ヒアルロン酸＆リラックスアロマビーズ配合のスキンケアタイプの入浴剤『HERSバスラボボトル　サンダルウッドの香り』『HERSバスラボボトル　りんごの香り』8月25日 新発売

写真拡大 (全3枚)

白元アース株式会社

左から、HERSバスラボボトル　サンダルウッドの香り、HERSバスラボボトル　りんごの香り

白元アース株式会社（本社：東京都足立区、社長：吉村一人）は、スキンケアタイプの薬用入浴剤「HERSバスラボ」から、粉末ボトルタイプの『HERSバスラボボトル　サンダルウッドの香り／りんごの香り』を8月25日より新発売いたします。



「HERSバスラボ」はスキンケアタイプの薬用入浴剤です。錠剤、ボトルのラインナップで好評をいただいています。粉末ボトルタイプは、保湿成分の「ヒアルロン酸」と、なめらかなお湯によるすべすべな肌ざわりを実感いただけます。また、有効成分が温浴効果を高めて血行を促進し、疲労回復や肩のこり等に効果があります。さらに、リラックス効果のあるセドロール※を配合したアロマビーズ（香料）をプラスし、くつろぎのバスタイムへと誘います。


※天然精油シダーウッドオイルなどに含まれる成分で、一般的に気分がリラックスするといわれています。


今回、ほっと落ち着く『サンダルウッドの香り』と、たわわに実る『りんごの香り』がラインナップに加わりました。パッケージデザインは、どちらも香りの要素をふんだんに取り入れ、店頭などで香りをイメージしながらお気に入りの商品を選べるようにしました。



「HERSバスラボ」シリーズで売場を彩り、市場のさらなる活性化を目指してまいります。



≪商品特長≫


●有効成分が温浴効果を高めて血行を促進し、疲労回復や肩のこり等に効果があります。


●温泉成分（炭酸水素ナトリウム、硫酸ナトリウム）の働きで、湯上がり後もポカポカ感が続きます。


●なめらかなお湯で、すべすべな肌ざわりに。


●ヒアルロン酸（保湿成分）配合でお肌しっとり。


●ブルーの粒は、セドロールを配合したアロマビーズ（香料）です。



【香り／湯の色】


●ほっと落ち着くサンダルウッドの香り／ウッドブラウンのお湯


●たわわに実るりんごの香り／ピュアレッドのお湯



【効能】


疲労回復、肩のこり、腰痛、神経痛、リウマチ、冷え症、しもやけ、にきび、痔、ひび、あかぎれ、荒れ性、しっしん、あせも 医薬部外品



≪商品概要≫


●HERSバスラボボトル　サンダルウッドの香り　540g
・希望小売価格：オープン
・内容量：540g






●HERSバスラボボトル　りんごの香り　540g
・希望小売価格：オープン
・内容量：540g






◆発売日：2025年8月25日
◆販売ルート：全国のドラッグストア、スーパー、ホームセンター