ヒアルロン酸＆リラックスアロマビーズ配合のスキンケアタイプの入浴剤『HERSバスラボボトル　サンダルウッドの香り』『HERSバスラボボトル　りんごの香り』8月25日 新発売

白元アース株式会社左から、HERSバスラボボトル サンダルウッドの香り、HERSバスラボボトル りんごの香り

白元アース株式会社（本社：東京都足立区、社長：吉村一人）は、スキンケアタイプの薬用入浴剤「HERSバスラボ」から、粉末ボトルタイプの『HERSバスラボボトル サンダルウッドの香り／りんごの香り』を8月25日より新発売いたします。

「HERSバスラボ」はスキンケアタイプの薬用入浴剤です。錠剤、ボトルのラインナップで好評をいただいています。粉末ボトルタイプは、保湿成分の「ヒアルロン酸」と、なめらかなお湯によるすべすべな肌ざわりを実感いただけます。また、有効成分が温浴効果を高めて血行を促進し、疲労回復や肩のこり等に効果があります。さらに、リラックス効果のあるセドロール※を配合したアロマビーズ（香料）をプラスし、くつろぎのバスタイムへと誘います。

※天然精油シダーウッドオイルなどに含まれる成分で、一般的に気分がリラックスするといわれています。

今回、ほっと落ち着く『サンダルウッドの香り』と、たわわに実る『りんごの香り』がラインナップに加わりました。パッケージデザインは、どちらも香りの要素をふんだんに取り入れ、店頭などで香りをイメージしながらお気に入りの商品を選べるようにしました。

「HERSバスラボ」シリーズで売場を彩り、市場のさらなる活性化を目指してまいります。

≪商品特長≫

●有効成分が温浴効果を高めて血行を促進し、疲労回復や肩のこり等に効果があります。

●温泉成分（炭酸水素ナトリウム、硫酸ナトリウム）の働きで、湯上がり後もポカポカ感が続きます。

●なめらかなお湯で、すべすべな肌ざわりに。

●ヒアルロン酸（保湿成分）配合でお肌しっとり。

●ブルーの粒は、セドロールを配合したアロマビーズ（香料）です。

【香り／湯の色】

●ほっと落ち着くサンダルウッドの香り／ウッドブラウンのお湯

●たわわに実るりんごの香り／ピュアレッドのお湯

【効能】

疲労回復、肩のこり、腰痛、神経痛、リウマチ、冷え症、しもやけ、にきび、痔、ひび、あかぎれ、荒れ性、しっしん、あせも 医薬部外品

≪商品概要≫

●HERSバスラボボトル サンダルウッドの香り 540g

・希望小売価格：オープン

・内容量：540g

●HERSバスラボボトル りんごの香り 540g

・希望小売価格：オープン

・内容量：540g

◆発売日：2025年8月25日

◆販売ルート：全国のドラッグストア、スーパー、ホームセンター