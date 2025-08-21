ビズピット(株)、整備工場経営の無料オンラインセミナー開催権プレゼントキャンペーン開始

ビズピット株式会社

整備業界の経営支援を手がけるビズピット株式会社（代表取締役：小野健一）は、LINE公式アカウント友だち限定で「無料オンラインセミナー開催権プレゼントキャンペーン」を8月20日より開始いたします。

深刻化する整備士の人材不足や補助金活用、DX推進などの経営課題に対応するため、通常20万円相当のセミナーを抽選で1組の団体様に無料提供。応募期間は9月19日まで。

【キャンペーンの背景】



自動車整備業界では、少子高齢化による深刻な人材不足が続いており、多くの整備工場が経営課題を抱えています。また、デジタル化の波や各種補助金制度の複雑化により、「何から手をつけていいかわからない」という声が多く寄せられていました。

そこで当社では、日頃よりLINE公式アカウントをご利用いただいている皆様への感謝の気持ちを込めて、通常20万円で提供している経営支援セミナーを無料でプレゼントするキャンペーンを企画いたしました。

自動車整備振興会関係者さまなど、業界団体さまの活動にぜひご活用ください。

【キャンペーンの概要】

キャンペーン名： LINEお友達限定！「特別無料オンラインセミナー」開催権プレゼントキャンペーン

応募期間： 2025年8月20日（水）～9月19日（金）

当選者数： 1組の団体・企業様

プレゼント内容：

無料オンラインセミナー開催権（通常価格20万円相当）

- 講師：当社代表 小野健一（オノケン）- 時間：60分程度（質疑応答含む）- 形式：Zoomなどのオンライン会議システム利用

選択可能テーマ：

- 外国人整備士の雇用支援- 整備士の人材不足対策- 整備工場の補助金活用- 業務効率化のためのDX入門

その他、ご要望に応じてカスタマイズ可能です。

選考基準：

- 当社の審査による

【応募方法・条件】

応募方法： 当社LINE公式アカウントより専用応募フォームにアクセス

応募条件：

- 当社LINE公式アカウントの友だち登録- 10名以上の参加者がいる団体・企業- 1団体・企業につき1回限りの応募

当選発表： 応募締切後1週間以内に、当選企業へ直接ご連絡

【応募者特典（Wチャンス）】

当選されなかった応募者の皆様には、以下のサービスを特別価格でご提供いたします：

- 各種セミナー料金 20%OFF

【詳細情報・応募はこちら】

キャンペーンの詳細情報、応募方法、注意事項等については、下記の専用ページをご覧ください。

▼キャンペーン詳細ページ

https://bizpit-kk.com/announcements/seminar_campaign2025/

▼LINE公式アカウント友だち登録

※まだ当社LINE公式アカウントに友だち登録されていない方は、上記QRコードより友だち登録後、応募フォームにアクセスしてください。

本プレスリリースの詳細情報およびキャンペーンへの応募は、上記専用ページにてご確認ください。

以上

会社概要

「モビリティビジネスの自動化を通じて社会を変える」



温暖化や労働力不足という社会課題の進展、デジタル技術の発展、社会のグローバル化や多様性の増加などにより「個人がガソリン車を所有し自分で運転する世界」は既に過去のものとなりつつあります。この社会変化の影響を受け、自動車販売や自動車整備等のアフターサービス業界は2030年には売上が半減するとも言われています。

この厳しい経営環境において、車載事業の伸び悩みに苦心する企業様と一緒に「新たな事業を創出したい」という想いからビズピットを設立しました。



代表の小野は14年以上に渡り、自動車製造における電子機器の設計／管理、車載製品の新事業開発を経験し、車メーカーでの電子システムの知見と豊富な業界知識・ノウハウを有しています。これまでの経験を活かし自動車販売／整備店様に特化した車載事業を開発してまいります。



弊社は、F1レースでタイヤ交換や燃料補給を行う「ピット」のように、自動車販売／整備店様の経営をサポートし、再び勢いよく走り出すための施策を共に考えていく存在になります。

会社名：ビズピット株式会社

所在地：大阪府大阪市淀川区西中島６丁目３-２４-Ｎ４２６

代表者：小野健一（代表取締役）

事業内容

・モビリティに関する事業の開発業務

・出版物及び映像媒体の企画、制作及び販売業務

・モビリティに関する経営コンサルティング及びマーケティング業務

・ベンチャービジネス及び企業再編への資本参加

・モビリティ事業媒体の企画、構築及び管理業務

・上記に附帯又は関連する一切の事業