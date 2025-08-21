エヌ・エイ・シー・ケア、第63回全国大学保健管理研究集会出展のご案内

株式会社エヌ・エイ・シー・ケア

ITを活用したヘルスケア事業を展開する、株式会社エヌ・エイ・シー・ケア（所在地：東京都千代田区、代表取締役：山崎 直人）は、9月10日（水）～11日（木）の2日間、けんしん郡山文化センターで開催される「第63回全国大学保健管理研究集会」に出展いたします。

今回の出展では、健康経営(R)に取り組む大学を支援するため、健康管理システムBe Healthの実際の画面をご覧いただきながら、機能や活用方法をご紹介いたします。

既に大学での導入事例もあり、現場での活用イメージを具体的にご確認いただけます。

※ 「健康経営(R)」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

【イベント概要】

イベント名：第63回全国大学保健管理研究集会

開催期間：2025年9月10日（水）～11日（木）

展示会場：けんしん郡山文化センター

ブース番号：企業展示７.

公式HP: https://juha2025.net/

【出展内容】

■健康管理システムBe Health

https://www.behealth.jp/

【大学での導入実績について】

実際にBe Healthを大学での導入事例もあり、現場での活用が進んでいます。

詳細はこちら：https://www.nac-care.co.jp/news/20241101/

【かんたん、やさしい健康管理システム Be Healthとは】

エヌ・エイ・シー・ケアが提供する健康管理システム Be Healthは、産業保健業務に携わる保健師や看護師をはじめとする専門職の方が本来行うべき業務に注力できる環境をつくることをコンセプトとしたソリューションです。

Be Healthでは、複数の健診機関から受け取るさまざまなフォーマットの健診結果データをかんたんに統一して取込む仕組みを提供しています。Be Healthで管理したい検査項目は自由に追加することができるため、定期健診や人間ドックの結果だけでなく、特殊健診の結果データも取り込んで一元管理し、経年変化を一覧で確認することができます。

その他にも、労働基準監督署への報告用集計機能、各種面談記録の登録・管理、産業医の就業判定機能、二次検査の受診勧奨通知書の作成・管理などがわかりやすい操作性で実現できることから、導入企業からは健康管理業務の大幅な負荷軽減を実現できたとの高い評価をいただいています。

【エヌ・エイ・シー・ケアについて】

エヌ・エイ・シー・ケアは、ヘルスケア分野におけるITの活用をベースとして、「産業医や保健師等の医療専門職が本来時間をかけるべき業務に注力できるようにする」ことを基本コンセプトとした企業向けソリューションやサービスと、保険者向けサービスを提供しています。企業向けサービスでは、「健康経営」を目指す企業の増加とともに、健康管理システム「Be Health」や健診実施機関ごとに異なる健診結果データのフォーマットを統一できるツール「Unifier」など、従業員の健康管理に力を入れている企業でエヌ・エイ・シー・ケアのサービスの採用が広がっています。保険者向けサービスでは、健診データやレセプトデータを活用した分析・介入・通知サービスを提供しており、全国での受託実績を増やしています。

健康管理システムBe Healthサービスサイト：https://www.behealth.jp/

【会社概要】

社 名： 株式会社エヌ・エイ・シー・ケア

設立年月日： 2024 年 3 月 1 日

本社所在地： 〒102-0094東京都千代田区紀尾井町４番１号 ニューオータニ ガーデンコート7階

代 表 者： 山崎 直人

主要事業内容： ヘルスケア事業、システムインテグレーション事業

Ｕ Ｒ Ｌ： https://www.nac-care.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社エヌ・エイ・シー・ケア ヘルスケア事業部

TEL： 03-6261-0222 FAX： 03-6261-0223