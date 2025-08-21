きずなグループの（株）花駒が枚方市内3店舗目『家族葬のファミーユ 枚方甲斐田新町ホール』をオープン。～公共火葬場へのアクセスも良い「1日1組」の家族葬ホール～
株式会社きずなホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 グループCEO：中道 康彰）グループの事業会社である株式会社花駒（本社：京都府相楽郡精華町、代表取締役：上野 雄一郎）は、2025年8月30日（土）に「家族葬のファミーユ 枚方甲斐田新町（ひらかたかいだしんまち）ホール（所在地：大阪府枚方市甲斐田新町）」をオープンします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327588&id=bodyimage1】
（外観イメージ）正面に駐車スペースを配し、高いプライベート性を確保したホール
1964年に創業し、京都・奈良・大阪で葬祭ホールを運営してきた（株）花駒が、大阪府枚方市内に3店舗目となる「家族葬のファミーユ 枚方甲斐田新町ホール」をオープンします。
新ホールは枚方市の中心部である京阪本線「枚方駅」から国道1号線方面に続く生活道路沿いに位置します。公共火葬場である「やすらぎの杜」へも車で5分と近距離で、大切な方との最後の時間をゆっくりとお過ごしいただけます。
石調素材を使用し、グレイッシュトーンでまとめた上質感のあるホール外観は、生活道路との一線を画し、お越しになった方へ心の落ち着きを与えます。
ホール内は、エントランスから式場に繋がる奥行き感や、家族空間と儀式空間に隔てを取り払うことで、一体感とプライベート性を最大限に高めました。家族葬のファミーユのコンセプトである「お葬式を家族のものに。」を体現したホール設計となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327588&id=bodyimage2】
（地図）大阪府枚方市内では3店舗の展開となる
■「家族葬のファミーユ 枚方甲斐田新町ホール」概要
所在地：大阪府枚方市甲斐田新町58-1
電話番号：0120-56-4949
建物構造：木造
敷地面積：737.38平米
建築面積：193.78平米
駐車場：12台
施設内容：式場25席、遺族控室、導師控室、安置室
アクセス：＜電車＞ 京阪本線「枚方市駅」から車で約10分
＜バス＞ 京阪バス「田ノ口」停留所から徒歩約3分
＜ 車 ＞ 第二京阪道路「枚方東IC」から車で約13分
URL：https://www.hanakoma.com/area/hirakata/hall/hirakatakaidashinmachi/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327588&id=bodyimage3】
■会社概要
株式会社花駒
【法人設立】 1999年6月（創業1964年）
【代表】 代表取締役 上野 雄一郎
【所在地】 京都府相楽郡精華町植田寺東5-2
【URL】 https://www.hanakoma.com/
株式会社きずなホールディングス
【設立】 2017年6月
【代表】 代表取締役社長 兼 グループCEO 中道 康彰
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.kizuna-hd.co.jp/
当社は燦ホールディングス（東証上場：9628）のグループ会社です
配信元企業：株式会社花駒
