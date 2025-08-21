NEW ERA(R)│Golden Bear コラボレーションアイテムを発売

株式会社コスギ

株式会社コスギ(本社：東京都中央区 / 代表取締役社長：小杉佐太郎)が運営するカジュアルウェアブランド「Golden Bear」はスポーツ・ライフスタイルブランドの「NEW ERA(R)(ニューエラ)」とコラボレーションしたアイテムを8月21日(木)より全国の店舗・オンラインストアにて発売いたします。

NEW ERA(R)(ニューエラ)は米国で1920年に設立された100年を超える歴史を持つスポーツ・ライフスタイルブランドです。MLB(メジャーリーグベースボール)唯一の公式選手用キャップサプライヤーであり、新しいスタイル、カテゴリーの商品を生み続けることで、ファッション・カルチャーの領域でも高い支持を受けています。

「Golden Bearを知らない世代に、ブランドとアイコンである金クマを知ってもらいたい」というコンセプトのもと、代表的なモデルの59FIFTY(R)をはじめ、多彩なシルエットのヘッドウェアから、アパレル、バッグ、アクセサリーといったバリエーション豊かなラインナップを展開しているNEW ERA(R)との初めてのコラボレーションが実現しました。

NEW ERA(R)オリジナルのやや身幅の広いレギュラーフィットTシャツの左胸に金クマをオン。男女問わず着用しやすいシルエットです。

NEW ERA(R) S/S Cotton Tee (メンズ・ウィメンズ)

price：\7,590(税込) / size：M・L / color：ホワイト・ブラック

※オンラインストアと一部店舗での取り扱い

NEW ERA(R)定番モデルである"9TWENTY"のフロントに金クマをのせました。柔らかな被り心地が魅力で、使い込む程に味の出るアイテムです。

NEW ERA(R) 9TWENTY(TM)

price：\6,490(税込) / size：FREE(メンズ・ウィメンズ共通) / color：ブラック・ネイビー(メンズ)・ベージュ(ウィメンズ)

NEW ERA 定番モデルである"Bucket-01"に金クマをのせました。カジュアルなシルエットなので年代や性別を問わず着用いただけます。クラウン部分にある穴(アイレット)が頭部の熱を逃して快適に。折り畳んでバッグに入れておけば、急な悪天候や紫外線にも対応できます。

NEW ERA(R) Bucket-01

price：\7,590(税込) / size：FREE(メンズ・ウィメンズ共通) / color：カーキ(メンズ)・ブラック・ネイビー(ウィメンズ)

タウンユース向けのバックパックとして生まれたライトパック。27Lの程良いサイズとスタンダードなシルエットが人気です。外側のポケットにさりげなく金クマをオン。カジュアルなルックスながら、メイン部分や外側にある多数のポケットがドリンクや小物の収納に活躍します。

NEW ERA(R) Light Pack

price：\10,890(税込) / size：FREE(メンズ・ウィメンズ共通) color：ブラック

※オンラインストアと一部店舗での取り扱い

