クリック率データで読み解く、フィットネス業界特有の検索行動とSEO対策（7月度：SEO会社ランクエスト調べ）
https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ 【SEO対策】で検索順位No.1を獲得した（注1）ランクエストが1～10位の検索順位毎のクリック率を解説
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327764&id=bodyimage1】
【SEO対策】で検索結果1位を獲得した実績を持つ（注1）ランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は、2025年7月にフィットネス業界のクライアントサイトを対象とした「検索順位ごとのクリック率（CTR）」の調査を実施しました。
本調査では、検索結果の上位10位に入っている2,996件のフィットネス関連キーワードを対象に、順位ごとのCTR変動を徹底分析。さらに、ランクエストが運用するSEO業界向けメディア（注2）のクリック率データと比較することで、ユーザーの行動傾向を明らかにし、そこから導かれるSEO対策の方向性について考察します。
今回の結果は、フィットネス業界におけるSEO戦略を立てるうえで、「クリック獲得に直結する順位はどこか」「上位表示によってどの程度の流入が見込めるか」を判断するための実践的な指標となります。
目次
1．2025年7月度: フィットネス業界における検索表示順位別クリック率
1-1．1位は圧倒的に選ばれるポジション
1-2．1位以外のクリック率は急速に低下
2．2025年7月度: フィットネス業界とSEO業界の検索表示順位別クリック率比較
2-1．1位のクリック率は高水準
2-2．2～3位も高い関心を集める“比較前提型”の検索行動
2-3．中位～下位でもSEO業界より高いクリック率を維持
3．上位だけじゃない、フィットネス業界SEOは「選ばれる理由」の設計がカギ
（注1） 2025年1月9日に東京都新宿区で、PCブラウザーからGoogle検索を行い、その結果を測定しました。検索キーワードは「SEO対策」で、クッキーや履歴を削除した上で計測しています。なお、他の地域やデバイス、検索タイミング、検索エンジンのアルゴリズムの変更などによって、順位が変動する場合があります。
（注2） ランクエストが運営するメディア：https://rank-quest.jp/
1．2025年7月度: フィットネス業界における検索表示順位別クリック率
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327764&id=bodyimage2】
1-1．1位は圧倒的に選ばれるポジション
フィットネス業界では、検索順位1位のクリック率が44.0％と非常に高く、他の順位を大きく引き離しています。これは、検索ユーザーの多くが1位の情報を見て即座にクリックし、予約や比較に進む傾向が強いことを示しています。
特にフィットネスは、「立地」「料金」「設備」といった判断材料が明確なため、検索結果の上位から順に素早く情報を取得しようとするニーズが高いと考えられます。
1-2．1位以外のクリック率は急速に低下
2位（24.2％）や3位（10.3％）も比較的高いクリック率を記録していますが、1位との差は依然として大きく、ユーザーの注目度が1位に極端に集中していることがうかがえます。
4位以下では急速にクリック率が下がり、6位以降は1～2％台に留まる水準となっています。
2．2025年7月度: フィットネス業界とSEO業界の検索表示順位別クリック率比較
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327764&id=bodyimage3】
※ SEO業界のCTR情報はランクエストサイト（https://rank-quest.jp/ ）のデータに基づいています。
