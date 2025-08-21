【日本初】新機能「オートモード」搭載で聴力検査を劇的に効率化　ポータブルオージオメータ「BOOK AUDIO」三和製作所から新発売～ 検査の自動化で医療現場・学校健診の負担を大幅軽減 ～

株式会社三和製作所

「子どもたちの健康を守る」をテーマに、保健室用品から衛生用品、医療機器、介護用品などを企画・開発する、株式会社三和製作所(https://www.sanwa303.co.jp/)（本社：東京都江戸川区 代表取締役：小林広樹）は、一般健康診断、雇入れ時健康診断、学校健康診断に対応した、聴力検査器の新型オージオメータ「BOOK AUDIO(ブックオージオ)」（特願2025-049208）をECサイトなどで販売開始しました。価格はいずれも税込みで、1人用 118,800円、2人用140,800円、5人用 217,800円（URL：https://sanwa303.co.jp/products/bookaudio/）。本製品は、検査の時間短縮と医療現場の負担軽減に貢献する、日本初となる新機能「オートモード」を搭載しています。※1

「BOOK AUDIO」は、長年にわたりオージオメータや補聴器など、耳の健康を支える医療機器の製造・販売に取り組んできた三和製作所の技術を結集して開発されました。日本国内で製造されており、高い信頼性を備えた品質と、安心のアフターサポートを提供します。

「BOOK AUDIO」の主な特長

■新機能「オートモード」による、日本初の簡単操作と効率性

・「オートモード」を搭載し、わずか2つのボタン操作で聴力検査を自動化します。「AUTOボタン」を押すたびに、右1000Hz → 右4000Hz → 左1000Hz → 左4000Hzの順に自動で切り替わり、周波数や聴力レベルの手動設定が不要です。左右選択・周波数設定をサポートし、検査時間短縮に貢献します。

・検査担当者はボタン操作と被検者の反応確認に注力できるため、検査時の負担を大幅に軽減。聞こえの状態を簡単かつ効率的にチェックできます。従来のマニュアル操作にも対応しており、再検査や特定の条件に合わせた細かいチェックもスムーズに行えます。

■選べる3つの検査モードで幅広い用途に対応

・背面パネルの「選別検査切替スイッチ」により、学校健診、雇い入れ時健康診断、一般定期検査の3つのモードを選択・切り替え可能。

・それぞれのモードに合わせた選別周波数（1000Hz, 4000Hz）と聴力レベルが自動設定されます。

・JIS T 1201-1 (2020) タイプ4の規格に適合しており、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会産業環境保健委員会の「一般健康診断選別用オージオメータ規格」にも適合しているため、労働安全衛生法に基づく一般健康診断の測定機器として適しています。

■使いやすい設計

見やすい盤面デザインと、押しやすい大型ボタン、コンパクトな応答スイッチなど、誰にでも使いやすい設計が徹底されています。

■コンパクトで押しやすい応答スイッチ

応答スイッチはコンパクトかつ軽量で押しやすく設計されています。お子さまからご高齢の方まで、負担なく検査が行えます。

■軽量コンパクトなタブレット型で持ち運びもスムーズ

本体は450g（※本体のみの重量）、厚さ2.3cmのタブレット型デザイン。当社従来品の約1kgから450gへと軽量化を実現。さらに、厚さも約10cmから2.3cmへとスリム化されました。

ブックカバー付き本体

収納も持ち運びもスマートに行え、クリニックの診察室はもちろん、訪問健診や学校健診など、出張先での使用にも適したポータブルオージオメータです。

■３段階マルチアングルで検査時の視線に配慮

オージオメータのカバーには、角度を3段階に調整できるマルチアングルスタンドを搭載。

検査時の視認性を高め、使用者の好みに合わせた設置が可能です。さらに、本スタンドは被検者の視線を遮る目隠しとしても活用でき、検査中の集中を促し、より正確な測定に貢献。医療現場のさまざまなシチュエーションに対応し、使いやすさと快適さを追求した設計です。

■衛生的かつ強化されたヘッドホン

・衛生的

イヤーパッド部分には、VMQ（ビニルメチルシリコーンゴム）を採用。複数の人が直接触れることを想定し、アルコールで拭ける素材で清潔さを保持します。

・耐衝撃性を強化

ヘッドホンの伸縮部分にはガラス繊維強化ポリカーボネート素材を採用し、高い耐衝撃性を実現しました。

■絡まりにくいコードを採用

経年変化による「カールコード」や「巻き取り式コード」の不具合を解消するために、絡まりにくいコードを採用しています。永くお使いいただく医療機器だからこそ、ストレスが生じにくいユーザビリティを考えられて部材選定されています。

■付属品

本体、ヘッドホン、応答スイッチなどの付属品をまとめて収納できる専用ソフトケースが付属します。

また、付属のマニュアル(https://sanwa303.co.jp/products/bookaudio/assets/doc/quick_manual.pdf)はひと目で簡潔にわかるよう工夫が施されています。

■製品ラインナップ

2人用5人用

「BOOK AUDIO」は、ニーズに合わせて1人用、2人用、5人用の3モデルを展開。

※JQA検定品も用意しています。

■充実のアフターサポート

購入後も長く安心して使えるよう、充実したサポート体制を整えています。

・初回校正無料サービス付き: オージオメータは年に1回の校正が推奨されており、三和製作所社内で校正に対応し、機器の精度維持をサポートします。

・すべてのメーカーのオージオ校正に対応: 「BOOK AUDIO」はもちろん、他メーカーのオージオメータの校正にも対応。さらに、JIS規格不適合の旧規格品からの買い替えサポートにも対応しています。

（※1：2025年7月時点、自社調べ）

特設ページ :https://sanwa303.co.jp/products/bookaudio/https://prtimes.jp/a/?f=d20043-39-ef76e927d3063cd486729b6ca167b9a2.pdf

■株式会社三和製作所

本社所在地： 東京都江戸川区中央4-11-8

代表者 ： 代表取締役 小林広樹

創業 ： 1963年2月

事業内容 ： メディケア商品及び医療機器・介護用品の企画開発製造・販売

防災、防犯商品の企画開発製造・販売

学校向け教材の企画開発製造・販売

各種カタログ制作

コーポレートサイト： https://www.sanwa303.co.jp/