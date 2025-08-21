米国の量子企業StrangeworksがQuantagoniaを買収し、応用AI、最適化、量子コンピューティング分野でのリーディング企業を目指す

Strangeworks, Inc.

2025年8月20日 - Strangeworks, Inc.（本社：アメリカ合衆国テキサス州オースティンおよびドイツ連邦共和国バイエルン州ミュンヘン、CEO：William Hurley、以下 Strangeworks）は、量子コンピューティングおよび高性能コンピューティングソフトウェアのリーディング企業ですが、本日、高度な数理最適化とAIを活用した意思決定ソリューションに特化した先進的企業 Quantagonia (クァンタゴニア)の買収を発表しました。

これにより、Strangeworksの既存ソリューションには、Quantagoniaの数理最適化、HybridSolverオーケストレーション技術、AIを活用した意思決定ソリューションなどの高度な機能がシームレスに統合されました。Strangeworksは、自社の堅牢なAI・量子技術インフラと、そこで提供されるパートナー企業群の広範な計算資源や、前述の高度な最適化計算機能の統合により、さらなる市場拡大を狙います。また、顧客企業に対しては、古典・ハイブリッド・量子および量子インスパイアード技術を含む多様な技術を活用して顧客企業内の経験豊富な専門分野のエキスパートが直面している計算課題をより容易に解決できるよう支援します。

戦略的連携と市場拡大



最近、インドに新たな拠点を設立し*グローバル展開を強化したStrangeworksにとって、今回のこの買収は欧州における市場ポジションを大幅に強化し、Strangeworksの戦略的目標の実現を加速することになります。StrangeworksとQuantagoniaは、これまで世界各国の企業とのプロジェクトで成功を収めてきた豊富な協業実績を有しているため、共通のビジョンとミッションで結ばれた世界トップレベルのチームを既に構築しています。

長年にわたり専門分野の研究者や技術者らと、技術者でないビジネス担当者らとの間には壁がありましたが、それらは取り除かれていきます。企業内の誰もが、ライフサイエンス、金融、エネルギー、航空宇宙、物流、製造など多様な業界における複雑な課題に対して、応用人工知能（AI）を活用して解決できるようになります。具体的には、人員配置、スケジュール管理、ルート計画、在庫最適化まで、幅広いユースケースに対応可能です。この買収により、これまで企業が諦めてきた複雑な計算課題への取り組みが可能となり新たな市場展開の機会が生まれます。

Quantagoniaのコアイノベーション



Quantagoniaの核心的な価値は、複雑な最適化問題を解くための以下の2つの技術にあります。

● ソルバーオーケストレーションエンジン

ハードウェアに依存しない高度なソルバー管理・選択技術。従来の単一アルゴリズムアプローチとは異なり、このソルバー管理エンジンは複数の最先端ソルバーを賢くオーケストレーションし、並列処理を実行しながら情報を動的に共有し、優れたパフォーマンスを実現します。

● AIを活用した意思決定ソリューション

前述のソルバーオーケストレーションエンジンを補完するもので、大規模言語モデル（LLM）を基盤としています。Quantagoniaのツール群は、高度な大規模言語モデルを活用し、従来の深い数学的知識やプログラミングスキルを必要としない直感的な自然言語インターフェースになっています。この画期的なアプローチにより、技術的な知識を持たない現場の業務責任者（業務プロセス管理責任者、サプライチェーン戦略担当者、人事担当者など）が、問題の定義、改善、解決を自ら行うことが可能になります。

Strangeworksの創業者兼CEOであるWilliam Hurley (以下、Whurley) のコメント

「この買収は、単に2つの会社を統合するだけではありません。私たちの強力なビジョンを統合し、先進的なコンピューティングの活用を望むあらゆる組織に真の変革をもたらすものになります。Dirk、Philipp、およびQuantagoniaの全チームをStrangeworksファミリーに迎えられることを嬉しく思います。彼らの応用AIと最適化に関する専門知識は、ヨーロッパのみならず世界に対してイノベーションを推進する上で重要な役割を果たすでしょう」

Quantagoniaの共同創業者兼CEOであるDirk Zechielのコメント

「Quantagoniaチーム一同はStrangeworksに加わることを大変嬉しく思っています。また私は、Whurleyと共に共通のビジョンを実現するためのシニアリーダーシップの役割を担うことを光栄に思っています。そして、Strangeworksと協力することで、迅速にスケールアップし、より多くの顧客企業に貢献し、高度な最適化機能をグローバルに提供することが可能になります」

HPC市場に特化した市場調査会社Hyperion Researchのチーフ・クオンタム・アナリストのBob Sorensen（ボブ・ソレンセン）氏のコメント

「量子コンピューティング（QC）企業は、潜在的なQCエンドユーザーに対して競争優位性を示すことがますます求められている中、今回のように量子技術を活用して産業分野の重要な課題解決を可能にする道を強化する買収は、QCセクターの成熟化における次の重要なマイルストーンとなるでしょう。StrangeworksのCEOのWhurleyは、これまで起業家としてAccentureやGoldman Sachsへ自らのスタートアップのイグジット（exit）実績を持ち、量子コンピューティングにおいても先駆的なリーダーシップを発揮しています。また、Dirk ZechielはGurobi GmbHの共同創業者であり最適化専門家として豊富な経験を有しており、これらを組み合わせることになったStrangeworksのQuantagonia買収は、急速に台頭する量子/古典最適化分野でのStrangeworksの躍進を加速し、同社は有利なポジションを得ることになるでしょう」

Quantagoniaの欧州での実績は名高く、Strangeworksが米国、欧州、アジア太平洋地域で確立した基盤をさらに拡大し、Strangeworksはこれを機にグローバルな成長を加速する基盤を固めます。IBM、Hitachi Ventures、RTX Ventures、Lightspeed Venture Partners、GreatPoint Ventures、Luxなどの主要な投資家**からの出資を受けているStrangeworksは、世界中の企業に対し次世代のコンピューティングソリューションへのアクセスを拡大していきます。



■ Strangeworks (ストレンジワークス) について

アメリカ合衆国テキサス州オースティンに本社を置く。Strangeworksは、計算複雑性を現実世界の解決策に変換することをミッションとしています。Strangeworksの革新的なクラウドプラットフォームは、量子・量子インスパイアードの計算リソースを各種豊富に取り揃えた世界でも有数な計算プラットフォームです。量子計算が持つ革新的な可能性を、誰もが利用できるようになる世界を理想としています。このプラットフォームに組み込まれた当社のAI搭載機能「Workflows (ワークフローズ)」は、企業が直面する最も困難な課題の解決を容易にし、ブレイクスルーを加速し、事業運営の未来への対応力を強化するものです。世界中の顧客企業と連携し、Strangeworksは即時の投資対効果（ROI）を提供しつつ、よりスマートに量子技術を活用できる未来を形作っています。

詳しくは https://strangeworks.com をご覧ください。

* インドに新たな拠点を設立（2025年7月22日付プレスリリース）:

https://strangeworks.com/press/strangeworks-expands-global-presence-to-india-and-sri-lanka

** StrangeworksのシリーズAにおける主要な投資家（2023年3月21日付プレスリリース）：

https://strangeworks.com/press/strangeworks-success-drives-ecosystem-expansion-24m-series-a



■ Quantagonia (クァンタゴニア) について

Quantagoniaは、2021年にDirk Zechiel、Philipp Hannemann、Prof. Sabina Jeschke、Prof. Sebastian Pokuttaによって設立されました。Quantagoniaは、AIを活用した量子対応型計画技術を開発しています。ドイツ（フランクフルトおよびミュンヘン）に拠点を置く同社は、最適化、AI、自然言語処理を組み合わせることで、専門家とビジネスユーザー双方の高度な意思決定を可能にし、大規模で複雑な計画課題の解決を可能にしています。

詳しくは https://www.quantagonia.com/ をご覧ください。



英語版プレスリリース

英語のプレスリリースはタイトル「Strangeworks Acquires Quantagonia to Create Global Leader in Applied AI, Optimization, and Quantum Computing」で2025年8月20日 8:00 米国東部標準夏時間に発行しました。

https://strangeworks.com/press/strangeworks-acquires-quantagonia-to-create-global-leader-in-applied-ai-optimization-and-quantum-computing をご覧ください。

お問合せ先

Strangeworks, Inc.

日本カントリーマネジャー 田中香織

kaori@strangeworks.com

media@strangeworks.com

Strangeworksに対する出資、協業のご相談・AI機能搭載の量子計算用クラウドプラットフォームなどへのご質問等があれば遠慮なくご連絡ください。お問合せは、日本語/英語のどちらでも構いません。