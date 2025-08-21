レポートオーシャン株式会社プレスリリース :日本先進エネルギー貯蔵システム市場は、送電網近代化と再生可能エネルギーの統合を背景に、2033年までに119億3,000万ドルに達すると予測されています
日本先進エネルギー貯蔵システム市場は着実に拡大を続けており、2024年には29億5,000万ドルの市場規模に達しました。予測によると、2033年までに市場規模は119億3,000万ドルに達し、2025年から2033年までの期間で7.60％の堅調な年平均成長率（CAGR）を示す見込みです。先進的エネルギー貯蔵システムは、需要が低い時期に生成された余剰エネルギーを貯蔵し、需要のピーク時に利用するための重要な技術です。これらのシステムは、送電網の安定性を向上させ、エネルギー効率を改善し、太陽光や風力発電などの変動性再生可能エネルギー源の統合を促進するように設計されています。この市場における主要な技術には、リチウムイオン電池、固体電池、フロー電池、ポンプ式水力貯蔵、熱貯蔵、圧縮空気エネルギー貯蔵ソリューションなどが含まれます。
成長を牽引する市場のダイナミクス
主要なドライバーとしての再生可能エネルギーの統合
日本先進エネルギー貯蔵システム市場を牽引する重要な要因は、再生可能エネルギーの採用への世界的なシフトです。 太陽光や風力などの間欠的なエネルギー源への依存度を高めるには、安定した電力供給を確保するために信頼性の高いエネルギー貯蔵ソリ 高度の貯蔵システムは高出力の期間の間に発生する余分なエネルギーを捕獲し、それにより変動を滑らかにし、一貫したエネルギー配達を維持する低出力の期間の間に解放する。 日本の国家エネルギー戦略は、地球規模の気候変動へのコミットメントと相まって、これらのシステムの展開を加速させ、商業および住宅用途の両
市場の課題としての資本集約的な技術
有望な機会にもかかわらず、エネルギー貯蔵システムに関連する高い先行コストは、市場の採用を抑制する役割を果たします。 リチウムイオン、フロー、ナトリウム硫黄（NaS）電池などの技術は、その高いエネルギー密度と優れた性能のために多額の設備投資を必要とします。 原材料、特にリチウムのコスト上昇は、これらのシステムの初期コストの上昇に寄与する。 大規模な設備を検討する際には、住宅および捕虜の電力の顧客は財政的障壁に直面する可能性がありますが、継続的な技術の進歩と採用の増加は、
高度なエネルギー貯蔵のための新たな機会
グリッドの回復力と近代化の強化
極端な気象事象やサイバーセキュリティの脅威の頻度の増加は、より弾力性のある電力網の必要性を強調しています。 高度なエネルギー貯蔵システムは、バックアップ電源を提供し、負荷分散を可能にし、電圧と周波数を調整することにより、グリッドの信頼性を強化する上で極めて重要な役割を果たします。 屋上ソーラーパネルや小規模風力タービンなどの分散型エネルギー発電への傾向は、局所的なエネルギー貯蔵ソリューションの重要性をさらに強調しています。 これらのシステムは、日本のより広範なエネルギー近代化の取り組みを支援しながら、グリッド効率とレジリエンスを向上させ、消費のポイントに近
主要企業のリスト：
● Samsung SDI Japan Co., Ltd.
● ABB Ltd.
● LG Energy Solution Japan Co., Ltd.
● Okada Corporation （Exide Technologies）
