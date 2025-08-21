ギリアド、CAR T細胞療法におけるチーム医療を描く ドキュメンタリー動画を発表

－北海道、東京都、岡山県の医療従事者の情熱、患者さんの思いをまとめた3本－

ギリアド・サイエンシズ株式会社（以下「ギリアド」、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：ケネット・ブライスティング）は、悪性リンパ腫や多発性骨髄腫など血液がんの標準治療のひとつで、国内において患者さんの高いアンメットニーズがあるCAR T（カーティ）細胞療法1の啓発を目的に、CAR T細胞療法に関わる医療従事者と患者さんのストーリーをまとめたドキュメンタリー動画3本を制作しました。

CAR T細胞療法は、患者さんご自身のT細胞（白血球の一種）を取り出し、特定の血液がんに対する免疫機能を改変して体内に戻す個別化された免疫療法です2。また、その工程から、病院内外のチーム医療が必須の治療法です。

本動画では、北海道大学病院、順天堂大学医学部附属順天堂医院、岡山大学病院でCAR T細胞療法に関わる医療従事者の努力や患者さんへの熱い思い、実際にCAR T細胞療法を受けた患者さんの願い、また患者さんを大学病院へ紹介する主治医のCAR T細胞療法への期待などをまとめた動画です。

本動画の発表に際し、弊社代表取締役社長のブライスティングは次のようにコメントしています。「本動画は、血液がん患者さんのアンメットニーズに応えるため、患者さん、医療従事者の方々とのコラボレーションにより制作することができました。本動画を通じて、CAR T細胞療法に対してより多くの人々の理解が深まり、さらに必要とする患者さんがCAR T細胞療法を享受できるようになることを願っています」

出演医師からのコメント

豊嶋 崇徳 先生（北海道大学大学院医学研究院 血液内科学教室 卓越教授）

CAR T細胞療法はなかなか救えなかった患者さんを救える可能性がある治療方法で、また患者さんが社会復帰できる可能性をも秘めています。多くの人的リソースを要する治療のため、内外の環境整備がさらに進むことで、より多くの適切な患者さんに提示できるようになるでしょう。

安藤 純 先生（順天堂大学大学院 医学研究科 細胞療法・輸血学 / 血液内科学 教授）

2010年から2013年の米国留学時にCAR T細胞療法で患者さんが元気になる姿を目の当たりにして、日本でも開始したいと思い、院内外の関係各所と調整し続けたことで、現在では安定的に患者さんにCAR T細胞療法を提供できるようになりました。本動画を通じて、CAR T細胞療法への理解が進み、より多くの必要とする患者さんに届くようになることを期待しています。

前田 嘉信 先生（岡山大学学術研究院医歯薬学域 血液・腫瘍・呼吸器内科学 教授）

CAR T細胞療法はこれまでの治療とは異なる治療法で、導入に際し、立ち上げ時から現在まで、数多くの苦労がありましたが、現場の医療従事者の熱い思いに支えられ、今では高い水準を保ちながら患者さんに提供できるようになりました。本動画により、CAR T細胞療法に対する理解が医療従事者においても、患者さんにおいても進むことを願っています。

動画概要

・北海道大学病院編

タイトル： ～地域医療連携で迅速に患者さんのもとへ～

ワンチームで取り組むCAR T細胞療法

動画URL： https://vimeo.com/1108978984/fc6ef3fc0a

・順天堂大学医学部附属順天堂医院編

タイトル： ～日本の患者さんにも届けたい～

強い思いで始めたCAR T細胞療法

動画URL： https://vimeo.com/1108980309/5d4dc6f4ce

・岡山大学病院編

タイトル： CAR T細胞療法 ～ゼロからの立ち上げ～

CAR T細胞療法を必要な患者さんのもとに

動画URL： https://vimeo.com/1108981230/2573750e79

主な登場人物

・CAR T細胞療法の認定施設の医療従事者

血液内科医師、検査部医師・技師、アフェレーシスナース、病棟医師・看護師・技師、ICU医師・看護師、耳鼻科医師、薬剤師など

・患者さんをCAR T細胞療法の認定施設へ紹介する医師

・患者さん

Kiteについて

ギリアド・カンパニーであるKiteは、カリフォルニア州サンタモニカを本拠とするバイオファーマ企業です。当社は、がんの治療や治癒の可能性を追求する細胞療法に注力し、グローバルリーダーとして、最も多くの患者さんにCAR T細胞療法を提供してきました。Kiteは、プロセスデベロップメントから、ベクター製造、臨床試験向けおよび商用向け製造にまたがる、企業が自社で保有するものとしては世界最大の細胞治療の製造ネットワークを有しています。

ギリアド・サイエンシズについて

ギリアド・サイエンシズは、すべての人々にとって、より健康な世界の実現を目指し、35年以上にわたり医療の革新を追求し、飛躍的な進歩を遂げてきたバイオ医薬品企業です。当社はHIV、ウイルス性肝炎、COVID-19、がんなどの生命を脅かす疾患の予防と治療のため、革新的な医薬品の開発に取り組んでいます。カリフォルニア州フォスターシティに本社を置き、世界35カ国以上で事業を行っています。

1.https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/treatment/targeted-cancer-drugs-immunotherapy/car-t-cell-therapy Accessed: August 2025

2.https://www.lls.org/treatment/types-treatment/immunotherapy/chimeric-antigen-receptor-car-t-cell-therapy#Chimeric%20Antigen%20Receptor%20T-Cell%20Therapy:%20How%20it%20Works Accessed: August 2025