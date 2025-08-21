&honeyから新登場！瞬間ひと吹きで、UV対策＆ツヤ髪が叶う『アンドハニー　キラメキスプレー』2025年8月28日(木) 新発売

株式会社ヴィークレア（本社：東京都港区、代表取締役社長：岸野洋之）は、2025年8月28日(木)より


瞬間ひと吹きで髪にツヤとうるおいを与えるヘアスプレー『アンドハニー　キラメキスプレー』を新発売いたします。


好みの仕上がりやお悩みで選べる『ディープモイスト　キラメキスプレー』と、『メルティ　モイストリペア　キラメキスプレー』の2種を同時に展開いたします。



開発背景

女性が憧れる、うるおいながら輝くツヤツヤな髪。ツヤが失われる原因は、紫外線・乾燥・うねりと様々。


そんな外的要因から髪を守りながら、ツヤを与えるヘアケアアイテムで毎日を楽しんでほしい、


という想いから＆honeyシリーズ初のツヤ出しスプレーが誕生いたしました。


“UV対策”と“ツヤ”の両方を叶えた、ワンランク上のスタイリング兼日焼け止めアイテムです。



製品概要

発売日：2025年8月28日(木)





Deepシリーズ


■アンドハニー　ディープモイスト


　キラメキスプレー


　980円(税抜)／1,078円(税込)、100g



■アンドハニー　ディープモイスト


　キラメキスプレー　ミニサイズ　限定品


　580円(税抜)／638円(税込)、50g







Meltyシリーズ


■アンドハニー　メルティ　モイストリペア


　キラメキスプレー


　980円(税抜)／1,078円(税込)、100g



■アンドハニー　メルティ　モイストリペア


　キラメキスプレー　ミニサイズ　限定品


　580円(税抜)／638円(税込)、50g





キラメキスプレー 3つのPOINT

＜POINT 1＞


髪の光沢度110%※1


ダブルツヤ成分＊1 が瞬間ひと吹きで髪にツヤを与えます



＜POINT 2＞


国内最高値 SPF50+ PA++++※2


UV対策成分＊2が髪や肌を外的ダメージから守ります



＜POINT 3＞


全身使用OK※3 の2way


ハニーモイスト成分＊3 が乾燥した髪や肌を保湿します


お悩みに合わせて選べる2type



おでかけ先でもUV対策&ツヤ髪ケア

旅行やおでかけ先におすすめの、持ち運びに便利な数量限定品のミニサイズ缶も展開しております。


年中降り注ぐ紫外線ケアとして、瞬時に全身※３・髪のUV対策が可能です。


また、気軽にできるツヤ髪ケアとしても使えるマルチコスメです。


荷物をコンパクトにしながらお出かけ先でも可愛くいられる、毎日の生活に輝きをプラスしてくれるアイテムです。


【＆honeyについて】


＆honeyとは2018年にハチミツの持つ美容効果に着目して誕生し、累計9300万個※4売り上げを達成したハチミツ美容ブランドです。


髪とお肌の水分量にこだわり理想的なうるおいを追い求めました。


ヘアケアを中心に、スキンケア、ボディケアなどさまざまなアイテムを展開し毎日の生活の中にとろける可愛さ、ハチミツの優しさでお肌も心も濃蜜な幸せで満たします。




【会社概要】


ヴィークレアは、自由な発想で美をクリエーションする化粧品メーカーです。


2016年に創業し、2018年に髪の水分量14%に着目したハチミツ美容ヘアケアブランド


「&honey(アンドハニー)」を発売、また2021年にはナイトケアブランドの 「THERATIS(セラティス)」を


発売し、ベストコスメ等を多数受賞※10しています。


2025年3月に「タイパ美容」に着目した「&PAIR(アンドペア)」、


2025年4月にオールインワンクリームシャンプー「&Cream(アンドクリーム)」、


2025年8月には全天候型ウェザーケア美容コンセプトの


「SOLA WEATHER CARE（ソラ ウェザーケア）」を展開しております。




※1 当社既存品比(＆H　ヘアミルク　ミルキー比)


※2 SPF／PA値は髪への効果を示すものではありません


※3 顔は除く


※4 2025年2月時点


※5 2024年 12月末時点 (2019年 ~ 2024年 12月末)


＊1 白金・加水分解シルク、白金・加水分解ケラチン(羊毛)(全て光沢・補修)


＊2 メトキシケイヒ酸エチルヘキシル(紫外線防止)、オウゴン根エキス(保湿)


＊3 加水分解ハチミツタンパク(保湿)


◯画像・イラストは全てイメージです。