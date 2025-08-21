DXC、Everest Groupのカスタム・アプリケーション開発サービスPEAK Matrix（R）評価レポート2025年版でリーダーに選出

このレポートでは、DXCが生成AIプラットフォームを活用し、ソフトウェア・エンジニアに安全なAI搭載資産とサービスを提供してソフトウェア開発を加速させている強みを強調しています。

バージニア州アッシュバーン, 2025年8月21日 /PRNewswire/ -- Fortune 500に名を連ねる世界有数のテクノロジー・サービス・プロバイダー、DXC Technology（NYSE：DXC）は、世界的な調査会社Everest Groupの新レポート「カスタム・アプリケーション開発サービスPEAK Matrix®評価2025年版（Custom Application Development Services PEAK Matrix® Assessment 2025）」でリーダーに選出されました。この認定は、ビジネス・ニーズに合わせて差別化された、拡張可能で安全なカスタム・アプリケーションの構築におけるDXCのリーダーシップを強調するものです。



Everest Groupは、生成AIプラットフォームの活用、効率性と生産性、重要な専門知識を持つ一流の人材の発掘と採用、高い提供基準の維持におけるDXCの強みを強調しました。DXCの生成AIプラットフォームは、ソフトウェア開発の加速、複雑さの簡素化、運用コストの削減を実現するコーディング・アシスタントなど、強力で管理された安全なAI搭載資産とサービスのカタログをソフトウェア・エンジニアに提供します。

「DXCでは、世界中のクライアント向けに20,000を超えるアプリケーションを管理し、20億行を超えるコードを変換してきました。当社は、企業が最も重要なアプリケーションを合理化し、最新化し、加速化して、俊敏性と成長を高められるように支援します」と、DXCのカスタム・アプリケーション・サービスのグローバル・サービス・ラインおよび機能リーダーであるAnand Srivastava氏は述べています。「当該業種に関する当社の深い専門知識とAI主導のイノベーションは、お客様に測定可能な成果をもたらしており、その取り組みがEverest Groupに認められたことを光栄に思います。」

DXCは、運輸、小売、通信、エネルギーなどの業界にわたって70か国以上2,000社の顧客にサービスを提供しており、同社のインテリジェントな自動化とデータ駆動型システムは、アプリケーション開発を25%加速し、アプリケーション テストを40%高速化しました。

「DXC Technologyは、強力な社内能力と一貫した納品実績に支えられ、カスタム・アプリケーション開発分野のリーダーとしての地位を確立しました」とEverest Groupの副社長であるAnkit Gupta氏は述べています。「同社はAIプラットフォームにより、生成AI主導の自動化を活用してソフトウェア開発を加速し、生産性と効率性を大幅に向上させています。顧客は、DXCがトップクラスの人材を発掘して採用する能力と、優れたサービス提供への揺るぎないコミットメントを高く評価しています。これらの強みがあったおかげで、DXCはEverest Groupのカスタム・アプリケーション開発サービスPEAK Matrix®アセスメント 2025年版（Custom Application Development Services PEAK Matrix® Assessment 2025）でリーダーとして位置付けられることになりました。」

PEAK Matrix®は、主要なアプリケーション・サービス・プロバイダーの市場での相対的な成功と総合的な能力を評価するためのフレームワークです。この評価は、ケース・スタディ、サービス・プロバイダーとのやり取り、顧客参照チェック、そしてアプリケーション・サービス市場の継続的な分析を含む、31の主要なテクノロジー・プロバイダーに対する包括的な評価に基づいています。リーダーは、ビジョンと戦略、エコシステムへの投資、市場トレンドを先取りする能力、成長の勢いの維持に基づいて配置されます。

DXCは、世界中の企業の信頼できるカスタム・アプリケーション・サービス・パートナーとして、カスタム・アプリケーションを備えた最新のデジタル・プラットフォームをお客様が活用できるように支援し、回復力の向上、新製品の発売、および中断を最小限に抑えた新規市場への参入を実現します。

Everest Groupのレポートの抜粋は、こちらからご覧いただけます。DXCのカスタム・アプリケーション・サービスの詳細については、こちらをクリックしてください。

DXC Technologyについて

DXC Technology（NYSE：DXC）は、情報技術サービスを提供する世界有数のプロバイダーです。同社は、世界で最も革新的な企業の多くに信頼される事業パートナーとして、業界と企業を前進させるソリューションの構築に努めています。同社のエンジニアリング、コンサルティング、テクノロジーの専門家は、お客様のシステムや業務プロセスの簡素化、最適化、最新化を支援し、最も重要なワークロードの管理、AIを活用したインテリジェンスの業務への統合、そしてセキュリティと信頼性の確保を最優先に取り組んでいます。詳細については、dxc.comをご覧ください。

免責事項

Everest GroupのPEAK Matrix®レポートから抜粋したライセンス取得済みの情報は、ライセンス取得済みの第三者によって、その独自のマーケティングおよびプロモーション活動、販促資料で使用される場合があります。Everest GroupのPEAK Matrix®レポートからの抜粋は、同社の調査および分析の全体的な文脈を必ずしも反映しているわけではありません。Everest Groupのアナリストによって実施され、PEAK Matrix®レポートに含まれるすべての調査および分析は独立して行われており、いかなる組織もランキングに掲載されるためやその順位に影響を与えるための料金を支払ったことはありません。完全な調査内容や同社の方法論について詳しく知るには、Everest GroupのPEAK Matrix®レポートをご覧ください。

Everest Groupについて

Everest Groupは、ビジネス・リーダーが自信を持って意思決定を行えるよう支援する、世界有数の調査会社です。Everest GroupのPEAK Matrix®評価は、企業がグローバル・サービス・プロバイダー、拠点、製品やソリューションを各市場セグメントで選定する上で必要な分析と洞察を提供します。同様に、これらのサービス、製品、ソリューションの提供者も、業界や市場内で自社の提供内容を評価し、調整する指標としてPEAK Matrix®を活用しています。さらに詳しい情報や詳細なコンテンツについては、www.everestgrp.comをご覧ください。

