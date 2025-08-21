【ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート】ランチ＆スイーツビュッフェ『白銀の森と魔女の鏡』

北谷ホテルマネジメント株式会社

【2025年8月21日】ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート（北谷町(ちゃたんちょう)美浜(みはま) 統括総支配人 宍倉裕(ししくらゆたか)）は、2025年10月4日（土）から2026年1月12日（月）まで、2階レストラン「マティーラ」にてランチ＆スイーツビュッフェ『白銀の森と魔女の鏡』を開催いたします。

本フェアは、グリム童話『白雪姫』に着想を得た、ランチ＆スイーツビュッフェです。静かに雪が降り積もる白銀の森。木々の枝は細かな氷の結晶で覆われ、夜空にはオーロラが揺らめき、凍てつく静寂の中に、美しい光が舞い降ります。森の奥深く、ひっそりとたたずむ古びた鏡。それは、かつて“魔女”と呼ばれた女性が語りかけていたという、伝説の魔法の鏡――。雪のように儚く、氷のように美しい世界で、「誰がいちばん美しいのか」──鏡がそっとささやきかけてきます。深々と雪の降り積もる森と、密やかな魔女の気配に包まれた幻想空間で、物語のワンシーンのようなランチ＆スイーツビュッフェを、どうぞご堪能ください。

当ホテルのペストリーチームが手がける13種類のスイーツに加え、8種類のセイボリーもご用意しております。料金はお一人様4,500円（税金・サービス料込み）、開催時間は12時から14時半。土・日・月・祝日のみの開催となります。

※1）白銀の世界～Snow Bowl無邪気な君たちと姫の余韻※2）故郷～あの日の雪だるま～

「白銀の世界～Snow Bowl無邪気な君たちと姫の余韻」（※1）は、2種類のチーズを贅沢に使用した、滑らかでコク深いドゥーブルフロマージュ。濃厚なベイクドチーズと軽やかなレアチーズを、爽やかなレモンの香りで一つにまとめました。サクサクとした食感と濃厚な口どけ、ココナッツをまとわせたレアチーズで、雪合戦の楽しさを可愛らしく表現しております。また「故郷～あの日の雪だるま～」(※2）は、オレンジピール入りのチョコレートクリームと、サクサクのメレンゲを合わせたタルト。ふんわり軽い食感のメレンゲでかたどられた雪だるまは、ひとつひとつ異なる表情を持ち、まるで思い出の中の風景を再現しているかのよう。お気に入りの“推し雪だるま”を、ぜひ見つけてください。

※3）ダークファンタジー忌々しい魔女の鏡世界へようこそ※4）魔女の誘惑～見た目に騙されちゃった！！

「ダークファンタジー忌々しい魔女の鏡世界へようこそ」（※3）は濃厚なマロンクリームに渋皮栗とキャラメリゼしたくるみを合わせ、豊かな食感と風味を楽しめるミラーケーキ。さらに、タイム・シナモン・カルダモンを効かせたチョコレートクリームを重ねることで、奥深くスパイシーな味わいに仕上げました。一口ごとに、大人の階段をひとつ上るような感覚とともに、魔女の気配がそっと忍び寄る――そんな幻想的なスイーツです。「魔女の誘惑～見た目に騙されちゃった！！」（※4）は、“毒リンゴ”をイメージした青りんごゼリーと、酸味の効いたカシスムースの組み合わせ。みずみずしいリンゴの果肉と爽やかなゼリーが絶妙にマッチし、艶やかなグラサージュで毒々しさを美しく演出しました。口に広がる味わいは、まさに魔女の誘惑。その真意は、食べてからのお楽しみです。

※5）聖者の集い カーディナルシュニッテン※6）雪化粧～木こりの小人との出会い～

ほかにも、たっぷりのフレッシュいちごと、こだわりの生クリーム、濃厚なカスタードクリームを重ねた軽やかなショートケーキ「聖者の集い カーディナルシュニッテン」（※5）や、濃厚なチョコレートムースとピスタチオのクレームブリュレの2層仕立てのチョコレートムース「雪化粧～木こりの小人との出会い～」（※6）など、ここでしか味わえないスイーツをご用意しております。

この幻想的な空間で、13種類のスイーツと8種類のセイボリーを、コーヒー・紅茶とともに心ゆくまでご堪能ください。

「白銀の森と魔女の鏡」ランチ＆スイーツビュッフェ 概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/54501/table/12_1_a88605cb7055c4ad0d23804b1c8473ce.jpg?v=202508211227 ]

シェフ プロフィール

ペストリーシェフ 小林 丈洋（こばやし たけひろ）

菓専門学校を卒業後、神戸や大阪の老舗ペストリーショップで経験を積み、伝統的な技術と最新トレンドを融合させたスイーツ作りを追求。洋菓子コンテストでの受賞を経て、沖縄に移住後は県内の複数ホテルで活躍し、2023年にヒルトン沖縄北谷リゾート並びにダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾートのペストリーシェフとして入社。小林が手がけるスイーツは、美しいデザインと繊細な甘さで多くの人々を魅了し、現在は2つのホテルで提供される全てのスイーツの監修を務め、斬新で創造的な手法を取り入れながら、常に新たな味わいと驚きをお客様へ届けている。

ダブルツリ-byヒルトン沖縄北谷リゾートについて

2018年6月1日にオープンしたダブルツリ-byヒルトン沖縄北谷リゾートは、オーシャンビュースイート4室、ツインルーム140室、キングルーム16室からなる160室の客室が備わっており、北谷の美しい海を一望できます。ビジネスにも、ご家族での滞在にも適したモダンでスタイリッシュな空間です。館内には、テーマ性を持ったランチ＆スイーツビュッフェを開催しているレストラン「マティーラ」や、水平線に落ちる夕陽の絶景を臨むことができる「43ウェスト ルーフトップバー」を備えております。宿泊客は隣接するヒルトン沖縄北谷リゾートのプールやフィットネスセンター、スパといった施設も利用できます。ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾートに関する詳細はwww.doubletreechatan.jp(http://www.doubletreechatan.jp/)をご覧ください。

ダブルツリーbyヒルトンについて

ダブルツリーbyヒルトン(https://www.hilton.com/ja/brands/doubletree-by-hilton/)は、世界60の国と地域で700軒以上（158,000室以上）を展開する、ヒルトンの中でも急成長中のホテルブランドです。55年以上にわたり、世界中でビジネスや観光で利用されるお客様に快適な滞在を提供してきました。多くの人に愛されているダブルツリーのチョコチップクッキーでお客様を温かくお迎えし、旅先でも心地よさを感じられる空間と人とのふれあいを大切にしています。コンテンポラリーな宿泊施設とアメニティ、ユニークな料飲体験、最先端のフィットネス、会議室やイベントスペースを提供します。ご予約は公式サイト(https://www.hilton.com/ja/brands/doubletree-by-hilton/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/member-benefits/)には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

最新情報はstories.hilton.com/doubletree(https://stories.hilton.com/brands/doubletree-by-hilton)、Facebook(http://www.facebook.com/doubletree)、X(https://twitter.com/doubletree)、Instagram(https://www.instagram.com/doubletree/)をご覧ください。