インド市場に日本食を輸出拡大！
ムンバイに新業態「炉端くふ楽」誕生、全８店舗体制に
焼鳥チェーン居酒屋「くふ楽」「福みみ」を中心に、世界６カ国３６店舗を展開するKUURAKU GROUP（本社：千葉県船橋市、代表：福原裕一）は、２０２５年５月にインド・ベンガルールで「くふ楽 ホワイトフィールド店」を、さらに８月にインド最大の商業都市ムンバイで新業態「炉端くふ楽 フェニックス パラディウム店」をオープン。これにより、インド国内での店舗数は８店舗となりました。
インド市場の成長背景
インドは2025年にGDPで日本を抜き世界第4位となる見込みで、外食産業も急成長を続けています。
・インド飲食サービス市場は、２０２４年の約５.５兆ルピー（約１０.５兆円）から２０３０年には約９兆ルピー（約１７.３兆円）へ倍増する見込み。年平均成長率は８～１０％、組織化されたレストラン市場は１３％を超える伸び率で拡大すると予測されています。
・外食機会は都市部で月５回から７～８回に増える見込みで、今後新たに約1.1億人の消費者が市場に参入すると見られています。
ムンバイに誕生、新業態「炉端くふ楽」
インド経済の中心地ムンバイの高級大型モール「フェニックスモール・パラディウム」に誕生した「Japanese Grill & Sake ROBATA KUURAKU Phoenix Palladium（炉端くふ楽フェニックスパラディウム店）」は、９７席を備える大型店で、日本食文化を体験できる“ライブ感のある炉端焼き”をコンセプトとしています。
店舗の特徴
・９７席（寿司バー１０席、最大４０名収容の個室、酒バーなど多彩な客席）
・桜装飾の酒バー、日本酒ディスプレイなど、五感を刺激するデザイン
・オープンキッチンで繰り広げられる活気ある演出
・和太鼓を飾ったステージはイベント利用にも対応
提供メニュー・サービス
・メニューの約４割をベジタリアン対応とし、多様な嗜好に対応
・客席で仕上げるデザートなど、パフォーマンス性のあるメニューを導入
・日本酒ソムリエを常駐させ、２０種類以上の日本酒を提供しペアリング体験を展開
ターゲットと狙い
富裕層が集う南ムンバイ唯一の高級大型モールという立地を活かし、“日本食文化の体験空間”としてインド市場でのプレゼンスを拡大。中高所得層に加えて富裕層までをカバーする新たな顧客層開拓を目指します。
今後の展望
KUURAKU GROUPは２０２５年内にフォリピンへの出店も決定しており、新業態開発や人財教育制度の強化を進め、欧州・中東・アフリカ市場への展開も視野に入れています。
