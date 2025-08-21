オフハイウェイEV用電気モータ&インバータの世界市場2025年、グローバル市場規模（電気モータ、インバータ）・分析レポートを発表
2025年8月21日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「オフハイウェイEV用電気モータ&インバータの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、オフハイウェイEV用電気モータ&インバータのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
オフハイウェイEV用電気モータ&インバータ市場の概要
最新の調査によると、世界のオフハイウェイEV用電気モータ&インバータ市場は、2023年において数億米ドル規模で評価されており、2030年までにさらに拡大し、年平均成長率（CAGR）を維持しながら成長していくと予測されています。本レポートでは、業界の全体構造、各部門の市場動向、地域別の成長傾向、最先端技術および特許動向を包括的に分析しています。
________________________________________
世界的なEV普及と市場背景
近年、世界的に電気自動車の販売は堅調に推移しています。2022年には、バッテリーEV（BEV）およびプラグインハイブリッドEV（PHEV）を合わせて1,050万台が新規登録され、前年（2021年）比で55%の増加となりました。この成長を牽引したのは主に中国とヨーロッパです。
中国では、2022年における新エネルギー車の生産台数は700万台、販売台数は680万台に達し、それぞれ前年比で96.9%、93.4%の増加となりました。市場シェアは25.6%となり、中国は8年連続で世界最大の新エネルギー車市場となっています。うち、純電気自動車の販売は5,365,000台で、前年比81.6%増となりました。ヨーロッパでも純電気自動車の販売が前年比29%増の158万台となり、世界市場の成長を下支えしています。
________________________________________
市場構造と分類
オフハイウェイ用途とは、道路以外の環境、たとえば建設、農業、鉱山、倉庫搬送、作業用プラットフォームなどに利用される車両を指します。これらの電動化に必要不可欠なコンポーネントが電動モーターとインバーターです。
タイプ別市場分類
● 電気モータ
● インバータ
用途別市場分類
● 資材搬送
● 高所作業プラットフォーム
● 建設機械
● 鉱山機械
● 農業機械
用途ごとに異なる動力特性や制御性が求められるため、各カテゴリに特化した製品開発が進められています。
________________________________________
地域別分析
地域ごとの市場動向として、以下のような傾向が見られます。
アジア太平洋地域（特に中国）
中国は電動化政策の強力な後押しを背景に、製造・消費の両面で世界をリードしています。政策支援や大規模な製造基盤により、オフハイウェイEV市場でも圧倒的な成長が見込まれます。
北米およびヨーロッパ
北米とヨーロッパでは、政府主導による脱炭素政策や補助金制度が市場成長を促進しています。また、労働安全衛生や環境保全の観点から、建設現場や倉庫などでのEV化が進んでいます。
その他の地域
南米、中東、アフリカ地域でも、インフラ整備の一環としてオフハイウェイEVの導入が進められており、新興市場としての成長が期待されています。
________________________________________
技術動向と市場の推進要因
オフハイウェイEV用電気モータ&インバータ市場の成長には、以下の要因が寄与しています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「オフハイウェイEV用電気モータ&インバータの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、オフハイウェイEV用電気モータ&インバータのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
オフハイウェイEV用電気モータ&インバータ市場の概要
最新の調査によると、世界のオフハイウェイEV用電気モータ&インバータ市場は、2023年において数億米ドル規模で評価されており、2030年までにさらに拡大し、年平均成長率（CAGR）を維持しながら成長していくと予測されています。本レポートでは、業界の全体構造、各部門の市場動向、地域別の成長傾向、最先端技術および特許動向を包括的に分析しています。
________________________________________
世界的なEV普及と市場背景
近年、世界的に電気自動車の販売は堅調に推移しています。2022年には、バッテリーEV（BEV）およびプラグインハイブリッドEV（PHEV）を合わせて1,050万台が新規登録され、前年（2021年）比で55%の増加となりました。この成長を牽引したのは主に中国とヨーロッパです。
中国では、2022年における新エネルギー車の生産台数は700万台、販売台数は680万台に達し、それぞれ前年比で96.9%、93.4%の増加となりました。市場シェアは25.6%となり、中国は8年連続で世界最大の新エネルギー車市場となっています。うち、純電気自動車の販売は5,365,000台で、前年比81.6%増となりました。ヨーロッパでも純電気自動車の販売が前年比29%増の158万台となり、世界市場の成長を下支えしています。
________________________________________
市場構造と分類
オフハイウェイ用途とは、道路以外の環境、たとえば建設、農業、鉱山、倉庫搬送、作業用プラットフォームなどに利用される車両を指します。これらの電動化に必要不可欠なコンポーネントが電動モーターとインバーターです。
タイプ別市場分類
● 電気モータ
● インバータ
用途別市場分類
● 資材搬送
● 高所作業プラットフォーム
● 建設機械
● 鉱山機械
● 農業機械
用途ごとに異なる動力特性や制御性が求められるため、各カテゴリに特化した製品開発が進められています。
________________________________________
地域別分析
地域ごとの市場動向として、以下のような傾向が見られます。
アジア太平洋地域（特に中国）
中国は電動化政策の強力な後押しを背景に、製造・消費の両面で世界をリードしています。政策支援や大規模な製造基盤により、オフハイウェイEV市場でも圧倒的な成長が見込まれます。
北米およびヨーロッパ
北米とヨーロッパでは、政府主導による脱炭素政策や補助金制度が市場成長を促進しています。また、労働安全衛生や環境保全の観点から、建設現場や倉庫などでのEV化が進んでいます。
その他の地域
南米、中東、アフリカ地域でも、インフラ整備の一環としてオフハイウェイEVの導入が進められており、新興市場としての成長が期待されています。
________________________________________
技術動向と市場の推進要因
オフハイウェイEV用電気モータ&インバータ市場の成長には、以下の要因が寄与しています。