水樹奈々がブルーマングループと圧巻の共演！

2025年8月20日（水）、東京・シアターミラノ座にて開催された「ブルーマングループ2025新宿公演」に、声優・歌手の水樹奈々がゲストヴォーカリストとして出演し、その圧倒的なパフォーマンスで観客を魅了しました。

ブルーマングループの独創的なビジュアルとパーカッシブなリズムが織りなすステージに、後半で水樹奈々が登場。ドナ・サマーの名曲「I Feel Love」を、ブルーマングループによる斬新なアレンジとともに歌い上げました。

情感豊かな歌声とダイナミックな演出が融合し、会場全体を圧倒的な熱気で包み込み、観客から割れんばかりの歓声が響き渡りました。ラストのカーテンコールでは水樹奈々がブルーマンとともに再登場。

観客に笑顔で手を振る姿に、大歓声が沸き起こりました。

撮影）開道淳志

本公演では、今後も豪華ゲストが続々登場。

8月21日（木）19時公演にはAsami（LOVEBITES）、8月23日（土）19時公演には小柳ゆきがゲストヴォーカリストとして出演予定です。

ブルーマングループの革新的なステージと各アーティストの個性が融合する一夜限りのパフォーマンスにご期待ください。

「ブルーマングループ2025新宿公演」は8月31日（日）までシアターミラノ座で開催中です。

詳細は公式ウェブサイト（https://www.blueman.jp）をご覧ください。

撮影）名取モネ







■ブルーマン新宿公演、シアターミラノ座で連日大盛況！

ブルーマングループの新宿公演が、シアターミラノ座にて開催中です。子どもからシニアまで幅広い世代のお客様が連日来場し、ブルーマンの独創的でエネルギッシュなパフォーマンスを心ゆくまでお楽しみいただいています。





■ブルーマングループ2025新宿公演 公演概要

日程：2025年8月6日（水）～8月31日（日）

会場：THEATER MILANO-Za（東京都新宿区歌舞伎町一丁目29番1号 東急歌舞伎町タワー6階）

チケットのお求めは公式サイトまで：https://www.blueman.jp

■ブルーマングループとは





1991年、ニューヨークの小さな劇場で初演を迎えた「ブルーマングループ」。ロック、アート、コメディを融合した、誰も見たことのない画期的なライブパフォーマンスは、ボストン、シカゴ、ラスベガスなど全米にとどまらず、世界中で上演され、5,000万人以上を魅了。日本では2007年に初上陸し、六本木でのロングラン公演を皮切りに上演を重ね、2024年には観客動員100万人を達成しました。 3人の「ブルーマン」が繰り広げるパフォーマンスは多彩です。ドラムを叩き、ペイントやマシュマロを飛ばし、観客を巻き込んだ舞台を展開。配管楽器でロックを演奏し、鮮やかな映像が彩りを添えます。前衛的でエキサイティングな演目が次々と繰り広げられます。ブルーマンは言葉を発せず、動きと間で感情を表現。そのパフォーマンスは、子供から大人まで、国境を越えたすべての人々を驚きと笑顔で包み込み、今日も進化を続けています。