映画 『YUNGBLUD. ARE YOU READY, BOY?』世界同時に特別上映中。初日の好評を受け、ヒューマントラストシネマ渋谷で延長上映x応援上映が決定！

昨日、劇場公開初日を迎えたドキュメンタリー映画『YUNGBLUD. ARE YOU READY, BOY?』が早速、東京・ヒューマントラストシネマ渋谷で延長上映が決定しました。当初、8/26(火)までの上映予定でしたが、好調なスタートを切り、8/28(木)まで延長が決定しました。また、延長された8/27（水）と8/28(木)は、ファンの要望を受け、応援・歌唱可能上映を実施します。

映画『YUNGBLUD. ARE YOU READY, BOY?』

【8/27（水）と8/28(木)の応援歌賞可能上映＠ヒューマントラストシネマ渋谷】

レギュレーション

・声援・歌唱などの発声、拍手OK！

禁止事項

・音や光を発する道具や楽器のお持ち込み・使用

・上映中のスタンディング

・通路や舞台などお座席以外でのご鑑賞、座席の移動

・火気の使用・お持ち込み

・場内での破壊・暴力行為

・その他劇場スタッフが危険・ご迷惑となり得ると個別に判断した行為

また、来日で見事なパフォーマンスを披露したYUNGBLUDと映画公開を記念して、GPSで“映画公開・来日ありがとうキャンペーン”の実施が決定しました。8/22（金）～9/10（水）の期間に、日本最大級の音楽・映画・スポーツなどのグッズストア“PGS”でYUNGBLUD関連商品をお買い上げいただいた方に、もれなく映画のオリジナルポストカードをプレゼントします。このポストカードは、公開に向けて日本の一定のレコードショップなどで配布されていたもので、全国の皆様が手に入れるには機会が限定されていましたので、ぜひこの機会に貴重なポストカードをゲットしてください。

PGSでのキャンペーン決定！

キャンペーン特設ページはこちら：

https://www.pgs.ne.jp/blogs/campaign/yungblud-movie2025

＜来日ありがとう＆映画公開を記念して＞

サマーソニック2025で披露された 圧巻のライブパフォーマンス。

日本語での掛け声やおちゃめな一面も交え、観客を熱狂の渦に巻き込んだYUNGBLUD。

その忘れられないステージへの “ありがとう” と、最新映画『YUNGBLUD. ARE YOU READY, BOY?』公開を記念して、PGSでは特別なキャンペーンを開催いたします。

映画公開＆来日ありがとうキャンペーン！

期間：2025年8月22日（金）～9月10日（木）

対象商品をお買い上げの方に、

映画『YUNGBLUD. Are You Ready, Boy?』の 非売品ポストカード をもれなくプレゼント！

映画予告編

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WaqCLK_SJYQ ]

日本公開情報

東京・ヒューマントラストシネマ渋谷

絶賛上映中～8/28(木)迄 ※8/27(水)と8/28(木)は応援歌賞可能上映

愛知・１０９シネマズ名古屋 8/24(日) ※LAST 1回

大阪・テアトル梅田 8/24(日) ※LAST 1回

京都・アップリンク京都 8/24(日) ※LAST 1回

東京・シネマネコ 8/29(金)～

兵庫・塚口サンサン劇場 8/22(金)～

東京・１０９シネマズ プレミアム新宿 9/7(日)、9/10(水) ※2日限定

鑑賞料金）一律2500円（税込）

本作は、グラミー賞3度ノミネート、エミー賞＆BAFTA受賞歴を持つポール・ダグデール監督（『アデル：ワン・ナイト・オンリー』『エルトン・ジョン・ライブ』『ザ・プロディジー』『グラストンベリー・フェスティバル』など）が手がけたドキュメンタリーです。

Yungbludの4枚目のスタジオ・アルバム『Idols』からの新曲12曲のパフォーマンスが収録されている本作は、Yungbludにとってベルリンへのラブレターであり、創造と葛藤の過程を描いた“リアルな瞬間”そのものです。『Idols』は、彼にとって最も個人的な作品であり、イギリスでは3作連続でチャート1位を獲得しているアルバムです。世代を代表するアーティスト本人が、自らの「声＝アイデンティティ」を見つけていく過程を赤裸々に、妥協なく描いていて、今年を代表する音楽ドキュメンタリー映画の１つになるでしょう。

「これは、俺がいまどこにいるかを記録した映画だ」

Yungblud本人は、本作について次のように語っています。

今回の映画では、俺のこれまでで最も野心的なアルバムのリリースに伴う、まさに“今”という瞬間をリアルに記録したかった。ベルリンはいつだって完全にフィルターなしの“真実”を放っている街なんだ。ハンザ・スタジオに来るたびに、マジで“伝説的”だって感じるよ。

ハンザには、演奏の合間の沈黙の中にすら歴史がある。天井は俺たちを覆い、過去のレジェンドたちの影が差し込んでくる。そんな中で自分に問いかけるんだ――

“俺は何者なんだ？”、“俺は何をこの世界に残せるんだ？”って。

映画から新たな写真が公開に！

映画 『YUNGBLUD. ARE YOU READY, BOY?』よりPhoto by Tom Pallant

Photo by Tom Pallant

監督コメント：ポール・ダグデール

アルバムが完成して、世に出る前の“その瞬間”は、アーティストにとって特別なんです。世の中の評価や雑音が入る前だからこそ、純粋にその空間に入り込める。外部の影響を一切排除して、Yungbludとまっさらな関係を築けたのは、本当に貴重でした。

変化の渦中にありながらも報われる、そんな時期にYungbludを記録できたのは名誉でした。ドム（＝Yungblud）はこの映画制作に全身全霊を捧げてくれたし、僕たちが一緒に創った作品を心から誇りに思っています。

公開規模について

『YUNGBLUD. ARE YOU READY, BOY?』はイギリス150館、アメリカ500館を含む、世界30か国以上の劇場で上映される予定です。世界配給を手がけるトラファルガー・リリーシングCEOのマーク・アレンビー氏は次のように述べています。

「この革新的な映画を世界の映画館に届けられることをとても誇りに思います。

ポール・ダグデール監督が描くYungbludの姿を、ぜひ大スクリーンで体験してほしいです。」

【公式リンク】

🌐 Yungblud公式サイト：https://www.yungbludofficial.com/

🎟 海外オリジナル情報：https://yungblud.film

日本公式HP：https://www.universal-music.co.jp/yungblud/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/yungblud/

公式X：https://x.com/yungblud

公式Facebook：https://www.facebook.com/yungblud/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@yungblud



🎥 映画世界配給：Trafalgar Releasing - https://www.trafalgar-releasing.com/

🎥 日本配給：カルチャヴィル合同会社：https://www.culture-ville.jp/yungblud

ヤングブラッドついて

【商品情報】

ヤングブラッド『アイドルズ』

発売日:2025年6月20日

詳細はこちら: https://store.universal-music.co.jp/product/uicc90017/

試聴はこちら：https://umj.lnk.to/YUNGBLUD_IDOLS

【バイオグラフィー】

イギリス出身の次世代を担う若きロック・スター、ヤングブラッド（本名:ドミニク・リチャード・ハリソン）は1997 年8 月5 日生まれ。これまでリリースしたアルバムは2度も全英チャート1位を獲得している。マシュメロ、アヴリル・ラヴィーン、マシン・ガン・ケリー、リル・ヨッティ、ブリング・ミー・ザ・ホライズンなど、ジャンルを超えた数々のビッグ・アーティストらとのコラボレーション作品でも話題に。2022年、ステージ上での日本語での掛け声が大きな話題になったサマーソニックでの初来日後、2023年には自身となる来日単独公演を成功させ、翌年2024年にはアニメ『怪獣８号』のOPテーマを担当。現代社会を斜めから見て、異議を申し立てるその反抗的な精神と赤裸々な歌詞、高いファッション性が現代の多くの若者に共感と支持を得ている。

製作陣とパートナーについて

本作は、B.R.A.T ProductionsとAldgate Picturesが製作を担当。Aldgate Picturesは、アーティストの創造性を映画やドラマへと広げることを目的に設立された制作会社で、2025年には『RAYE - Live at the Royal Albert Hall』で放送賞を受賞しました。

一方、B.R.A.T ProductionsはYungbludが創設したマルチメディアブランドで、音楽・ファッション・コミュニティを融合させた“ラグジュアリー・パンク”の美学を体現。ドム（Yungblud）の創造的表現を支える拠点でもあります。

映画概要

制作年：2025年／監督：ポール・ダグデール／出演：ヤングブラッドほか／プロデューサー：エイミー・ジェイムス、ステファン・デメトリウ、アダム・ウッド／製作国：イギリス／上映時間：約2時間／製作会社B.R.A.T Productions、Aldgate Pictures／サウンド：5.1ch ／上映素材：DCP