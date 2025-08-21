°ì½ï¤ËÄ«¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¥¿¥¤¥à¢ö¡Ø¥ì¥ó¥¸¤Ç¤æ¤¿¤Ý¤ó¡¡¥É¥é¤¨¤â¤ó¥«¥ÐーÉÕ¡Ù8·î25Æü ¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä
¥ì¥ó¥¸¤Ç¤æ¤¿¤Ý¤ó¡¡¥É¥é¤¨¤â¤ó¥«¥ÐーÉÕ
¥«¥Ðー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK
Çò¸µ¥¢ー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂÎ©¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§µÈÂ¼°ì¿Í¡Ë¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤Æ¡¢¤¯¤êÊÖ¤·»È¤¨¤ëÊÝ²¹¶ñ¡Ø¥ì¥ó¥¸¤Ç¤æ¤¿¤Ý¤ó ¥É¥é¤¨¤â¤ó¥«¥ÐーÉÕ¡Ù¤ò8·î25Æü¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ì¥ó¥¸¤Ç¤æ¤¿¤Ý¤ó¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Á¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤²¹¤«¤µ¤Ë¤Ê¤ë¥¸¥§¥ë¥¿¥¤¥×¤ÎÊÝ²¹¶ñ¤Ç¤¹¡£½¢¿²»þ¤ÎÎä¤¨¤¿Â¤â¤È¤ä¡¢¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¼ó¤ä¸ª¤ò²¹¤á¤ë¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢½¢¿²»þ¤ÎÎä¤¨¤¿Â¤â¤È¤ò²¹¤á¤ëÅò¤¿¤ó¤Ý¥¿¥¤¥×¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¿ôÎÌ¸ÂÄê´ë²èÉÊ¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£È©¤¶¤ï¤ê¤Î¤è¤¤¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ò»É¤·¤å¤¦¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¸ÂÄê¥«¥Ðー¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤Î¥É¥é¤¨¤â¤ó¤òÂç¤¤¯¤¢¤·¤é¤¤¡¢Ìþ¤·¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´¨¤¤µ¨Àá¤ÎËèÆü¤ò¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¬²¹¤«¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢ã¾¦ÉÊÆÃÄ¹¢ä
¡üÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Á¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤²¹¤«¤µ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Îä¤¿¤¤Â¤â¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²¹¤á¤Þ¤¹¡£
¡ü¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Æµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¥¸¥§¥ë¥¿¥¤¥×¤ÎÅò¤¿¤ó¤Ý¤Ç¤¹¡£
¡ü²¹¤«¤µ¤ÏÌó7»þ´Ö»ýÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤Õ¤È¤ó¤ÎÃæ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£¼¼²¹¤ä»ÈÍÑ´Ä¶¤Ë¤è¤ê»ýÂ³»þ´Ö¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡ü¤Õ¤ï¤Õ¤ïÁÇºà¤ÎÀö¤¨¤ëÀìÍÑ¥«¥ÐーÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
¡ü¤¯¤êÊÖ¤·»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢ã¾¦ÉÊ³µÍ×¢ä
¡ü¥ì¥ó¥¸¤Ç¤æ¤¿¤Ý¤ó¡¡¥É¥é¤¨¤â¤ó¥«¥ÐーÉÕ
¡¦´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§¥ªー¥×¥ó
¡¦ÆâÍÆÎÌ¡§1¸Ä
¢¡È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î25Æü
¢¡ÈÎÇä¥ëー¥È¡§Á´¹ñ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¥¹ー¥Ñー¡¢¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー