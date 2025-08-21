ブランドリユース大手のコメ兵、RemitAidが提供する「海外ラクヤス振込」を導入

株式会社RemitAid

「テクノロジーで国際決済の”新たな道”を創る」をミッションに掲げ、国際決済プラットフォームを展開する株式会社RemitAid（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小川裕大、以下：当社）は、ブランドリユース業界大手のリレーユースカンパニー（※1）の株式会社コメ兵（本社：愛知県、代表取締役社長：山内祐也、以下：コメ兵）が、当社が提供する、支社を持つことなく14の国と地域に現地口座の作成できる「海外ラクヤス振込」を導入したことをお知らせいたします。

※1 「モノは人から人へ伝承（リレー）され、有効に活用（ユース）されてこそ その使命を全うする」というコメ兵独自の概念

ブランドリユース業界大手のリレーユースカンパニーであるコメ兵は、28年3月期には海外売上比率を15%まで引き上げることを目標として掲げています。

今回、愛知 ・名古屋にある日本最大級のオープンイノベーション拠点「STATION Ai」を通じて出会ったことをきっかけに、コメ兵が海外展開を行う中で以下2点のニーズを満たすために「海外ラクヤス振込」の導入が実現しました。

- 顧客満足度の向上弊社サービスを活用いただくことで、海外の展示会等で成約した海外の顧客から国内振込で売上金を回収できるようになります。国際送金を海外の顧客に依頼しないため、顧客の業務負荷、手数料を削減でき、満足度の向上に繋がります。- 海外支社からの債権回収におけるコスト削減香港やマレーシアなど、為替コストが非常に高い国で海外子会社を設立し、事業運営を行っています。「海外ラクヤス振込」を導入いただくことで、国際送金に関するコストを最大85%程度削減可能となり、グループ全体での大幅なコスト削減が可能です。

当社では海外展開を支える決済インフラとして、今後とも日本企業の国際競争力の向上に寄与して参ります。

海外ラクヤス振込について

「海外ラクヤス振込」は海外支社を持たずに14の国と地域に現地口座を持つことができ、国際送金手数料を最大85％削減できる振込サービスです。

従来の国際振込は、早くて数日、遅ければ数週間～1ヶ月ほどかかり、為替手数料や中継銀行による中継手数料など「見えないコスト」も多く発生していました。

海外ラクヤス振込は、上記のような取引の状況や手数料をすべて「見える化」し、よりスムーズに国際送金を執り行うことが可能です。

コストの削減はもちろん、国内振込で支払いが完結するため、海外取引先や海外の現地子会社の業務負荷削減による満足度向上や債権未回収リスクの削減にも効果を発揮します。

■現地口座が開設可能な国と取り扱い通貨

■ご利用の業界とユースケース

海外ラクヤス振込HP：https://remitaid.io/rakuyasu

株式会社RemitAidについて

「RemitAid」は海外企業とのお取引でご活用いただける、クロスボーダー決済プラットフォームであり、これまでの国際送金とは異なる2つの決済手段をご提供しています。

- 「海外ラクヤス振込」：現地口座を開設し、海外企業から現地国内振込で受け取りが可能な決済サービス- 「デジタル決済」：対面・非対面問わず、クレジットカード決済や現地QR決済を簡単に可能とする決済サービス

海外企業との取引には様々なリスクやコストが存在しています。商品の破損や紛失、債権の未回収、契約条件の調整、運送時の費用負担…などなど、挙げればキリありません。

私たちはそんな海外企業との取引におけるコストやリスクを、決済の側面から解決するインフラを構築し、「お金の国境を無くす」というビジョンを実現して参ります。

会社名 ：株式会社RemitAid

所在地 ：〒151-0061 東京都渋谷区初台1-51-1 初台センタービル

代表取締役：小川裕大

設立 ：2022年8月8日

URL ：https://remitaid.io/company

日本最大級のオープンイノベーション拠点。スタートアップ創出育成、及びオープンイノベーション促進するための支援を提供。700社超の国内外スタートアップ、パートナー企業、VCや大学等が参画し新規事業創出に取り組んでいます。 レストランやホテル、ジムを含む働きやすいオフィス環境、勉強会やメンタリング、企業同士のマッチング機会を設け、専門スタッフによるサポートが充実しています。

STATION Ai公式URL：https://stationai.co.jp/