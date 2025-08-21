在日外国人コミュニティを活用して急増するインバウンド対策に向けた新サービス”WaWo Pic(k)s”を提供開始

ワヲジャパントラベル株式会社

訪日外国人観光客をターゲットとしたインバウンド旅行会社のワヲジャパントラベル株式会社（所在地：東京都港区、共同代表取締役：高木健一、岩崎陽子）は、急増するインバウンド対策の一助となるべく、自社の在日外国人コミュニティを活用する新サービス「WaWo Pic(k)s」（ワヲピックス）を開始します。日本在住の外国人とインバウンド向けの観光・体験・食事・サービスを行う事業者をつなぎ、訪日外国人を受け入れる観光事業者の課題を解決します。

■インバウンド客による体験型観光コンテンツへのニーズの急激な高まり

2025年6月の訪日外国人旅行者数（推計値）は、前年比7.6％増の337万7800人※1となるなど、新型コロナウイルス感染症の収束後、訪日外国人数は増加の一途を辿っています。訪日外国人に人気の傾向として、食体験やアクティビティーなど、体験型の観光コンテンツへの人気が高まっており、新規事業者の参入が相次いでいる他、既存事業者においても訪日外国人向けのコンテンツ造成や情報発信を含むプロモーションなどが急務となっています。

■インバウンド客に対応するためのPR用の対応をまとめてサポートするサービスを開始

ワヲジャパントラベルは、そういった観光事業者の一助となるべく、自社の在日外国人コミュニティを活用する新サービスを開始します。弊社はインバウンドの専門家集団として、これまで訪日外国人のツアー手配はもちろん、地域の自治体などと連携し、地域が抱えるコンテンツ造成やガイド育成といった課題を解決するための事業を行って参りました。その中で重要となるのが「外国人目線」であったため、旅行や文化に興味の強い在日外国人のコミュニティを独自で形成。現在、約30カ国出身の在日外国人が170名以上在籍するコミュニティとなり、継続的に成長しています。

この度開始する新サービスではこうした在日外国人コミュニティのメンバーを観光事業者とつなぎ、観光事業者が持つ課題を解決するサポートを行います。例えば体験を提供する事業者には、在日外国人メンバーを派遣して体験してもらい、外国人目線からの改善アドバイスを行い、体験内容のブラッシュアップに役立てていただきます。また、体験時は写真を撮影し、インバウンド向けのプロモーション用に外国人モデルが自社コンテンツを体験する様子の写真素材として活用いただくことも可能となります。その他、参加者のアカウントや弊社アカウントでの情報発信の対応も行うなど、トータルで体験コンテンツの改善・情報発信に活用できるサービスとしてご提供を行います。

このようなサービスを提供することで、より多くの訪日外国人に満足いただき、「また日本に来たい」と思っていただけるよう、日本の観光産業を盛り上げたいと思います。

※1：日本政府観光局「訪日外客数（2025年6月推計値）」https://www.jnto.go.jp/statistics/data/_files/20250716_1615-1.pdf

■サービス開始、トライアルで先着5社様には無料で提供

サービス開始に先駆けて、8月上旬にインバウンド向けの体験コンテンツを多く提供しているTrue Japan Tour様にてトライアルを行いました。提供したサービスは、在日外国人メンバーを使った体験コンテンツのプロモーション素材の撮影と、新規開発された体験コンテンツの事前モニターイベントへの在日外国人メンバーの参加です。事前モニターイベントでは、「ガイドの方がとてもフレンドリーで、質問がしやすかったのが良かった」「体験したコンテンツの情報をまとめた資料を配布すると親切」といったフィードバックが得られ、より魅力的なコンテンツ開発の支援につながりました。また、参加者が体験の様子をSNSで発信するなど、情報発信にもつながりました。

【事業者様からの反応】

True Japan Tour 旅行事業部 部長 米原大介様

「ウェブサイトやパンフレットなどでも、体験している様子の写真がないと魅力が伝わりづらいのですが、自社でモデルを雇うと労力もお金もかかります。また、お客様の様子を魅力的に撮ることもコツやふさわしい機材が必要で簡単ではないですが、今回は国籍も多様な方が体験している様子を、うまく撮影してもらえました。いただいた写真を活用し、自社のウェブサイトが魅力的になりました。

さらに体験内容についても、貴重なアドバイスをいただいた他、当日の様子をSNSで投稿してもらったことから、問い合わせがあるなど反応があったこともあり大変ありがたいです。」

■新サービス概要

サービス名：WaWo Pic(k)s

対象者：訪日外国人を受け入れる企業・団体・施設 等

内容：必要に応じた在日外国人の派遣

費用：50,000円～



サービス内容

- 在日外国人をモデルにしたプロモーション用写真素材の撮影- 訪日外国人向けに体験・アクティビティ・ツアーを提供している事業者に、コンテンツの改善に向けたアドバイスの提供- 体験した内容に対するレビュー書き込み促進サポート- 外国人に向けたSNS発信のサポート 等

在日外国人コミュニティについて

日本文化や旅行に興味を持つ在日外国人のコミュニティ

人数：170名以上

国籍：欧米豪、カナダ、フランス、ドイツ、中国、台湾 等

年代：20代～60代

■ワヲジャパントラベル株式会社について https://wawojapan.co.jp/

2022年3月に設立した、インバウンド観光を手掛ける旅行会社です。主に欧米豪からの訪日外国人観光客に向けたツアーの手配や、全国各地のDMO（観光地域づくり法人）との連携を通して地方の隠れた魅力を発掘・創生・ブラッシュアップし、外国人観光客に知られざる日本を紹介しています。

社名の由来は「輪を」「和を」。日本の和を、そして訪日外国人と地域の人との輪をつなげたいという思いが込められています。