではサービスの利便性向上に取り組むとともに、順次、提供サービスの幅を拡げてまいります。

■株式会社アナムネ 会社概要

アナムネは、「医療をテクノロジーの力で、 「治療中心」から「生活のパートナー」へと進化させる」のビジョンを掲げ、ITの力と独自の女性医師組織を活用し、健康を支えるヘルスケアサービスを提供する会社です。

自宅に居ながら医師とつながり、相談も診療も健康管理もできる「おうち病院」を開発・運営しています。24時間365日女性医師が対応するチャット型のオンライン医療相談、大手薬局と連携したオンライン診療、健康管理サービス、疾患コミュニティを開発・運営しています。

・ 会社名：株式会社アナムネ

・ URL ：https://corp.anamne.com/

・ 所在地：東京都中央区日本橋1丁目13番1号 日鉄日本橋ビル3階 WAW日本橋

・ 設立年月日：2014年9月9日

・ 代表取締役CEO：菅原康之

＜おうち病院サービスラインナップ＞

・おうち病院 オンライン診療 https://anamne.com/clinic/

・おうち病院 疾患コミュニティ：https://clila.anamne.com/

