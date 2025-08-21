アフリカ座グループ舞台公演 乱痴気STARTER★33「勇者タカトシとどきどきメモリアル」
アフリカ座グループ公演 乱痴気STARTER★33
「勇者タカトシとどきどきメモリアル」
原案・構成:中山浩(アフリカ座)
演出:杉山夕(アフリカ座/u-you.company)
脚本:モローノ・モチャラティ(アフリカ座/乱痴気STARTER)
●公演チケット案内URL
https://africaza.zaiko.io/e/takadoki
2025年8月22日（金）～25日（月）
劇場公演&全公演生配信
会場：ブルースクエア四谷
配信：ZAIKO
ヒロイン全員の好感度を上げなければ、世界が破滅する。
ヲタク演劇ユニット乱痴気STARTERによる秋葉原青春アクション『ラブ』コメディ。
【あらすじ】
人気ゲーム実況配信者のタカトシは、調子に乗っていた。
「オサレ系配信者」を自称し、美少女コンテンツにハマっているアキバの友人たちを馬鹿にしている。
ある日、違法改造したゲーム機が暴走。
タカトシは、ゲームの世界に入ってしまう。
舞台は、RPG『ファイナルクエスト』の世界…に、
美少女恋愛シミュレーション『どきどきメモリアル』のデータが混ざった世界！？
現実に戻るため、
全ヒロインの好感度を上げつつ、7つのクリスタルを守り抜け！
『勇者タカトシ』のややこしい冒険が始まる。
【公演スケジュール】
8月
22日（金）19:00
23日（土）19:00
24日（日）13:00/19:00
25日（月）13:00/17:00
…「どきどき」班公演
…「メモリアル」班公演
…『清田掌・卒業しない卒業式』
長らく劇団の所属俳優として活動した清田掌が、本作を機に俳優業を休止し、アフリカ座所属裏方スタッフに転向します。俳優としての見納めイベントを行います。
・本編約110分
・開場は開演の30分前
・配信開始は開演の10分前
★本公演はダブルキャスト公演となります★
公演によって、一部キャストが違います。
【チケット料金】
劇場観劇：6,000円
生配信 ：4,500円
学割 ：3,000円
★どのチケットも配信アーカイブ1週間見放題つき★
【キャスト】
どきどき班
山元彩 / 細丼和也 / 牧之内大輔
野中映見 / 清田掌 / 久保田隆寛 / 内田卓斗（あるK）
篠本緑梠宇 / 小林詩
進藤真司 / 鈴木真衣 / ニシヤマ依美里グレース
相葉悠樹 / 齋藤辰弥
新名みなみ / 長能志帆 / 深月小鳩
加藤駿 / 識 / 竹本渉大
メモリアル班
山元彩 / 細丼和也 / 牧之内大輔
野中映見 / 清田掌 / 久保田隆寛 / 内田卓斗（あるK）
篠本緑梠宇 / コジリスク
進藤真司 / 鈴木真衣 / ニシヤマ依美里グレース
相葉悠樹 / 齋藤辰弥
菜花はな / 三村貴恵 / 白羽リナ
吉田智俊 / 村上悠二 / 加藤翔馬
声の特別出演
葛城七穂（アフリカ座）
【スタッフ】
舞台美術：はじり孝奈(obbligato)
照明：上田茉衣子(LICHT-ER)
音響：行村剛
劇中振付：葛城七穂(アフリカ座)
プロモーション映像製作チーフ：ひでとも（アフリカ座映像部）
アクション：あるK
配信用撮影：アフリカ座
配信：ZAIKO
配信協力：株式会社エクサインターナショナル
製作：株式会社シエスタ/アフリカ座