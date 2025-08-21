【 8/25 (月) 16:00 】トヨタ自動車 / Samsung SDI 出身者が語る EV・水素車の進化が示す「次の勝ち筋」 無料オンラインセミナーを開催

株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、『EV・水素車の進化が示す「次の勝ち筋」』をテーマに、株式会社Tech-T 代表取締役 高原 忠良 氏 ご登壇による無料オンラインセミナーを 8/25 (月) 16:00 より開催します。

◆ 詳細・お申込み：

◆ 背景

当社は、新規事業開発、DX推進、海外進出など様々な取り組みに、ビジネス経験豊富な個人の知見をマッチングするグローバルなナレッジプラットフォームを運営しており、国内外あわせて 70万人超（2025年2月末時点）の知見データベースを活用したマッチングサービスを展開しています。

業界・業務における個人のリアルな経験に基づく社外の知見・一次情報にアクセスできることから、変革に挑む企業に活用いただいており、1,800を超えるクライアントの事業創出を支援しております。（ご支援事例：https://visasq.co.jp/case）

また、事業開発に取り組まれている企業様へ、新規事業開発やビジネストレンドをテーマに「その道のプロ」をお招きした無料のオンラインセミナーを開催し、企業における変革・イノベーション創出に有用な情報を提供しております。

◆ セミナーのご紹介

本セミナーでは、株式会社Tech-T 代表取締役 高原 忠良 氏 をお招きいたします。

本領域においては大変豊富なご知見をお持ちです。

以下、ご講演内容のイメージです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/405_1_c22331dbc1023e21f62c98e7b1ea8bab.jpg?v=202508211227 ]

◆ セミナーの概要

タイトル：トヨタ自動車 / Samsung SDI 出身者が語る

EV・水素車の進化が示す「次の勝ち筋」

～電動化 × 材料技術で読み解く未来市場～

主催：株式会社ビザスク

日時：8月25日（月）16:00～17:30

開催方法：Zoom によるオンライン開催

参加費用：無料

詳細・お申込み：

【登壇者情報】

高原 忠良 氏

株式会社Tech-T 代表取締役

1989年トヨタ自動車入社。樹脂材料と加工技術、CAE（デジタル評価手法確立とトヨタグループへの展開）の開発に携わる。2012年 韓国 Samsung SDI（第一毛織I）本社のエンジニアリングプラスチック研究所に所属。2015～2017年、大手自動車メーカーの研究所にて次世代車要素技術の開発。2017年～2025年埼玉工業大学客員教授。2020年に技術コンサルティング会社 株式会社Tech-T を開設。現地現物で得た情報を元にコンサルティング・講演活動中。著作としては日経クロステック連載「日系自動車メーカーのアジア市場崩壊前夜」など。

■ご講演スケジュール

・ご挨拶とサービス紹介

・高原 氏 ご講演

・Q&A

【お申込みについて】

以下URLより必要事項を記載の上、お申込みください。

https://visasq.co.jp/seminar/evhydrogen250825?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20250825(https://visasq.co.jp/seminar/evhydrogen250825?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20250825)

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/405_2_9a0f7ded04e762291ef9c97e529ac515.jpg?v=202508211227 ]