＼8月26日は「パブロの日」／【心斎橋本店限定】PABLOminiプレゼントキャンペーンを開催！
焼きたてチーズタルト専門店「PABLO（パブロ）」は、ブランドの記念日である 8月26日＝“パブロの日（PABLO Day）” に、心斎橋本店で商品をご購入いただいたお客様に向け、PABLOminiプレゼントキャンペーンを実施いたします。
（株式会社ドロキア・オラシイタ 本社：大阪府大阪市 代表取締役 嵜本将光）
PABLOは、2011年の創業から多くのお客様にご愛顧いただき、おかげさまで 14周年目を迎えました。国内外より毎日たくさんのお客様にご来店いただき、「ご褒美お菓子」「大阪名物」「ジャパンスイーツ」として親しまれ、皆様にちいさなサプライズをご提供し続けた14年。
その感謝の気持ちを込めて、8月26日＝“パブロの日（PABLO Day）” にちなんだ特別なプレゼントをご用意しました。
皆様のご来店をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
PABLOminiプレーン（1個：320円税込）
キャンペーン概要
実施日：
2025年8月26日（火）
場所：
PABLO心斎橋店（大阪市中央区心斎橋筋2丁目）
内容：
当日、心斎橋本店にてお買い物をしていだだき、「パブロ」に関する投稿（画像・レビュー・ストーリー等なんでも）の画面をご提示いただいたお客様に、PABLOminiプレーン（1個：320円税込）をその場でプレゼント！
対象となる投稿の例：
・Googleマップへのクチコミ
・Instagramのストーリーズ・投稿
・X（旧Twitter）のポスト
・小紅書（RED）の投稿 など
などなど...
※購入商品は全商品が対象です。（コーヒーやソフトクリームでも、もちろん対象）
※投稿内容のスクリーンショットや投稿画面をご提示ください。
※その場で投稿していただいた場合も対象となります。
最寄り駅は「心斎橋駅」
販売店情報詳細
焼きたてチーズタルト専門店PABLO(パブロ)
心斎橋本店
〒542-0085大阪市中央区心斎橋筋2-8-1心斎橋ゼロワンビル 1階
電話番号：06-6211-8260
営業時間：毎日10:00～21:00
PABLO(パブロ)とは
パブロは、お客様に驚きと感動を提供するチーズタルト専門店です。唯一無二の“とろける食感”を追求した「パブロとろけるチーズタルト」は、2011年の創業以来、世界中のお客様に美味しいサプライズを届けてきました。まるでテーマパークのような製造工程も楽しめるエンターテインメント感のある店舗、ブランドの枠を超えたコラボレーションなど、わくわくするような“スイーツ体験”をお楽しみください！
PABLO 公式ホームページ(https://www.pablo3.com/)
取材・お問い合わせ先
株式会社ドロキア・オラシイタ
電話：06-6479-3000(10:00～17:00）
広報：山野上 藍（やまのうえ あい)
ドロキア・オラシイタ 公式ホームページ(https://drq.co.jp/)