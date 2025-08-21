【年代別調査:30代編】会計行動「セルフ派 vs 有人派」～効率と新技術への反応～（ビジネスマッチングサイト『エミーオ』調べ）
https://emeao.jp/guide/post-51267/ ビジネスマッチングサイト「エミーオ」が探る、30代の会計行動の本音
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327762&id=bodyimage1】
近年、従来の有人レジ会計以外に、セルフ会計やモバイル決済、QRコード決済など、会計方式の選択肢が多様化しています。では、30代はどの会計方法を選び、新しい仕組みに対してどのような反応を示すのでしょうか？
このような状況を受けて、厳選された優良業者を紹介するビジネスマッチングサイト『エミーオ（https://emeao.jp/guide/post-51267/ ）』は、30代の男女100名を対象にアンケート調査を実施しました。「最も好む会計方法」「その理由」「新しい会計方式導入時の対応」という3つの視点から、30代の会計行動と意識を分析しています。
新しい会計システムの導入やサービス提供の最適化を検討する企業にとって、30代消費者の選好や反応に基づいた戦略設計のヒントとなるはずです。
▼調査概要
◆ 調査1 ：もっとも好む会計方法は？
◆ 調査2 ：好みの会計方法を選ぶ理由
◆ 調査3 ：新しい会計方式導入時の対応
◆ まとめ：30代の会計行動は「効率重視」×「きっかけ待ち」
調査結果1：コンビニ・スーパーでの会計方法として、最も好むものはどれですか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327762&id=bodyimage2】
最も多かったのは「セルフ会計（自分で端末や機械を操作して精算する方式）」で、42.0%（42人）を占めました。この結果から、セルフ会計を好む人が多いことがわかります。自分で操作する方式が、迅速で効率的な精算を可能にし、時間を短縮できる点が大きなメリットとして評価されていると考えられます。
次いで「特にこだわらない」が35.0%（35人）で、会計方法に対してあまり意識を持たない層が一定数存在することがわかります。この層は、会計方法よりも店舗の利便性や他の要因を重視している可能性があります。
また、「有人レジ会計（レジスタッフが対応する方式）」は23.0%（23人）と少数派となり、対面でのやり取りを好む層があるものの、全体的にはセルフ会計が主流であることが示されています。
調査結果2：好みの会計方法を選ぶ理由は何ですか？（対象：Q1でセルフ会計／有人レジ会計の選択者のみ、複数回答可・注1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327762&id=bodyimage3】
（注1） 本設問は複数選択式ですが、選択肢は2つまでに制限しています。これにより、会計方法を選ぶ理由をより明確に把握できるようにしています。
最も多かったのは「支払いが簡単・スムーズ」で、44.6%（29人）を占めました。支払い方法に対して効率性を重視する層が多いことがわかります。
次いで「待ち時間が短い」が38.5%（25人）で、効率性を重視する傾向が強いことが伺えます。少しでも待機時間を減らしたいというニーズが高いことが明らかです。
また、「スタッフとのやり取りが少なくて気楽」35.4%（23人）や「スタッフとのやり取りがあって安心」9.2%（6人）という結果もあり、スタッフとの関わり方に対してもさまざまな意見があります。
「会計の正確さ」15.4%（10人）や「ポイント・クーポンが使いやすい」10.8%（7人）も一定の支持を集めており、買い物の正確性やお得感も重要な要素となっていることがわかります。
さらに、「現金で払いやすい」6.2%（4人）や「操作が簡単」3.1%（2人）といった意見も見受けられ、特定の決済方法や操作の簡便さを重視する層が一部存在することが確認されました。
