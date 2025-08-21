【シェラトン都ホテル大阪】広島発ドライジン「桜尾SAKURAO」×南イタリア発祥「リモンチェッロ」食後にさわやかな余韻を楽しむ2種類のカクテルを販売

株式会社近鉄・都ホテルズ

シェラトン都ホテル大阪（所在地：大阪市天王寺区上本町6-1-55）は、2025年9月1日（月）から10月31日（金）までの期間、レストラン＆ラウンジ・バー eu（ゆう）にて、広島県産の柑橘類などで造られたジャパニーズドライジン「桜尾 SAKURAO」と南イタリア発祥のレモンリキュール「リモンチェッロ」をブレンドした2種類のカクテルを販売します。

「桜尾 SAKURAO」は、レモン、柚子、緑茶、生姜など、瀬戸内や中国山地など広島県内各地で収穫されたボタニカルを使用し造られた、豊かな味わいのドライジンです。今回、「桜尾 SAKURAO」にレモンの皮から造られる南イタリアの伝統酒「リモンチェッロ」を合わせ、食後におすすめのカクテルをご用意しました。柑橘類の心地よい苦みとさわやかな香りをお楽しみください。

【販売期間】2025年9月1日（月）～10月31日（金）

【販売時間】17:00～23:00（L.O.22:30）

瀬戸内サンシャイン 2,000円

レモン、ネーブル、柚子など広島県産の柑橘類をはじめ、ジュニパーベリー、コリアンダーシードなど14種類のボタニカルをブレンドした「SAKURAO GIN ORIGINAL」を使用。リモンチェッロとソーダを合わせて仕上げた、さわやかな酸味をお楽しみいただけるカクテルです。

桜尾フローズン 2,300円

“幸せ”をイメージし、広島県産のレモンリーフやホワイトローズなど、お祝いにふさわしいブーケを連想させる7種類のボタニカルをブレンドした「SAKURAO GIN WHITE HERBS」を使用。リモンチェッロ、オレンジジュース、ソーダを合わせて仕上げた、さわやかな味わいのフローズンカクテルです。

※表示料金には、消費税およびサービス料（10％）が含まれています。

※写真は全てイメージです。

※仕入れ状況によりメニューを変更する場合があります。

※食物アレルギーをお持ちのお客様は、予め係にお申し出ください。

■ご予約・お問い合わせ先

シェラトン都ホテル大阪 2階 レストラン＆ラウンジ・バー eu（ゆう）

営業時間 レストラン 6:30～21:00（L.O.20:30）

ラウンジ 10:00～21:00（L.O.20:30）

バー 17:00～23:00（L.O.22:30 ※フードは20:30）

TEL 06-6773-1302（受付10:00～19:00）

シェラトン都ホテル大阪

シェラトン都ホテル大阪は、おかげさまで2025年10月3日に開業40周年を迎えます。

1985年10月3日、日本を代表する歴史・文化資産が多数存在する大阪の高台 上町台地に「都ホテル大阪」として開業。交通の要所である近鉄 大阪上本町駅に隣接し、ホテル前より空港リムジンバスが発着。名所や旧跡、繁華街にも近いベストロケーションで、京都・奈良・神戸観光の拠点としてもご利用いただけます。ホテル内には客室578室、レストラン＆バー7店舗（テナント含む）、宴会場24室、チャペルおよび神殿式場、美容室、ブティックなどを備えています。

【ホテル概要】

名称：シェラトン都ホテル大阪（Sheraton Miyako Hotel Osaka）

住所：〒543-0001 大阪市天王寺区上本町6-1-55

電話：06-6773-1111（代表） FAX：06-6773-3322（代表）

社名：株式会社近鉄・都ホテルズ

開業：1985年（昭和60年）10月3日

建物：地上21階 地下2階

客室：578室

交通：近鉄 大阪上本町駅直結、Osaka Metro 谷町線・千日前線 谷町九丁目駅より徒歩約5分

シェラトン都ホテル大阪

公式サイト https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka/

公式 Instagram https://www.instagram.com/sheratonmiyakoosaka

公式 Facebook https://www.facebook.com/Sheraton.Miyako.Osaka

公式 X https://twitter.com/SheratonMHOSAKA