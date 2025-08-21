兼松エレクトロニクス、初のファミリーデーイベント「KEL ファミリーデー」を開催

兼松エレクトロニクス株式会社

兼松エレクトロニクス株式会社（社長：渡辺 亮、本社：東京都中央区 以下KEL）は、2025年7月25日(金)に当社従業員とそのご家族を対象としたファミリーデーイベント「KEL ファミリーデー」を開催しました。

【 ファミリーデー開催の背景 】

KELは「ウェルビーイングの向上や持続的成長に資する人的資本投資を中心とした人的資本経営の推進」を重点施策の一つに掲げており、今回のKEL ファミリーデーは、イベントを通して家庭と職場の絆を強化し、働く環境の充実と心の安らぎを実現し、会社全体のチームワークやモチベーション向上にも寄与することを目的として開催に至りました。

【 ファミリーデー開催概要 】

日時：2025年7月25日(金) 14:00～16:15

場所：兼松エレクトロニクス株式会社本社（東京都中央区京橋2-13-10）

当日プログラム：オフィス案内、名刺交換、社員インタビュー、VR体験、会社説明 など

【 ファミリーデー当日の様子 】

最高気温が35℃を超す猛暑日の中、当日は27家族約90名の参加者が東京本社にお集まりいただきました。渡辺社長よりウェルカムスピーチフロア案内の様子フロア案内の様子フロア案内の様子普段あまり入ることが出来ない役員会議室まで入りました！社員インタビューの様子社員との名刺交換の様子VR体験の様子VR体験の様子会社説明の様子会社説明の様子近藤専務による締めのご挨拶急遽お子様に装飾の風船をお配りしました！

【 当日参加者のコメント 】

・とても充実した内容だったと思います。次回も是非参加したいと思います。

・子どもはとても楽しかったようで、楽しそうなところに通っていていいなぁ、と言われました。

・平日はなかなか家族みんなとの時間が取れなかったので、とても良い時間になりました。終わった時間も良く、その後家族とゆっくりできました。

【 運営スタッフのコメント 】

このたび、当社では人的資本経営の取り組みの一環として「KEL ファミリーデー」を開催いたしました。社員一人ひとりが最大限に能力を発揮し、安心して働ける環境を整えるためには、ご家族の皆さまのご理解とご協力が不可欠です。

これまで会話の中でしか聞いたことがなかった「KEL」という会社が、実際にはどのような会社なのか、どのような人が働いているのか、またどのような商材を扱っているのか――ご家族の皆さまに直接オフィスにお越しいただくことで、より具体的にご理解いただけたものと感じております。

当日は多くのご家族にご参加いただき、笑顔あふれる時間を共有できたことを大変嬉しく思っております。社員とそのご家族がともに安心し、誇りを持って働ける会社を目指し、今後も人的資本経営の推進に努めてまいります。

【 兼松エレクトロニクス株式会社の概要 】

（１）商号：兼松エレクトロニクス株式会社（英文表記：Kanematsu Electronics Ltd.）

（２）事業内容：IT（情報通信技術）を基盤に企業の情報システムに関する設計・構築、運用サービスおよびシステムコンサルティングとITシステム製品およびソフトウェアの販売、賃貸・リース、保守および開発・製造、労働者派遣事業

（３）本店所在地：〒104-8338 東京都中央区京橋2-13-10

（４）代表者：代表取締役社長 渡辺 亮

（５）資本金：90億3,125万円

（６）売上高：（連結）1,015億円

（７）従業員：（単体）519名 （連結）1,584名

（８）URL：https://www.kel.co.jp

