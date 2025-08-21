秋を感じる和クレープ｜9月1日(月)より新登場！”和クレープ専門店 たばねのし”
風が少し冷たくなり、木々が静かに色づき始める季節――
秋限定クレープ「たばねのしと紅葉 ～ほうじ茶と栗～」は、 香り高いほうじ茶をベースに、渋皮栗の煮ものや甘露煮、 林檎のコンポートを包み込んだ、季節感あふれる一品です。 仕上げには鮮やかなもみじをあしらい、目にも華やかな秋の装いに。 たばねのしと紅葉を添えた、和の心が息づくひとときを、 どうぞお楽しみくださいませ。
<たばねのしと紅葉 ～ほうじ茶と栗～> ｜和クレープ専門店“浅草茶屋たばねのし”｜
期間限定商品
・たばねのしと紅葉 ～ほうじ茶と栗～・・・１２５０円(税込)～
“たばねのし”とは
浅草に本店をかまえる和クレープ専門店。
2022年に浅草店(本店)がOPENし、現在は東京、神奈川、千葉、京都、大阪、兵庫、島根、鹿児島などに店舗を展開しています。
抹茶クレープをはじめ、和テイストのクレープを提供し、
空間デザインは、伝統的な和の要素に現代の要素を取り入れた落ち着いた空間です。
浅草本店
一番人気の“掛川抹茶ブリュレ
静岡の掛川抹茶を使用し特別な配合でつくった抹茶のクレープ生地を使用しています。
クレープデザインでは、仕上げに金箔をあしらい、包装紙には水引職人が１つずつ丁寧に作り上げた水引が施しています。
掛川抹茶ブリュレ
店舗の仕入状況により取扱い商品が異なる場合がございます。
＝＝＝期間限定ドリンクも同時発売＝＝＝＝＝
<掛川抹茶塩キャラメルラテ>、<黒蜜ほうじ茶ラテ> ｜和クレープ専門店“浅草茶屋たばねのし”｜
人気の抹茶ラテをベースにした「掛川抹茶塩キャラメルラテ」
上質な抹茶は、静岡の掛川の抹茶を使用。
塩味と甘みの絶妙なバランスが楽しめる秋に寄り添う和の味わいを、心ゆくまでお愉しみいただけます。
さらにほうじ茶ラテをベースにした「黒蜜ほうじ茶ラテ」
たばねのしでは新たに“ほうじ茶をラインナップし、たばねのしの楽しみ方を増やしました。
黒蜜ほうじ茶ラテは黒蜜の甘みと香ばしい焙じ茶が調和する一品に仕上げています。
期間限定商品
・掛川抹茶塩キャラメルラテ・・・700円(税込)～
・黒蜜ほうじ茶ラテ・・・700円(税込)～
※店舗、曜日により価格が異なる場合があります
店舗情報
〈東京〉
■浅草茶屋たばねのし 浅草店(本店)｜住所：東京都台東区浅草2丁目7-７
＞Instagram：https://www.instagram.com/asakusachaya_tabanenoshi/
■浅草茶屋たばねのし 原宿店｜住所：東京都渋谷区神宮前1丁目14―30 「WITH HARAJUKU_B1」
＞Instagram：https://www.instagram.com/tabanenoshi_harajuku/
■浅草茶屋たばねのし 豊洲店｜住所：東京都江東区豊洲６丁目５－１ 「千客万来 2F」
＞Instagram：https://www.instagram.com/toyosu_tabanenoshi_tokyo/
■浅草茶屋たばねのし 北千住店｜住所：東京都足立区千住２丁目31
＞Instagram：https://www.instagram.com/kitasenju_tabanenoshi/
〈神奈川〉
■鎌倉茶屋たばねのし｜住所：神奈川県鎌倉市小町２丁目７－26 2F
＞Instagram：https://www.instagram.com/kamakura_tabanenoshi/
〈千葉〉
■成田茶屋たばねのし｜住所：千葉県成田市上町508
＞Instagram：https://www.instagram.com/naritachaya_tabanenoshi/
〈大阪〉
■浅草茶屋たばねのし 大阪港店｜住所：大阪府大阪市港区築港３丁目６－16
＞Instagram：https://www.instagram.com/osakakou_tabanenoshi/
■浅草茶屋たばねのし 心斎橋店｜住所：大阪府大阪市中央区西心斎橋１丁目６－34
＞Instagram：https://www.instagram.com/osaka_shinsaibashi_tabanenoshi/
〈京都〉
■祇園茶屋たばねのし 銀閣寺店｜住所：京都府京都市左京区銀閣寺前町15番地4
＞Instagram：https://www.instagram.com/tabanenoshi_ginkakuji/
■祇園茶屋たばねのし 新京極店｜住所：604-8035 京都府京都市中京区新京極通三条下る桜之町４１８－３
＞Instagram：https://www.instagram.com/kyotoshinkyogoku_tabanenoshi/
〈兵庫〉
■浅草茶屋たばねのし 姫路店｜住所：〒670-0927 兵庫県姫路市駅前町１８８－１ ピオレ1_1F
＞Instagram：https://www.instagram.com/himeji_tabanenoshi/
〈鹿児島〉
■薩摩茶屋たばねのし｜住所：鹿児島県鹿児島市東千石町15－20
＞Instagram：https://www.instagram.com/satsumachaya_tabanenoshi/
〈島根〉
■出雲茶屋たばねのし｜住所：島根県出雲市大社町杵築南860－8
＞Instagram：https://www.instagram.com/izumo_tabanenoshi/
〈福岡〉
■天神茶屋たばねのし｜住所：福岡県福岡市中央区大名1-1-17
＞Instagram：https://www.instagram.com/tenjin_tabanenoshi/
