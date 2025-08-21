AIキャラクター × ChatGPTの特別企画を生配信決定

SpiralAI株式会社

大規模言語モデルなどのAI技術を用いたサービスを開発するSpiralAI株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：佐々木雄一、以下「SpiralAI」）は、2025年8月25日（月）20時より、当社が開発・運営する会話型友だちAIアプリ『HAPPY RAT（ハッピーラット）』に登場するAIキャラクターによる生配信を実施いたします。

■2025年8月25日（月）20時より生配信が決定！

本配信は、声優・梶裕貴さんが命を吹き込んだAIキャラクター「SOYOGI」をはじめ、さまざまなAIキャラクターとのトークを楽しめる特別企画です。

今回は、梶裕貴さんプロデュースのAIキャラクター「梵そよぎ」と、OpenAIの「ChatGPT」を用いた特別企画を実施予定。どんな化学反応が起きるか、お楽しみにお待ちください。

配信は、梶裕貴さんの公式YouTubeチャンネルにてご覧いただけます。

【配信概要】

タイトル：【梵そよぎ×ChatGPT 初共演!?️】異色AIトークで何が起きる…！？【HAPPY RAT】

配信日時：2025年8月25日（月） 20:00～

配信場所：声優・梶裕貴さんのOFFICIAL YouTubeチャンネル

▼視聴URL

https://youtube.com/live/zsMUDeuF1J0?feature=share

■最新情報は公式Xでチェック！

『HAPPY RAT』公式X（旧Twitter）では、最新情報はもちろん、今後も配信に関するお知らせなど随時発信しています。ぜひフォローして、SOYOGIたちの日常を覗いてみてください。

▼公式X（旧Twitter）はこちら

https://x.com/happyrat_info

■『そよぎフラクタル』とは

梶裕貴の声を元にした音声合成ソフト『梵そよぎ(そよぎそよぎ)』を軸に展開するキャラクタープロジェクト。「プロアマ問わず、面白いものを作りたいと思った人が、しがらみなく、気の合う仲間と好きなものを作れる場所づくりをしたい」という想いから、梶裕貴自身が企画立案。

幾何学模様(＝フラクタル)の図形のように「同じ理想を持ったクリエイターが集まって作品を生み出していった結果、俯瞰で見てみると、これまでにない全く新しい形を織りなしているはず」という、創作ユニットとしての理想形を願い、誕生したプロジェクト。

現在、2026年3月8日に東京ガーデンシアターで行われる、梵そよぎ1st 3D LIVEイベント『そよぎEXPO』に向けたクラウドファンディングを実施中

URL：https://camp-fire.jp/projects/842676/view

■『HAPPY RAT』とは

『HAPPY RAT』は、動物のAIキャラクターたちと、まるで友だちのような会話が楽しめる新しいコミュニケーションサービスです。SpiralAI独自のLLM「Geppetto」を搭載し、泣く・笑う・拗ねるといった感情表現を自然に行います。 本作には、数々の人気作で主要キャラクターを演じてきた声優・梶裕貴さんが公式プロデューサーとして参加。AIキャラクター「SOYOGI（そよぎ）」の制作や企画面での助言など、作品全体に幅広く関わっていただいています。 梶裕貴さんの参加により、『HAPPY RAT』は今後、より楽しい会話体験の提供を目指します。

【アプリ情報】

アプリ名 HAPPY RAT（ハッピーラット）

配信機種 iOS / Android

配信時期 2025年4月17日

料金形態 基本無料（アイテム課金）

公式URL https://the-happy-rat.com/

公式X https://x.com/happyrat_info

▼HAPPY RAT（ハッピーラット）ダウンロードはこちら

https://happyrat.link/PRw8jsAe

【会社概要】

社名 SpiralAI株式会社 / SpiralAI Inc.

事業内容 大規模言語モデルなどのAI技術を用いたサービスの開発

役員 代表取締役 CEO 佐々木雄一

所在地 〒101-0031東京都千代田区東神田2-2-5 PMO秋葉原III5階

設立 2023年3月1日

会社URL https://go-spiral.ai/

本件に対するお問い合わせ

お問い合わせフォーム、もしくは下記メールアドレスからお問い合わせください。

お問い合わせフォーム：https://go-spiral.ai/contact/

お問い合わせメールアドレス：info@go-spiral.ai



