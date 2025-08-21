＼8月26日は「パブロの日」／【心斎橋本店限定】PABLOminiプレゼントキャンペーンを開催！

株式会社ドロキア・オラシイタ

焼きたてチーズタルト専門店「PABLO（パブロ）」は、ブランドの記念日である 8月26日＝“パブロの日（PABLO Day）” に、心斎橋本店で商品をご購入いただいたお客様に向け、PABLOminiプレゼントキャンペーンを実施いたします。

（株式会社ドロキア・オラシイタ 本社：大阪府大阪市 代表取締役 嵜本将光）

PABLOは、2011年の創業から多くのお客様にご愛顧いただき、おかげさまで 14周年目を迎えました。国内外より毎日たくさんのお客様にご来店いただき、「ご褒美お菓子」「大阪名物」「ジャパンスイーツ」として親しまれ、皆様にちいさなサプライズをご提供し続けた14年。その感謝の気持ちを込めて、8月26日＝“パブロの日（PABLO Day）” にちなんだ特別なプレゼントをご用意しました。皆様のご来店をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。PABLOminiプレーン（1個：320円税込）

キャンペーン概要

実施日：

2025年8月26日（火）

場所：

PABLO心斎橋店（大阪市中央区心斎橋筋2丁目）

内容：

当日、心斎橋本店にてお買い物をしていだだき、「パブロ」に関する投稿（画像・レビュー・ストーリー等なんでも）の画面をご提示いただいたお客様に、PABLOminiプレーン（1個：320円税込）をその場でプレゼント！

対象となる投稿の例：

・Googleマップへのクチコミ

・Instagramのストーリーズ・投稿

・X（旧Twitter）のポスト

・小紅書（RED）の投稿 など

などなど...

※購入商品は全商品が対象です。（コーヒーやソフトクリームでも、もちろん対象）

※投稿内容のスクリーンショットや投稿画面をご提示ください。

※その場で投稿していただいた場合も対象となります。

販売店情報詳細

最寄り駅は「心斎橋駅」

焼きたてチーズタルト専門店PABLO(パブロ)

心斎橋本店

〒542-0085大阪市中央区心斎橋筋2-8-1心斎橋ゼロワンビル 1階

電話番号：06-6211-8260

営業時間：毎日10:00～21:00

PABLO(パブロ)とは

パブロは、お客様に驚きと感動を提供するチーズタルト専門店です。唯一無二の“とろける食感”を追求した「パブロとろけるチーズタルト」は、2011年の創業以来、世界中のお客様に美味しいサプライズを届けてきました。まるでテーマパークのような製造工程も楽しめるエンターテインメント感のある店舗、ブランドの枠を超えたコラボレーションなど、わくわくするような“スイーツ体験”をお楽しみください！

PABLO 公式ホームページ(https://www.pablo3.com/)

取材・お問い合わせ先

株式会社ドロキア・オラシイタ

電話：06-6479-3000(10:00～17:00）

広報：山野上 藍（やまのうえ あい)

ドロキア・オラシイタ 公式ホームページ(https://drq.co.jp/)