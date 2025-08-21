【千葉県八千代市】3x3プロバスケットボールチーム YACHIYO FLAGs、ジャンヌダルクヘアープロデュースとスポンサー契約を締結 ～地域密着型プロチームとして、企業とともに未来を創る～

株式会社KoKoKaRa

千葉県八千代市を拠点に活動する3人制プロバスケットボールチーム「YACHIYO FLAGs（ヤチヨ フラッグス）」は、有限会社ジャンヌダルクヘアープロデュース（本社：千葉県八千代市／代表取締役：緒方幸喜）と、2025シーズンスポンサー契約を締結いたしました。

YACHIYO FLAGsは、「YACHIYO FLAGsから未来の日本代表選手の誕生を。そして、八千代から世界へ！」をテーマに、3人制バスケットボール（3x3）の魅力を地域に広めながら、子どもたちとのふれあいイベントや、学校・自治体・地元企業との連携によるまちづくり活動を行っております。

このたびご支援いただくジャンヌダルクヘアープロデュース様は、八千代市にて創業し今年で32年目、「美」を通じて地域社会の発展に貢献されており、我々のビジョンにも深く共感いただき、今回のご縁となりました。

今後は、試合会場での共同プロモーションや、地域イベントへの協賛・協働、次世代育成に向けた活動など、多角的な連携を予定しています。



地域の皆さま、そして企業の皆さまとともに。

YACHIYO FLAGsは、スポーツを通じた持続可能なまちづくりにこれからも取り組んでまいります。

【企業概要】

会社名：有限会社ジャンヌダルクヘアープロデュース

本社所在地：千葉県八千代市勝田台２－４３－１

代表取締役：緒方幸喜

美容師歴15年以上のベテランスタイリストが多数在籍し、確かな技術とセンスで大人気。八千代市民にとって、欠かせない美容室です。店内は洗練されたおしゃれ空間で、カットやカラーはもちろん、成人式・七五三など大切な日のトータルプロデュースもお任せできます！

HP：https://jeannedarc.page/



【チーム概要】

YACHIYO FLAGs（ヤチヨ フラッグス）

拠点：千葉県八千代市

設立：2023年

競技種目：3人制バスケットボール（3x3）



公式HP：https://3x3yachiyoflags.studio.site/

公式Instagram：https://www.instagram.com/3x3yachiyoflags/



運営会社：株式会社KoKoKaRa

運営会社HP:https://kokokara2024.com/

運営会社Instagram：https://www.instagram.com/kokokara.inc/



お問い合わせ：info@kokokara2024.com