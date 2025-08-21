ヒアルロン酸＆リラックスアロマビーズ配合のスキンケアタイプの入浴剤『HERSバスラボボトル サンダルウッドの香り』『HERSバスラボボトル りんごの香り』8月25日 新発売
左から、HERSバスラボボトル サンダルウッドの香り、HERSバスラボボトル りんごの香り
白元アース株式会社（本社：東京都足立区、社長：吉村一人）は、スキンケアタイプの薬用入浴剤「HERSバスラボ」から、粉末ボトルタイプの『HERSバスラボボトル サンダルウッドの香り／りんごの香り』を8月25日より新発売いたします。
「HERSバスラボ」はスキンケアタイプの薬用入浴剤です。錠剤、ボトルのラインナップで好評をいただいています。粉末ボトルタイプは、保湿成分の「ヒアルロン酸」と、なめらかなお湯によるすべすべな肌ざわりを実感いただけます。また、有効成分が温浴効果を高めて血行を促進し、疲労回復や肩のこり等に効果があります。さらに、リラックス効果のあるセドロール※を配合したアロマビーズ（香料）をプラスし、くつろぎのバスタイムへと誘います。
※天然精油シダーウッドオイルなどに含まれる成分で、一般的に気分がリラックスするといわれています。
今回、ほっと落ち着く『サンダルウッドの香り』と、たわわに実る『りんごの香り』がラインナップに加わりました。パッケージデザインは、どちらも香りの要素をふんだんに取り入れ、店頭などで香りをイメージしながらお気に入りの商品を選べるようにしました。
「HERSバスラボ」シリーズで売場を彩り、市場のさらなる活性化を目指してまいります。
≪商品特長≫
●有効成分が温浴効果を高めて血行を促進し、疲労回復や肩のこり等に効果があります。
●温泉成分（炭酸水素ナトリウム、硫酸ナトリウム）の働きで、湯上がり後もポカポカ感が続きます。
●なめらかなお湯で、すべすべな肌ざわりに。
●ヒアルロン酸（保湿成分）配合でお肌しっとり。
●ブルーの粒は、セドロールを配合したアロマビーズ（香料）です。
【香り／湯の色】
●ほっと落ち着くサンダルウッドの香り／ウッドブラウンのお湯
●たわわに実るりんごの香り／ピュアレッドのお湯
【効能】
疲労回復、肩のこり、腰痛、神経痛、リウマチ、冷え症、しもやけ、にきび、痔、ひび、あかぎれ、荒れ性、しっしん、あせも 医薬部外品
≪商品概要≫
●HERSバスラボボトル サンダルウッドの香り 540g
・希望小売価格：オープン
・内容量：540g
●HERSバスラボボトル りんごの香り 540g
・希望小売価格：オープン
・内容量：540g
◆発売日：2025年8月25日
◆販売ルート：全国のドラッグストア、スーパー、ホームセンター