ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¢¥È¥Ôー´µ¼Ô¸þ¤±¥¢¥×¥ê¡Ö¥¢¥È¥Ô¥è¡×¤¬¥¢¥È¥Ôー¤ÎÇº¤ß¤òÊ¸»ú¤ÇÅê¹Æ¤Ç¤¤ë¿·µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¡ª ～¸«¤¨¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤Ä¤Ö¤ä¤±¤ë¥¢¥È¥Ô¥è¤Ø～
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327751&id=bodyimage1¡Û
¥¢¥È¥Ô¥è¹çÆ±²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¡¢ÂåÉ½¡§ÀÖÊæ Î¼ÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥È¥Ôー´µ¼Ô¸þ¤±Æ¿Ì¾²èÁüSNS¡Ö¥¢¥È¥Ô¥è¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²èÁü¤Ê¤·¤ÇÊ¸»úÅê¹Æ¤Ç¤¤ë¿·µ¡Ç½¡Ö¤Ä¤Ö¤ä¤¥Ô¥è¡×¤ò2025Ç¯8·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÄÉ²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²èÁüÅê¹Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢²èÁü¤ò¤Ü¤«¤·¤ÆÉ½¼¨¤¹¤ë¥â¥¶¥¤¥¯µ¡Ç½¤âÄÉ²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥È¥Ô¥è URL ¡§ https://www.atopiyo.com
¡Ú¿·µ¡Ç½ÄÉ²Ã¤ÎÇØ·Ê¡Û
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥È¥Ô¥è¤Ç¤Ï¡¢¾É¾õ¤Î¼Ì¿¿¤ò¶¦Í¡¦µÏ¿¤¹¤ë·Á¤Ç¥æー¥¶ーÆ±»Î¤Î¶¦´¶¤ä¾ðÊó¸ò´¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÊ¸»ú¤ÇÆü¾ïÀ¸³è¤ÎÇº¤ß¡¦µ¤ÉÕ¤¤ò¶¦Í¤·¤¿¤¤¡×¡Ö²èÁü¤Ê¤·¤Ç´ÊÃ±¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥æー¥¶ー¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¡¢²èÁü¤Ê¤·¤ÇÊ¸»ú¤À¤±¤òÅê¹Æ¤Ç¤¤ë¡Ö¤Ä¤Ö¤ä¤¥Ô¥è¡×µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²èÁüÅê¹Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Â¾¤Î¥æー¥¶ー¤Î²èÁü¤ò¤Ü¤«¤·¤ÆÉ½¼¨¤¹¤ë¿·µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¡¢½Å¾É¥±ー¥¹¤Ê¤É¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤Ê²èÁüÉ½¼¨¤ò¥æー¥¶ー¼«¿È¤¬ÁªÂò½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¿·µ¡Ç½¤Î»È¤¤Êý¡Û
Ê¸»úÅê¹Æµ¡Ç½¤Ï¡¢²èÌÌ²¼¤Î±ôÉ®¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Î¥¿¥Ã¥×¤«¤é¡¢´ÊÃ±¤ËÊ¸»úÆþÎÏ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥¶¥¤¥¯µ¡Ç½¤Ï¡¢²èÌÌ±¦²¼¤ÎÌÜ¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Î¥¿¥Ã¥×¤«¤é¡¢¥â¥¶¥¤¥¯É½¼¨¡¦ÈóÉ½¼¨¤ò´ÊÃ±¤ËÀÚÂØ¤¨¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥È¥Ô¥è¤È¤Ï¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327751&id=bodyimage2¡Û
¥¢¥È¥Ô¥è¤Ï¡¢¥¢¥È¥Ôー¤òÈ¯¾É¤·Çº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¡¹¤ÎÁá´ü²óÉü¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ê¸»ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²èÁü¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥È¥ÔーÆÃÍ¤ÎÈéÉæ¾É¾õ¡¦¤«¤æ¤ß¡¦¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òÆ¿Ì¾¤ÇµÏ¿¡¦¶¦Í¤Ç¤¤ëÆüËÜ½é¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡Ê2018Ç¯7·î¥¢¥È¥Ô¥èÄ´¤Ù¡£App Store¡¦Google Play¤òÄ´ºº¡Ë¡£
2018Ç¯7·î¤Ë¸µ¥¢¥È¥Ôー´µ¼Ô¤ÎÀÖÊæ Î¼ÂÀÏº¤¬¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¸å¡¢¸üÏ«¾Ê¼çºÅ¡ÖÂè10²ó·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò¤Î¤Ð¤½¤¦¡ª¥¢¥ïー¥É¡×¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á12¤Î¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2025Ç¯8·î¸½ºß¤Ç¤Ï30,000¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡¢67,000Ëç¤ÎÅê¹Æ²èÁü¤¬¤¢¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¢¥È¥Ôー´µ¼Ô¸þ¤±¥¢¥×¥ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥æー¥¶ー¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤ÏApp Store¤¬4.5¡¦Google Play¤¬4.0¡Ê5ÃÊ³¬¡Ë¤È¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢2,700Ëü¿Í¤Î´µ¼Ô¤¬¤¤¤ëÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥¢¥×¥ê¤ò¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¥¢¥È¥ÔーÀÈéÉæ±êÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µþÅÔÉÜÎ©°åÂç¤Ê¤É7Âç³ØÉÂ±¡¡¦»ÜÀß¤È¶¦Æ±¤Ç¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿²òÀÏ¤äÀ½Ìô²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¼À´µ·¼È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥È¥Ô¥è¤ò³èÍÑ¤·¤¿Âç³Ø¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ç¤ÏÀ®²Ì¤¬2025Ç¯5·î¤Ë¹ñºÝ°å³Ø»ï¡ØAllergy¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢³Ø½ÑÅª¤Ë¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
App Store URL ¡§ https://apps.apple.com/app/id1407586408
Google Play URL ¡§ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.atopiyo.atopiyo
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡Û
ÆüËÜ¤Ë¤Ï130Ëü¿Í¤Î¥¢¥È¥ÔーÀÈéÉæ±ê´µ¼Ô¤¬¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥È¥Ô¥è¤Ï¡¢À½Ìô²ñ¼Ò¡¦°åÎÅµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥¢¥È¥ÔーÊ¬Ìî¤ÎÄ´ºº¡¦¸¦µæ¡¦À½ÉÊ³«È¯¡¦¼À´µ·¼È¯¤ËÌòÎ©¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎÏ¤Ç¥¢¥È¥Ôー´µ¼Ô»Ù±ç¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÊ¸»úÅê¹Æµ¡Ç½¡Ö¤Ä¤Ö¤ä¤¥Ô¥è¡×¤ÎÄÉ²Ã¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë·ÑÂ³Åª¤Êµ¡Ç½³È½¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢´ó¤êÅº¤¨¤ë¥¢¥×¥ê¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ç¤Ê¼õ¾ÞÎò¡Û
¡¦Âè10²ó·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò¤Î¤Ð¤½¤¦¡ª¥¢¥ïー¥É ¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¾Þ¡Ê¼çºÅ¡§¸üÏ«¾Ê¡Ë
¡¦°ÛÇ½vation 2020 ¥¸¥§¥Í¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥ïー¥É ´ë¶ÈÆÃÊÌ¾Þ¡Ê¼çºÅ¡§ÁíÌ³¾Ê¡Ë
¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2020 Í¥½¨¾Þ¡¦ÆÃÊÌ¾Þ¡Ê¼çºÅ¡§·Ð»º¾Ê¡Ë
¡ÚÂåÉ½¡¦¥¢¥×¥ê³«È¯¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
ÀÖÊæ Î¼ÂÀÏº / Ryotaro AKO
¸µ¥¢¥È¥Ôー¡£¥×¥í¥°¥é¥Þー¡£¹©³Ø½¤»Î¡£¸øÇ§²ñ·×»Î¡£¥¢¥È¥Ôー¡¢ÓÃÂ©¡¢É¡±ê¤È¤¤¤¦£³¤Ä¤Î¥¢¥ì¥ë¥®ー¼À´µ¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢´µ¼Ô²ñ¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤Ë½¾»ö¡£¥¢¥È¥Ôー¤ÎÊý¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¡¢ÌôºÞ»Õ¤Ç¤¢¤ëÀÖÊæ ¾½»Ò¤Î¸«²ò¡¢¥×¥í¥°¥é¥Þー¤Î»ØÆ³¡¦´Æ½¤¤ò¼õ¤±¡¢¼«¤éËÜ¥¢¥×¥ê¤ò³«È¯¡£
¡Ú±¿±Ä²ñ¼Ò¡Û
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§ ¥¢¥È¥Ô¥è¹çÆ±²ñ¼Ò
½êºßÃÏ ¡§ ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»ÔÌ¯Åµ¸ÞÃúÌÜ13ÈÖ33¹æ
ÂåÉ½ ¡§ ÀÖÊæ Î¼ÂÀÏº
ÀßÎ©Æü ¡§ 2021Ç¯3·î15Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ ¥¢¥È¥ÔーÀÈéÉæ±êÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î³«È¯¡¢
¾ðÊó½èÍý¡¦¾ðÊóÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹¡¢Ä´ºº¡¦¸¦µæ¡¦À½ÉÊ³«È¯¡¦¼À´µ·¼È¯¤Î»Ù±ç
²ñ¼ÒURL ¡§ https://www.atopiyo.com
TEL ¡§ 070-8932-1623
EMAIL ¡§ support@atopiyo.com
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§¥¢¥È¥Ô¥è¹çÆ±²ñ¼Ò
