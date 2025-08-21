【ロイヤルパークホテル】ホテルで楽しむ粋なハロウィン！キャラクターが彩るアフタヌーンティー3種とハイティーを発売。

三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社

ロイヤルパークホテル（所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町2-1-1、総支配人：小澤 幸一）では、2025年10月1日（水）～10月31日（金）の期間限定で、「ハロウィンフェア」を開催し、1F ロビーラウンジ「フォンテーヌ」にて「ハロウィンアフタヌーンティー」をご提供いたします。また、B1F 中国料理「桂花苑」では「チャイニーズハロウィンアフタヌーンティー」ならびに「チャイニーズハロウィンハイティー」を、B1Fメインバー「ロイヤルスコッツ」では「ハロウィントワイライトアフタヌーンティー」を販売いたします。

■ミステリアスで可愛らしいハロウィンキャラクターで彩る「ハロウィンアフタヌーンティー」

ハロウィンアフタヌーンティー

ハロウィンフェアについて https://www.rph.co.jp/information/7mwzw9dx4

「フォンテーヌ」の「ハロウィンアフタヌーンティー」では、カボチャ色のハットをかぶり、牙をのぞかせた黒猫のチョコレート細工がお出迎え。隣には、シナモンの香りが広がる不気味な表情のシュークリーム、骸骨をイメージしたムースと甘酸っぱいイチゴやラスベリーなどを組合せ、さっぱりと仕上げたグラスデザートが並びます。

また、サクサクのクッキーとフワフワのマシュマロの食感をお楽しみいただけるお化けのクッキーサンドや、キャラメルとミルクチョコレートのムースを包帯をイメージしたホワイトチョコで包んだミイラのムース、ライチとラズベリーを目玉に見立てたタルトなどがスタンドを彩ります。

セイボリーには、塩味を感じるアレンジでフォアグラバターの風味が広がる紫いものフランや、スパイシーなカレーと甘みのあるカボチャが好相性なパンプキンパイ、蜘蛛の巣をイメージしたカダイフをトッピングしたイカ墨のパスタをご用意いたします。ハロウィンをイメージしたウェルカムドリンクやスミックティーの紅茶などとともに、特別なティータイムをぜひご堪能ください。

■ハロウィンアフタヌーンティー 概要

期 間：2025年10月1日（水）～10月31日（金）

店 舗：1F ロビーラウンジ「フォンテーヌ」

料 金：お一人様 8,000円

U R L ：https://www.rph.co.jp/restaurants/plan/luq56awfy1

＜メニュー＞

・ウェルカムドリンク（ザクロソーダのブラッディ ミスト）

・上段

チョコレート細工菓子、シナモンのシュークリーム、

ヨーグルトムースと赤いフルーツのコンポート

・中段

ロンガンとラズベリーのタルト、ミイラのチョコレートムース、

カボチャの練り切り、オバケのクッキーサンド

・下段

紫いものフラン、パンプキンパイ、イカ墨の冷製パスタ ト

マトソース

・別皿

スコーン2種類（プレーン・カボチャとカランツレーズン）

クロテッドクリーム、ストロベリージャム、アプリコットジャム

カボチャスープ

・スミックティーの紅茶含む17種類のフリードリンク付

■キュートでユーモラスなオバケたちが溢れる！「桂花苑」のアフタヌーンティーとハイティー

チャイニーズハロウィンアフタヌーンティーチャイニーズハロウィンハイティー

「桂花苑」では、ランチタイムに「チャイニーズハロウィンアフタヌーンティー」を、ディナータイムには、「チャイニーズハロウィンハイティー」をご用意いたします。

求肥を被せてお化けに仮装した胡麻団子と蒸しカステラをはじめ、ミイラに化けたソーセージ巻や、モンスターに見立てた焼売、ガイコツ形の蒸し餃子など大きなセイロで蒸しあげたハロウィン仕様の点心をご用意いたします。

スイーツには、蜘蛛の巣のデコレーションがされたパンプキンプリン、ジャック・オー・ランタンに見立てた生月餅、メープルシロップをかけてお楽しみいただけるカボチャの白玉団子など、ハロウィンの怪しげな雰囲気をまとったかわいらしいキャラクターたちが並びます。

ハイティーでは、アフタヌーンティー同様にハロウィンムード満点な中国スイーツや点心に加え、ほうれん草を生地に練り込み“悪魔のりんご”をイメージした広東料理で人気の揚げ餅饅頭と、香ばしい皮とジューシーな身が美味しい北京ダックを盛合せたプレートをご用意いたします。また、赤ワインとジンジャエールを合わせたハロウィンの夜にぴったりなカクテル「キティ」もご提供いたします。

■チャイニーズハロウィンアフタヌーンティー／ハイティー 概要

期 間：2025年10月1日（水）～10月31日（金）

※2日前17：00までに要予約。

店 舗：B1F 中国料理「桂花苑」

＜チャイニーズハロウィンアフタヌーンティー＞

料 金：お一人様 8,500円

※中国茶6種類のフリードリンク付

※1日16名様限定。※11:30～、13:30～の2部制となります。

U R L ：https://www.rph.co.jp/restaurants/plan/02rxttonn

＜チャイニーズハロウィンハイティー＞

料 金：お一人様 10,000円

※ハロウィンカクテル1杯、中国茶6種類のフリードリンク付

※1日10名様限定。※最終入店18:30

U R L ：https://www.rph.co.jp/restaurants/plan/h5ej8ukpie1z

■ハロウィンパーティーを楽しむ！非日常的な時間をゆったりと嗜む大人のアフタヌーンティー

トワイライトアフタヌーンティー

U R L ：https://www.rph.co.jp/restaurants/plan/xvm1ffsm1/

「ロイヤルスコッツ」では、“コワ・かわいい”をテーマにしたお料理が並ぶスタンドをはじめ、豪華なメイン、ハロウィンの雰囲気あふれるデザートプレート、フリーフローがセットになった「ハロウィントワイライトアフタヌーンティー」が登場。

スタンドには、サクサク食感の甘えびのカダイフ巻きや、カボチャの甘みとチーズの旨みが溢れるカボチャのアランチーニ、イカ墨のキッシュ、冷製トマトのカペッリーニなどが並びます。

メインは、牛ヒレステーキまたは和牛ローストビーフのどちらかをお好みで。フリーフローは、お肉と相性抜群の赤ワインをはじめ、ブラッディーメアリーやブルームーンなどハロウィン感を演出した多彩なカクテルもラインナップ。ノンアルコールカクテルやソフトドリンクなど30種類からなる豊富なフリーフローメニューをご提供いたします。また、お菓子や割引券が当たるカプセルくじもご用意、ハロウィンならではの賑やかなパーティーナイトをお楽しみください。

■ハロウィントワイライトアフタヌーンティー

～選べるメインディッシュとパティシエが贈るデザート&お楽しみくじ付ディナー～ 概要

期 間：2025年10月1日（水）～10月31日（金）

※19：30最終入店。※1日14名様限定。※2日前の17:00までに要予約。

店 舗：B1F メインバー「ロイヤルスコッツ」

料 金：お一人様 10,000円

※2時間（L.O.15分前）のフリーフロー付。※2名様より承ります。

U R L ：https://www.rph.co.jp/restaurants/plan/xvm1ffsm1/

※料金には消費税・サービス料（15％）が含まれます。※写真はいずれも2名様分のイメージです。

■ロイヤルパークホテルについて

ロイヤルパークホテル外観

当ホテルは、客室 419室、1000平方メートル を誇る宴会場を備え、お客様の幅広いニーズにクオリティの高いサービスをご提供するフルサービス型ホテルとして、1989 年に開業。国賓や世界のVIPを接遇する大宴会や婚礼、直営レストラン・バーを手がけ、洋食・和食・中華・ベーカー・ペストリー、各セクションのシェフが交流し、新しい感覚で料理を追求しております。

「CHIC TOKYO STAY～粋な街の、意気なおもてなし～」をコンセプトに、新旧が交差する街、東京・日本橋に位置するホテルとして“粋で洗練されたおもてなし”でお客様をお迎えしてまいります。

【所在地】〒103-8520 東京都中央区日本橋蛎殻町2-1-1

【TEL】03-3667-1111（代表）

【URL】https://www.rph.co.jp