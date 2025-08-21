オンライン英会話「ワールドトーク」、価格改定のお知らせ
～残ったポイントを繰り越せる、有効期限2ヶ月プランオプションを開始～
株式会社ライトアップ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：白石 崇）が運営する、日本人講師メインのオンライン英会話スクール「ワールドトーク」（https://www.worldtalk.jp/）は、サービス品質の維持・向上と運営体制の強化を目的に、2025年8月20日（水）より料金プランの改定を実施いたしました。
料金改定の背景
今回の料金改定に至った背景には、以下のような要因がございます。
・安定したサービス提供のための運営体制の強化
講師の確保・育成やサポート体制の拡充など、よりご満足いただけるサービスを継続して提供するために、必要な投資を行ってまいります。
・システム維持・改善に伴うコストの増加
サービスの利便性向上や安全性確保のために、日々システムのアップデートや機能改善を進めております。
・物価・人件費等の上昇
昨今の社会情勢による物価や各種コストの高騰も大きな影響を及ぼしており、これまで通りの価格でのサービス維持が困難となっております。
今後も「英語が怖い、を楽しい に」というブランドビジョンのもと、多くの皆様の英語学習をサポートできるサービスを目指して取り組んでまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
なお、今回の価格改定にあわせて、これまで多くのご要望をいただいておりました利便性向上への取り組みとして、以下のようにプラン内容を変更いたしました。
・「有効期限2ヶ月プランオプション」の新設
・「予約保持数」の上限を引き上げ
・月額プランの上位プランを追加
・追加ポイント購入時の下限ポイント数を引き下げ
料金改定内容
■ 月額プラン
月額4,400円（4,000ポイント）
月額6,600円（6,500ポイント）
月額8,800円（8,700ポイント）
月額11,000円（11,000ポイント）
月額22,000円（22,000ポイント）
月額33,000円（33,000ポイント）
月額49,500円（50,000ポイント）
※すべて税込価格
■ 有効期限2ヶ月プランオプション
月額880円 ※税込価格
月額プランで付与されるポイントの有効期限が2ヶ月になるオプションプランです。有効期限2ヶ月プランオプションに加入いただいている間は、ポイントは失効しません。
オプション加入中は、月額プラン分のポイントに追加で毎月300ポイント付与されます。
■ 追加ポイントメニュー（都度購入）
330円（300ポイント）～
※税込価格
詳細は、https://www.worldtalk.jp/p/newplan2025 をご参考ください。
サービス概要
URL：https://www.worldtalk.jp/
2011年にオープンし、在籍講師の9割以上が日本人講師のオンライン英会話スクールです。
英会話初心者から、上級者まで幅広く対応しております。
特徴：
・レッスン中の日本語サポートが可能
・キッズ、学生、ビジネス層、それぞれの年齢に対応可能な講師が在籍
・英検（R）対策、TOEIC（R） 対策指導にも対応
料金の詳細：
以下ページにてご確認いただけます。
https://www.worldtalk.jp/p/plans
特定商取引法に基づく表記：
特定商取引法に基づく表記は以下URLよりご確認ください。
https://www.worldtalk.jp/p/transactions
関連：
・ビジネスワールドトーク
