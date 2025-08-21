AIデータ社、“循環”を支えるAI。「AI孔明 on IDX for Environmental & Waste Management」 廃棄物管理と環境負荷削減を知能化する次世代モジュール、 始動
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327766&id=bodyimage1】
企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、環境・廃棄物業界向けの生成AIモジュール「AI孔明 on IDX for Environmental & Waste Management」の提供を開始しました。
環境意識の高まりと法規制の厳格化により、 企業にはこれまで以上に排出量の見える化・トレーサビリティの確保・適正処理の証明が求められています。加えて、 自治体や産業廃棄物処理業者も、 収集運搬・中間処理・最終処分の効率化と記録管理の高度化が急務となっています。
このような背景のもと、 私たちは排出から回収・処理までの全フローデータファイルを統合分析し、 AIで支援・予測・報告を可能にする新モジュール 「AI孔明 on IDX for Environmental & Waste Management」の提供を開始しました。
■ 環境・廃棄物業界が直面する課題
● 排出・収集・処理情報が分断されており、 全体フローの可視化が難しい
● 廃棄物種別や処理方法ごとの法令・契約対応が複雑
● 処理証明書や報告書作成に多大な手間と時間がかかる
● 排出量の月次・年次予測ができておらず、 計画的管理が困難
● トラブル・事故・苦情対応が属人化・記録漏れしやすい
■ モジュール構成と接続対象
●廃棄物管理システムからアップロードされたデータファイルを分析
排出事業者の契約情報、 排出記録、 運搬ログ、 中間・最終処理記録をIDX に一元化
●IDX基盤：トレーサビリティと排出動向の一元データ管理
契約・運搬・処理・報告の各種ファイルを統合し、 生成AI 「AI孔明」が高度な業務支援とレポート生成を実現。
●AI孔明の支援内容 活用例
・「この1ヶ月で排出量が増加した拠点とその要因を分析して」
・「年度末の排出量予測と目標との差分を提示して」
・「行政報告用の廃棄物処理実績レポートをドラフトして」
・「契約書の期限管理データから更新が必要な案件を抽出して」
など 現場・管理・経営層それぞれの判断を支えます。
■ 主な機能
1.排出・回収・処理の全履歴データ分析
→アップロードされた処理記録ファイルから、ロット・車両・日付・業者単位での流れを即座に分析し監査・問い合わせ対応を迅速化。
2.排出量の傾向分析とインサイト提供
→ 部門・拠点別の排出データファイルから、 AI孔明が傾向分析を行い翌月・次期の予測インサイトを提示し、 計画管理をサポート。
3.処理証明書・行政報告書の作成支援
→ 処理履歴・契約情報・法定フォーマットのファイルを基に、AI孔明がドラフト作成を支援し、業務負担を軽減。
4.排出契約・マニフェスト管理のリスク分析
→ 契約書や管理データファイルを分析し、更新漏れや収集日未調整などの課題を特定し、レポート形式で提示。
5.再資源化率・環境負荷KPIの分析・レポート化
→ CO2削減量、 再資源化率、 法令遵守状況などのデータファイルから迅速に分析・レポート化。
■ 想定される導入効果 モデル例
業務項目 従来業務 AI孔明導入後（想定）
●廃棄物処理証明書作成：月末に紙記録・Excelから作成・・ ファイル分析により迅速に作成支援 ・ 大幅な時間短縮を実現
●年度報告書・法定レポート作成：各事業所からの情報回収・整理に数日・・ 全社データをAI分析、大幅短縮でドラフト作成支援
企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、環境・廃棄物業界向けの生成AIモジュール「AI孔明 on IDX for Environmental & Waste Management」の提供を開始しました。
環境意識の高まりと法規制の厳格化により、 企業にはこれまで以上に排出量の見える化・トレーサビリティの確保・適正処理の証明が求められています。加えて、 自治体や産業廃棄物処理業者も、 収集運搬・中間処理・最終処分の効率化と記録管理の高度化が急務となっています。
このような背景のもと、 私たちは排出から回収・処理までの全フローデータファイルを統合分析し、 AIで支援・予測・報告を可能にする新モジュール 「AI孔明 on IDX for Environmental & Waste Management」の提供を開始しました。
■ 環境・廃棄物業界が直面する課題
● 排出・収集・処理情報が分断されており、 全体フローの可視化が難しい
● 廃棄物種別や処理方法ごとの法令・契約対応が複雑
● 処理証明書や報告書作成に多大な手間と時間がかかる
● 排出量の月次・年次予測ができておらず、 計画的管理が困難
● トラブル・事故・苦情対応が属人化・記録漏れしやすい
■ モジュール構成と接続対象
●廃棄物管理システムからアップロードされたデータファイルを分析
排出事業者の契約情報、 排出記録、 運搬ログ、 中間・最終処理記録をIDX に一元化
●IDX基盤：トレーサビリティと排出動向の一元データ管理
契約・運搬・処理・報告の各種ファイルを統合し、 生成AI 「AI孔明」が高度な業務支援とレポート生成を実現。
●AI孔明の支援内容 活用例
・「この1ヶ月で排出量が増加した拠点とその要因を分析して」
・「年度末の排出量予測と目標との差分を提示して」
・「行政報告用の廃棄物処理実績レポートをドラフトして」
・「契約書の期限管理データから更新が必要な案件を抽出して」
など 現場・管理・経営層それぞれの判断を支えます。
■ 主な機能
1.排出・回収・処理の全履歴データ分析
→アップロードされた処理記録ファイルから、ロット・車両・日付・業者単位での流れを即座に分析し監査・問い合わせ対応を迅速化。
2.排出量の傾向分析とインサイト提供
→ 部門・拠点別の排出データファイルから、 AI孔明が傾向分析を行い翌月・次期の予測インサイトを提示し、 計画管理をサポート。
3.処理証明書・行政報告書の作成支援
→ 処理履歴・契約情報・法定フォーマットのファイルを基に、AI孔明がドラフト作成を支援し、業務負担を軽減。
4.排出契約・マニフェスト管理のリスク分析
→ 契約書や管理データファイルを分析し、更新漏れや収集日未調整などの課題を特定し、レポート形式で提示。
5.再資源化率・環境負荷KPIの分析・レポート化
→ CO2削減量、 再資源化率、 法令遵守状況などのデータファイルから迅速に分析・レポート化。
■ 想定される導入効果 モデル例
業務項目 従来業務 AI孔明導入後（想定）
●廃棄物処理証明書作成：月末に紙記録・Excelから作成・・ ファイル分析により迅速に作成支援 ・ 大幅な時間短縮を実現
●年度報告書・法定レポート作成：各事業所からの情報回収・整理に数日・・ 全社データをAI分析、大幅短縮でドラフト作成支援