ニジゲンノモリ「NARUTO＆BORUTO 忍里」で忍を目指して修業に挑め！ ちびっこ忍者アカデミー2025第1弾『忍里まちがい探し』 9月1日（月）より任務開始
兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、未就学のお子様を対象にした、はじめての体験イベントとして、ちびっ子忍者アカデミー2025 第1弾『忍里まちがい探し』を9月1日（月）～11月30日（日）にて開催いたします。
参加者には、忍の養成所「忍里アカデミー」の入学試験として、アトラクションエリア内のどこかが写っている1枚の写真をお渡しします。しかし、その写真には実際の忍里とは異なる10個の“まちがい”が隠されています。写真に写る場所を探し出し、全ての“まちがい”を見つけた方に、名前入り「忍里アカデミー入学書」をプレゼントいたします。
周囲を森に囲まれた「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、ちびっこ忍者の育成が日々行われています！視覚を研ぎ澄まし、隠された”まちがい”を見つけ出せ！
■イベント概要
期間：
9月1日（月）～11月30日（日）
受付時間：
10:00~22:00（最終入場20:00）
参加費：
300円（税込）※別途、アトラクション入場チケットが必要です。
内容：
子どもたちが主役となって忍の任務に挑める「NARUTO＆BORUTO 忍里」ちびっこ忍者アカデミー2025の第1弾。アトラクションエリアのどこかが写っている写真をもとに、撮影された場所を特定し、現場と写真を見比べた中で、10個の“まちがい”を見つけ出す任務に挑戦していただきます。見事に任務を達成した方には、名前入り「忍里アカデミー」の入学書をプレゼントいたします。
URL：https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr
（C） 岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
