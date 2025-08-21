＼8月26日は「パブロの日」／【心斎橋本店限定】PABLOminiプレゼントキャンペーンを開催！

株式会社ドロキア・オラシイタ

焼きたてチーズタルト専門店「PABLO（パブロ）」は、ブランドの記念日である 8月26日＝“パブロの日（PABLO Day）” に、心斎橋本店で商品をご購入いただいたお客様に向け、PABLOminiプレゼントキャンペーンを実施いたします。


（株式会社ドロキア・オラシイタ　本社：大阪府大阪市　代表取締役　嵜本将光）





PABLOは、2011年の創業から多くのお客様にご愛顧いただき、おかげさまで 14周年目を迎えました。国内外より毎日たくさんのお客様にご来店いただき、「ご褒美お菓子」「大阪名物」「ジャパンスイーツ」として親しまれ、皆様にちいさなサプライズをご提供し続けた14年。
その感謝の気持ちを込めて、8月26日＝“パブロの日（PABLO Day）” にちなんだ特別なプレゼントをご用意しました。
皆様のご来店をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

PABLOminiプレーン（1個：320円税込）

キャンペーン概要


実施日：


2025年8月26日（火）



場所：


PABLO心斎橋店（大阪市中央区心斎橋筋2丁目）



内容：


当日、心斎橋本店にてお買い物をしていだだき、「パブロ」に関する投稿（画像・レビュー・ストーリー等なんでも）の画面をご提示いただいたお客様に、PABLOminiプレーン（1個：320円税込）をその場でプレゼント！



対象となる投稿の例：


・Googleマップへのクチコミ


・Instagramのストーリーズ・投稿


・X（旧Twitter）のポスト


・小紅書（RED）の投稿　など


などなど...



※購入商品は全商品が対象です。（コーヒーやソフトクリームでも、もちろん対象）


※投稿内容のスクリーンショットや投稿画面をご提示ください。


※その場で投稿していただいた場合も対象となります。







最寄り駅は「心斎橋駅」

販売店情報詳細


焼きたてチーズタルト専門店PABLO(パブロ)


心斎橋本店


〒542-0085大阪市中央区心斎橋筋2-8-1心斎橋ゼロワンビル 1階


電話番号：06-6211-8260


営業時間：毎日10:00～21:00





PABLO(パブロ)とは


パブロは、お客様に驚きと感動を提供するチーズタルト専門店です。唯一無二の“とろける食感”を追求した「パブロとろけるチーズタルト」は、2011年の創業以来、世界中のお客様に美味しいサプライズを届けてきました。まるでテーマパークのような製造工程も楽しめるエンターテインメント感のある店舗、ブランドの枠を超えたコラボレーションなど、わくわくするような“スイーツ体験”をお楽しみください！


PABLO 公式ホームページ(https://www.pablo3.com/)


取材・お問い合わせ先


株式会社ドロキア・オラシイタ


電話：06-6479-3000(10:00～17:00）


広報：山野上 藍（やまのうえ あい)


ドロキア・オラシイタ　公式ホームページ(https://drq.co.jp/)