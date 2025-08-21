乾燥の厳しいカナダでロングセラーのハンドクリーム「グリソメド」から、手荒れを防いでうっとりツヤ肌、心華やぐ至福の香り『ローズ』が限定発売

株式会社石澤研究所

株式会社石澤研究所（所在地：東京都渋谷区）は、極寒のカナダで30年以上のロングセラーを誇るハンドクリーム「グリソメド」。新商品“ローズ”と持ち運びに便利なミニサイズ（2種類）を2025年8月21日（木）より順次、数量限定で発売いたします。

手荒れ予防の集中ケア「グリソメド」

日本より寒さや乾燥の厳しいカナダで愛され続けている「グリソメド」。



濃厚なクリームが指先までしっとり包み込むから、うるおいを逃しません。

日々の水仕事や手洗い習慣による手荒れ、カッサカサの乾燥手肌をしっかり守ります。



シーンに合わせて選べる豊富なラインナップで乾燥手肌をいつでもどこでもやさしく守ります。

うっとり至福の香り。『グリソメド ハンドクリームA ローズ』が新登場！！

日々の水仕事による手荒れを防ぎ、ローズやカモミールのうるおいでうっとりツヤ肌に仕上げます。

心華やぐローズの香りで、至福の手荒れケアを。

乾燥肌をいたわる 植物のやさしさ

【ローズオイル】

肌をみずみずしく保ち、華やかな香りでも人気の＜ダマスクローズ精油＞をin。ふっくらハリ・ツヤ肌に♪

【カモミールエキス】

手荒れを防いで、健康的な手を保つ。

【ハマメリス水】

なめらかでつるんと透明感のある手肌に。

こんなときにおすすめ◎

大切な人に会うお出かけ前に。気持ちまでウキウキ♪

バッグにインして、自分へのご褒美に。いつでもすべすべ肌♪

香りや使用感、サイズを選べる豊富なラインナップ「グリソメド」

■『グリソメド ハンドクリームA（カモミール／無香料）』

◇なめらか&しっとり高保湿ヴェール

ごわごわ、カッサカサな手肌や手荒れ…そんな時は「グリソメド」におまかせ！

植物由来の保湿成分を配合した濃厚なクリームが指先まで密着して手肌をつつみ、うるおいKEEPで手荒れから守ります。

＜植物由来のうるおい成分＞

●カモミールエキス…手荒れを防いで健康的な手を保つ。

●ローズヒップエキス*2…固くなった手を柔らかく、なめらかに。

●ハマメリスエキス*2…キメを整え、つるんと透明感のある手肌に。



◇香りで選べる２タイプ

うっとり和む 【カモミールの香り】…心地よく過ごしたいリラックスタイムに。

やさしい【無香料】…料理や水仕事のお供に。子どもとふれあう時にも。

■年間定番品に仲間入り！『グリソメド ハンドクリームA ソフト（フローラル）』

昨年までは数量限定品だった『グリソメド ハンドクリームA ソフト（フローラル）』が、

今年からは年間定番品になりました！

◇ベタつかないうるおい&さらさらヴェール

乾燥手肌にもみずみずしくなじんで、うるおうのにさらさら手肌が続きます。

日々の水仕事などによる手荒れから手肌を守り、ベタつかないので、スマホやPCをすぐに使えます。

＜植物のやさしさたっぷり！うるおい成分＞

●カモミールエキス…手荒れを防いで健康的な手を保つ。

●アロエエキス*3…みずみずしくなめらかな手肌に。

↓実際に試してみました！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Yr8nb6TGmls ]

◇ほんのりかろやか フローラルの香り

＼ 今だけ！限定ミニサイズ ／

外出時のこまめなハンドケアにもぴったりなミニサイズが数量限定で登場。



ポーチやバッグにinして、こまめな手洗いや、乾燥ケアのお供に！

お試しや、ちょっとした贈り物にもぴったりです。

*1 手荒れを防ぐ *2 グリソメド ハンドクリームA（カモミール）のみに配合 *3 アロエベラ葉汁

製品ラインナップ

＼新発売／【数量限定品】

製品名：グリソメド ハンドクリームA（ローズ）

容量：50mL 価格：803円（税抜730円）

取扱店：全国のハンズ、プラザ、ロフト、石澤研究所 公式通販限定

【年間定番品】

製品名：グリソメド ハンドクリームA（カモミール）

容量：50mL 価格：803円（税抜730円）

取扱店：全国のバラエティショップ、一部のドラッグストア、ECサイト、石澤研究所 公式通販

製品名：グリソメド ハンドクリームA（無香料）

容量：50mL 価格：803円（税抜730円）

取扱店：全国のバラエティショップ、一部のドラッグストア、ECサイト、石澤研究所 公式通販

製品名：グリソメド ハンドクリームA ソフト（フローラル）

容量：50mL 価格：803円（税抜730円）

取扱店：全国のバラエティショップ、ECサイト、石澤研究所 公式通販

【数量限定品】

製品名：グリソメド ハンドクリームA ミニ（カモミール）

容量：10mL 価格：275円（税抜250円）

取扱店：全国のカラーフィールド、ハンズ、プラザ、メイクアップソリューション、ロフト、石澤研究所 公式通販限定

製品名：グリソメド ハンドクリームA ミニ（無香料）

容量：10mL 価格：275円（税抜250円）

取扱店：全国のカラーフィールド、ハンズ、プラザ、メイクアップソリューション、ロフト、石澤研究所 公式通販限定

発売情報

発売日：2025年8月21日（木）

※一部店舗では発売日が前後する可能性がございます。お取扱いや在庫状況は、直接店舗へお問い合わせください。

▽販売店について

【石澤研究所公式サイト】

