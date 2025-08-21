LINEヤフーがVideo Agent「LOOV」を導入。営業品質の均一化と情報共有の効率化を実現

株式会社LOOV

最適な解説/説明体験の自動化を実現するVideo Agent「LOOV（ルーブ）」 を展開する、株式会社LOOV（本社：東京都目黒区、代表取締役CEO：内田雅人）は、導入事例として、LINEヤフー株式会社様の導入ストーリーをまとめたインタビュー記事を公開しました。本記事では、「LINEスキマニ」事業において、説明業務の属人化や情報提供のばらつきといった課題に対し、Video Agent「LOOV」を活用してどのように効率化と品質向上を実現したのか、その背景と具体的な取り組みを詳しく紹介しています。

■Video Agent「LOOV」導入の背景と選定理由

LINEヤフー株式会社様

LINEヤフー株式会社では、マッチングする単発雇用サービス「LINEスキマニ」を全国50社以上の直販と代理店を通じて展開しています。

その中で、HR領域特有の法令知識や制度理解が求められることから、営業担当者によってサービス理解の深さや説明内容にばらつきがあるという課題がありました。

特に、法改正の頻度が少なくなく、正確な知識のアップデートや浸透に時間と労力がかかるため、限られた社内リソースで個別の情報提供や勉強会を実施する工数が大きな負担となっていました。

こうした課題に対して、誰がどのタイミングで説明しても、正確な情報を均一に届けられる仕組みとして導入されたのが、シナリオ設計に基づき自動で内容が変化するプレゼンテーション動画を展開できるVideo Agent「LOOV」です。シナリオ動画によってサービス紹介や説明を共通化することで、提案品質の平準化と営業プロセスの効率化を両立できる点が高く評価されました。

■Video Agent「LOOV」活用イメージ

現在、「LINEスキマニ」の営業支援において、LOOVは複数の場面で活用されています。たとえば、求人企業への初期説明にはサービス紹介用の動画を用い、商談時には営業担当に代わって要点を正確に伝えるプレゼン動画として活用。さらに、社内や連携する代理店においてもLOOVを活用し、情報のアップデートやサービス理解の促進に貢献しています。

導入に際しては、「LOOV」自体の紹介をVideo Agentで行うなど、ユニークなアプローチで社内外の関係者に理解を促進。代理店には、動画操作やシナリオ構成の意図を丁寧に共有したうえで、保有するハウスリストに対しリンクを送付し、シナリオ動画の視聴ログを起点に営業活動を展開する仕組みを構築しました。その結果、代理店担当者からも「想像よりも簡単だった」といった前向きな声が寄せられ、活用のハードルも低く抑えられています。

今後は、カスタマーサクセス領域でのオンボーディング動画や、直販パートナーとの協業にも活用範囲を拡張予定。“伝える”を超えた支援インフラとしての役割を期待されています。

■ご担当者さまのコメント

Video Agent「LOOV」は、単なる『説明役』ではなく、私たちのビジネスを支援してくれる“支援者”のような存在です。社内外問わず、多数の関係者に向けて、誰がいつ伝えても正しく届くという点は非常に大きな価値だと実感しています。今後も提案活動や情報提供のインフラとして、さらに活用の幅を広げていきたいと考えています。

特に営業品質の均一化や教育の効率化を求めるエンタープライズ企業、リソース不足に悩むベンチャー企業の双方にとって、有効なソリューションだと思います。

【導入企業概要】

会社名：LINEヤフー株式会社

所在地：東京都千代田区紀尾井町1-3

代表者：代表取締役会長 川邊 健太郎 代表取締役社長 CEO 出澤 剛

設立：1996年1月31日

事業内容：インターネット広告事業、イーコマース事業及び会員サービス事業などの展開並びにグループ会社の経営管理業務など

URL：https://www.lycorp.co.jp/ja/

● Video Agent「LOOV」について

LOOV（ルーブ）は、相手の属性に応じてプレゼン/説明内容が自動的に変化する “プレゼンVideo” を簡単に作成/活用することができるAIエージェントです。LOOVを使えば、工数をかけずに顧客ごとに適切な情報を提供することが可能になることに加え、視聴データや顧客データを取得・活用することで、企業のDXの促進を図れるため、サービス開始から2年たらずで既に導入企業は200社を突破しています。

営業やマーケティング、カスタマーサクセス領域を中心とした顧客向けの「プレゼン自動化」のみならず、採用時の企業説明会やカジュアル面談、入社後のオンボーディングといったHR業務、さらに、代理店や販売店向けのオンボーディングやトレーニングなどの幅広い領域の業務効率化、成果向上をご支援します。

・LOOV公式サイト：https://loov-video.com/

● 会社概要

私たちは「デジタルコミュニケーションにパラダイムシフトを。」をPurposeに掲げ、プレゼンや解説といった人にしか出来ないと考えられてきたコミュニケーションを、デジタル上で自動化することを実現するスタートアップ企業です。近年、日本のビジネス環境では、DX（デジタルトランスフォーメーション）が加速し、業務の効率化や人的リソースの最適化が重要視されています。その中で、企業のプレゼンテーションや解説業務自体の自動化に対するニーズも高まりつつあります。「Video Agent」は、こうした市場の変化に対応し、企業の情報伝達をよりスムーズかつ効果的に行うための革新的なソリューションです。

Video Agentは、AIを活用して“人が話す”ようなプレゼンテーションや解説を自動で行うソリューションです。営業資料の説明、カスタマーサポート、PR、IR活動、社員教育、オンボーディング、さらには採用活動まで、幅広い分野で活用可能です。

これからの企業活動において、「伝える」ことをもっとスマートに、もっと効果的に。Video Agentがその未来を支えます。

2024年には、週刊東洋経済が発表する「『すごいベンチャー100』 2024年最新版」に選出されています。

「すごいベンチャー100」2024年最新版・全リスト（東洋経済オンライン）

https://toyokeizai.net/articles/-/824233

会社名 株式会LOOV（ルーブ）

代表者 代表取締役CEO 内田 雅人

所在地 〒152-0002 東京都目黒区目黒本町2-4-4

設立 2022年4月

事業内容 Video Agent「LOOV」の研究開発・提供

URL https://www.loov.co.jp/