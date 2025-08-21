独自ANC技術でノイズを最大50dB低減、ハイレゾ再生も楽しめる完全ワイヤレスイヤホン「EarFun Air Pro 4i」

Earfun Technology (HK) Limited

EarFun Technologyは、独自のアクティブノイズキャンセリング技術「QuietSmart 3.0」を搭載し最大50dBのノイズ低減を実現した完全ワイヤレスイヤホン「EarFun Air Pro 4i（イヤーファン・エアープロフォーアイ）」を本日発売します。大口径φ11mm チタンコーティング複合振動板を搭載、LDACのサポートによりハイレゾ相当の再生をワイヤレスで実現します。

ノイズ低減レベルが最大50dBに向上

独自のQuietSmart(TM) ANCアルゴリズムは、音楽信号とノイズおよびドライバーユニットと耳の間の音響特性を400回/秒以上の頻度で検出、さらにノイズ低減プロセスによって失われた情報を補完します。最新版のQuietSmart(TM) 3.0では、特に中低域のノイズを巧みに低減しつつ全域のノイズ低減レベルを最大43dBから50dBへと大幅に改善しました。風雑音抑制機能も強化、耳障りな風切音を大幅に抑制します。

高剛性11mm径振動板を搭載、ハイレゾ再生も

カナル型完全ワイヤレスイヤホンとしては大判の11mm径チタンコーティング複合振動板を採用、その高い剛性と高速応答性により原音を忠実に再現します。さらにコーデックには最大96kHz/24bitのハイレゾ再生に対応するLDACをサポート、クリアで緻密な高音と深みと量感のある低音をバランスよく描写します。

新設計のハウジングとイヤーピース

オーバル状の音筒部をより大きく短い構造にすることで、音の分散を抑えつつ音の方向を集中させることが可能となり、音質向上とノイズキャンセリング効果の改善を実現しました。イヤーピースも素材が異なる二重構造に変更、音質向上を図っています。軸部分には硬めの素材を使用し基礎部分の固定力を改良、低音を逃さず鼓膜まで伝えることが可能になりました。傘部分はより薄くすることで、多くの方の耳道にナチュラルフィットし、装着していることを忘れるような快適なつけ心地を実現しています。

LDACに対応、ハイレゾワイヤレス認証も

Bluetoothでありながら最大96kHz/24bitの再生を可能にする高音質オーディオコーデックLDACをサポート、ハイレゾ配信対応のストリーミングサービスやファイル再生をより高音質でお楽しみいただけます。一般社団法人日本オーディオ協会が定める「ハイレゾオーディオワイヤレス」規格の認証も取得しています。

クリアな音声通話

左右各ユニットに各3基搭載した高性能小型マイクとAIアルゴリズムの活用により、街の喧騒やカフェの話し声などのノイズをリアルタイムで抑制、クリアで聞き取りやすい音声通話を実現しました。話者の声も、鮮明に相手へ届けることができます。

最大40時間再生、急速充電にも対応

イヤホン単体で最大9.5時間、充電ケースと合わせると最大40時間の連続再生を実現しました (いずれもLDACオフ時）。長時間の移動でもバッテリー切れの心配がありません。急速充電にも対応、わずか10分の充電で最大2時間もの音楽再生が可能です。

IP55相当の防塵防水性能

イヤホン本体はIP55等級相当の防塵防水性能を備えているため、スポーツやアウトドアで存分に活用いただけます。不意な降雨や運動中の汗にも安心です。

3Dシアターモード

立体的な音場を再現する3Dシアターモードとを搭載しました。専用アプリ「EarFun Audio」で3Dサウンドモードを有効にすれば、楽器やボーカルの定位が鮮明に再現される立体感あふれるサウンドを、シアターモードを有効にすればライブ会場の中央にいるような臨場感でコンテンツをお楽しみいただけます。

マルチポイント接続に対応、Google Fast Pairと検索ハブも

本製品を2台のデバイスに同時接続し、必要に応じて切り替える「マルチポイント接続」に対応しました。スマートフォンとパソコン、スマートフォンとタブレットなど、並行して使うことが多いデバイスでも本製品1台で事足ります。Android端末との組み合わせでは、簡単&スピーディーにペアリングを実行する「Google Fast Pair」と、紛失したと きに追跡できる「検索ハブ」もご利用いただけます。

専用アプリ「EarFun Audio」

iOS/Android対応の専用アプリ「EarFun Audio」を利用すると、10種類用意したプリセットの中からお好みの音質を選ぶことができます。自然の音などを20種類以上収録した「環境音」の再生にも対応しています。物理ボタン操作の設定やマルチポイント接続の設定、ファームウェアアップデートにもご利用いただけます

EarFun Air Pro 3からの主な変更点

・適応型ノイズキャンセリングテクノロジー対応のQuietSmart 3.0

・ANCの最大ノイズ低減レベル向上（43dB → 50dB）

・風切音抑制機能の強化

・φ11mm チタンコーティング複合振動板

・二重構造設計のイヤーピース

・LDACのサポート

・音声通話性能の向上（AI技術を活用したアルゴリズムの導入）

・レイテンシ50ms以下の低遅延モード

・Google Fast Pairに対応

主要スペック販売ページ

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK4GM129

楽天：https://www.rakuten.co.jp/earfun/

公式サイト：https://www.myearfun.com/jp/headphones/earfun-air-pro-4i-anc-true-wireless-earbuds-black

EarFunについて

2018年、経験豊富な工業デザイナー・音響エンジニア・音楽愛好者で構成されたチームにより、次世代のワイヤレスオーディオ機器を製造することを目標としてEarFun Technologyは設立されました。多機能な「EarFun Free Pro 3」や音質重視のフラッグシップモデル「EarFun Air Pro 4」などの完全ワイヤレスイヤホン製品は世界各国でベストセラーを記録、CES 2020/2024イノベーションアワードやiFデザインアワード2020を受賞しています。

私たちは外観デザインの設計から実地装着テスト、フィードバックを反映した改良、量産・出荷に至るまで、すべての製品に十分な時間と工夫を注ぎ、全工程を厳格に管理しています。特に品質管理においては、3回全数検査してから出荷するという極めて厳格な規定を設け、業界最高水準と自負できる品質保証体制を敷いています。

テクノロジーは人々の生活に浸透し生活の質を向上させるという信念と、「Better Sound、Better Life」というスローガンのもと、お客様により一層ご満足いただけるプロダクトとユーザエクスペリエンスを提供できるよう、私たちは努力を続けます。

