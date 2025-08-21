「Aetās（エタス）」のスキンケア３アイテムが、国際的なデザイン賞「Red Dot Design Award」を受賞

株式会社aretisme

クリーンビューティスキンケアブランド「Aetās（エタス）」（販売元：株式会社aretisme（本社：東京都港区））のスキンケアシリーズが、Red Dot Design Award 2025（主催：Design Zentrum Nordrhein Westfalen（ノルトライン＝ヴェストファーレン・デザインセンター））を受賞、7月12日に表彰式が行われました。Red Dot Design Awardは、ドイツで1955年に創設された歴史あるデザイアワードです。

今回、プロダクトデザイン部門にて、「The Cleanser」「The Lotion」「The Moisturizer」の３アイテムが受賞しました。Aetāsはブランドフィロソフィ「Less-is-more」に基づき、ミニマルな成分で最大の効果を狙う上質なスキンケアを追求。同時に「私たちの美への追求が地球環境を悪化させてはならない」という強い意志を持ち資源循環化に徹底的に取り組んできました。この姿勢が評価されたと受け止めております。

Red Dot Design Award 2025 概要

Aetās The Cleanser / The Lotion / The Moisturizer

ドイツのDesign Zentrum Nordrhein Westfalen（ノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンター）が主催する、世界有数の国際的なデザイン賞で「プロダクトデザイン」「ブランド＆コミュニケーションデザイン」「デザインコンセプト」の3部門から構成されます。約70の国と地域から約2万件の応募があり、約40人の世界的な専門家が、革新性、人間工学、機能性、耐久性、外観品質、環境適合性、共感度など9つの基準をもとに審査を実施します。2025年7月８日には、ドイツ・エッセンにて授賞式が開催されました。

https://www.red-dot.org/

審査委員によるコメント

The aesthetics of the cosmetic products from the Aetās range are grounded in a systematic approach to sustainable packaging.（原文）

翻訳：Aetas シリーズの化粧品の美しさは、持続可能なパッケージへの体系的なアプローチに基づいています。

ウェブサイトでの紹介ページ

https://www.red-dot.org/project/aetas-82670

Aetās ブランド概要

ボトル・梱包材・内部の緩衝材までリサイクル可能リサイクルできる、プラスチックボトルで上質感を

「肌の基礎力を上げて 365日ベスト肌へ」

水溶性と油溶性の成分を角層のすみずみまで行き渡らせ、肌の健やかな状態を守り抜くことで滑らかで輝きのある肌に導く、スキンケアラインナップ。

左から「The Cleanser」「The Lotion」「The Moisturizer」

特徴

・ミニマル成分で高機能を狙うless-is-more処方

・全製品自然由来指数 90％以上 ※1

・クルエルティフリー（動物実験をしない）

・石油系界面活性剤、エタノール、合成香料・精油、鉱物油など、計22種類の成分を一切不使用 ※2

・パッケージのリサイクル率を向上 ※3

・軽量化による廃棄物およびCO2を削減

革新的な技術

・ビューティ・コア・ロケット（BCR）(R)️：毛穴より小さい、油分と水分の層をミルフィーユのように重ねたリポソーム状のカプセル。肌の必要な場所に・必要な成分を届ける役割を果たす

・VCE誘導体※4：水溶性のビタミンCと油溶性のビタミンEをリン酸で結合させた成分。肌に必要な成分を効率よく届ける。ビューティ・コア・ロケットにも内包。肌に素早く馴染み、隅々まで浸透

・バイタミンゲル乳化法：界面活性剤を使用せず、VCE誘導体とスクワランのみで乳化。肌へ塗布した後に再乳化せず、ベタつかずに潤いをキープ。 常温・短時間で製造でき、加温も冷却も不要なため、CO２削減・環境負荷の低減につながる

既存製品ラインナップ

・The Cleanser（クレンジング）200mL / 1万3200円

・The Lotion（化粧水）200mL / 1万3200円

・The Moisturizer（乳液）50mL / 1万3200円

・The Serum（導入美容液）50mL / 8800円）※2025年6月発売。今回の受賞対象外

受賞歴

・OMOTENASHI Selection 2025

・Red Dot Design Award 2025

・サステナブルコスメアワード 2024 審査員賞（The Lotion）／他２商品ノミネート

・2024年度グッドデザイン賞（The Lotion）

・PURE BEAUTY GLOBAL AWARDS 2024 ファイナリスト選出

・Clean Beauty Awards 2024 洗顔部門1位（The Cleanser）

他、国内外で受賞実績多数

※1 自然由来指数は水を含む数値.。ISO16128国際標準の規定に基づき、商品中の全配合成分に占める自然由来成分の比率

※2 防腐剤（パラベン）、合成香料・精油、エタノール、鉱物油、紫外線吸収剤、色素、石油系界面活性剤、四つ足動物由来成分（ホエイ・ミルク除く）、遺伝子組み換え植物由来、有機溶剤（アセトンなど）、レチノール、硫酸系化合物（ラウレス硫酸Ｎａ・ラウリル硫酸Ｎａ・ラウレス硫酸アンモニウムなど）、フタル酸系、ベンザルコニウムクロリド、エチレンジアミン四酢酸（EDTA）、ブチルヒドロキシアニソール（BHA）・ジブチルヒドロキシトルエン（BHT）・トルエン、エタノールアミン（MEA・DEA・TEA）、ハイドロキノン、メチルイソチアゾリノン・メチルクロロイソチアゾリノン、トリクロサン・トリクロカルバン、アルミパウダー、レゾルシン ※3 容器・箱に使用される再生素材の重量の比率 ※4 (アスコルビル／トコフェリル)リン酸K（製品の抗酸化剤）

株式会社 aretisme

＜WEBサイト・SNS＞

Aetās（エタス）公式 EC サイト： https://aetasofficial.com/

楽天公式 ECサイト：https://www.rakuten.co.jp/aetas/



Instagramアカウント：https://www.instagram.com/aetas_official/

Xアカウント：https://twitter.com/Aetas_official

Facebookアカウント：https://www.facebook.com/aetas.official

YouTubeアカウント：https://www.youtube.com/@aetas_official



＜会社概要＞

会社名：株式会社 aretisme

本社所在地：東京都港区赤坂 8-4-14 青山タワープレイス８F

事業内容：化粧品の製造、販売並びに日用品雑貨の輸出入及び販売 広報、広告、宣伝及びマーケティングに関する企画、調査及びコンサルティング業務

HP：https://www.aretisme.co.jp/