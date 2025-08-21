シングルモルトスコッチ「グレングラント アルボラリス」の新たな挑戦。戦略的な値下げにより、さらなるファン拡大を目指す。

CAMPARI JAPAN株式会社

CAMPARI JAPAN株式会社(本社：東京都港区／代表取締役社長：阿部 哲)は、2021年5月より発売致しました「グレングラント アルボラリス 700ml」につきまして、2025年9月1日（月）出荷分より値下げを実施いたします。

近年の原材料や物流費の高騰を受け、これまで2度にわたり値上げを実施してまいりましたが、多数のお客様から「グレングラント アルボラリスをきっかけにウイスキーを好きになった」との貴重なお声を頂戴しております。

こうしたご支持にお応えし、より多くのお客様に「グレングラント アルボラリス」をお楽しみいただけるよう、発売当時の希望小売価格2,500円（税抜）へと値下げをすることを決定いたしました。本取り組みにより、さらに幅広いお客様にシングルモルトの魅力をご体験いただき、グレングラントブランドの浸透とウイスキー市場全体のさらなる活性化に貢献してまいります。

■グレングラント アルボラリス 700ml

グレングラント蒸溜所の設立180周年を記念し、2021年に発売した「グレングラント アルボラリス」は、発売から数年で大変多くの方にご好評を頂いております。

その名がラテン語で「木漏れ日」を意味する「アルボラリス」は、明るい黄金色の輝きを持ち、フレッシュでオレンジのような柑橘の香りで飽きのこない甘みが爽やかにまとまった1本となっております。

■製品概要

【品名】グレングラント アルボラリス 700ml

【容量】700ml

【アルコール度数】40%

【希望小売価格】現：3,300円(税抜)→新：2,500円(税抜) *2025年9月1日出荷分より

【原産地名】スコットランド

■グレングラントについて

最も華やかなシングルモルトを求めて。

グレングラントを世界的なブランドに成長させたのは、創設者の息子であるジェームズ・グラント、通称“ザ・メジャー”。1872年に蒸溜所を引き継いだとき彼は、ものづくりへの強いこだわりを持っていました。そして彼には、スペイサイドのシングルモルト・ウイスキーの中でも他に類を見ないものをつくりあげようという、強く純粋な意志があったのです。

ウイスキーづくりのアイデアを求め、世界の隔たりが今よりずっと大きかった時代に、彼は世界中を旅して、各地の珍しく美しいものを探し歩きました。自然への深い敬意を持つ“ザ・メジャー”は、世界各地の花や植物に心を惹かれ、それらを持ちかえり蒸溜所のまわりに壮麗な庭園をつくりあげました。一日の中で、季節の中で、刻々と趣を変えていく自然の色や匂い、そして音までもが、大切なインスピレーションとなり、彼の華やかさの追求が始まったのです。

“ザ・メジャー”は、自らが想い描いた華やかな味わいを実現する為に、背の高いスレンダーなポットスチルの設計に始まり、水冷式ピューリファイアの搭載、そして原料からボトリングに至るまで全ての工程にこだわり、グレングラントだけの味わいと香りを生みだしたのです。

一杯のグレングラントは、まるでグラスに入った花束のよう。最も華やかなシングルモルトを求めた、１８０年以上にわたる探求の成果を、ぜひ味わってください。

■製品に関するお問い合わせ

CAMPARI JAPAN株式会社 カスタマーサービス

【TEL】03-6455-5810

【FAX】03-6631-0760

【MAIL】customerservice_jp@campari.com

【営業時間】月曜～金曜（9:00～18:00）※休日：土日祝日