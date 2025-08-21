製造業の工程改善・省力化を支援。装置設計から組立まで対応する(株)マルショーが技術サイトを公開

株式会社マルショー産業機械・FA機器の設計製造.comサイト：https://www. fa-industrial-machinery com/

株式会社マルショー（本社：石川県白山市、代表取締役社長：素都益史、以降「弊社」）は昭和61年に機械部品の加工請負業として創業し、現在は産業用機械の組立、自動化設備の設計製造を行っております。

長年に渡り培ってきた経験と技術をお伝えし、お客様の多様なニーズに対応するための技術情報サイト『産業機械・FA機器の設計製造.com』を公開いたしました。

皆様のお悩み解決やご要望にお応えし、「他社とは違う付加価値の高いモノづくり」「お客様に感動を与えるコトづくり」を目指します。

■『産業機械・FA機器の設計製造.com』の主なコンテンツ

１．産業機械／自動化機械の実例(例)自動爪切り加工装置

産業機械や自動化機械の製作実例をカテゴリー別にご紹介しております。仕様や納期などの目安を記載しておりますので、製造業のご担当者さまが検討される際の参考にしていただけますと幸いです。

▶事例ページリンク：https://fa-industrial-machinery.com/works/(https://fa-industrial-machinery.com/works/?utm_source=newsletter&utm_medium=prtimes&utm_campaign=cci_202508)

２．「組立の支援＆OEM製造先」にお悩みの方へ

マルショーでは、産業機械の組立工程における人材不足、スペース不足、外注先の確保といった課題に対応すべく、装置の組立支援およびOEM製造サービスを展開しています。

筐体レベルの単純な組立から、精度が求められる設計・製造まで幅広く対応可能。対応実績・手順・品質管理体制に関する情報は本サイト内で公開しております。

3．「自動化による業務効率化」をご検討中の方へ

人材不足や業務非効率にお悩みの企業様に向けて、ご依頼の流れやコンテンツ記事を掲載しております。自動化・省力化を目的とした装置導入事例や、検討時のポイントをまとめた技術記事を公開しています。

幅広い実績と対応ノウハウを紹介しており、現場改善を検討する企業にとって実践的なヒントとなる内容です。

4．製造業の皆さまに役立つ資料を揃えましたダウンロード資料の例

「うちでも頼めるの？」「どんなことまでやってくれるの？」

製作・導入や製造設備のご紹介など、検討前に知っておきたい情報がひと目でわかる資料を無料で公開中です。

▶資料ダウンロード：https://fa-industrial-machinery.com/download/(https://fa-industrial-machinery.com/download/?utm_source=newsletter&utm_medium=prtimes&utm_campaign=cci_202508)

今後も役立つ事例や内容を、順次追加予定です。

■運営サイト

産業機械・FA機器の設計製造.com：https://www. fa-industrial-machinery.com/(https://fa-industrial-machinery.com/?utm_source=newsletter&utm_medium=prtimes&utm_campaign=cci_202508)

マルショー企業サイト：https://www.marusho-mc.co.jp/(https://www.marusho-mc.co.jp/?utm_source=newsletter&utm_medium=prtimes&utm_campaign=cci_202508)

■運営会社概要

会社名：株式会社マルショー

代表取締役：素都益史

所在地：[本社工場]石川県白山市横江町1726-53（石川県鉄工団地内）