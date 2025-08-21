【7月ロンチ】ソーシャルギフトを超える、メッセージサイト付きギフトサービス開始！

新サービス「Lei（レイ）」とは

株式会社テトテ（https://lei.gift/）

ブライダルアイテム専門店「Favori」を運営する株式会社テトテは、2025年7月7日、新しいギフトサービス 「Lei（レイ）」 のサービスを正式にスタートしました。

「Lei」は、単なるソーシャルギフトではなく、贈り手が自分だけの「オリジナルメッセージサイト」を作成できるサービスです。贈り物に“言葉やストーリー”を添えることで、これまでにない体験を届けます。

サービス詳細

特長と強み

今後の展望

1. オリジナルサイト作成- 写真・動画・メッセージを組み合わせた「メッセージサイト」を作成可能- 招待状やアルバムのように、贈り物そのものに“背景や想い”を添えられる2. ギフトのラインナップ- 一般的なカタログギフトの枠を超え、『お茶漬け』に特化したカタログ等ユニークなラインナップも- 単品商品から厳選カタログまで幅広く取り揃え- 贈り手のニーズに合わせて「オリジナルカタログ」をご用意3. 活用シーン- 出産内祝い：子どもの成長写真やムービーとともに- 送別会：寄せ書きや思い出写真を添えて- ビジネスシーン：株主総会や周年記念の感謝の場面で4. ソーシャルギフトとしての利用- メッセージサイトを作成せず、従来型のソーシャルギフトとしても活用可能- 「想いをデザインできる」 -- ギフトを通じた体験そのものを提供- パーソナライズ性 -- 贈る相手・シーンに最適化したメッセージサイトの生成- 高い柔軟性 -- プライベートからビジネスまで幅広く対応

Leiは、「こんな贈り方があったんだ！」と、驚きや発見を生むサービスを目指しています。

利用者からの声をもとに、機能や商品ラインナップを拡張し、

より豊かなギフト体験を提供してまいります。

【ローンチを記念してキャンペーン企画を行います！】

Leiのローンチを記念して、お得にギフトを購入できるキャンペーン企画を行います！

キャンペーンの詳細はお問い合わせください。

※キャンペーン詳細をご希望の場合、連絡先情報にございますメールアドレスへ、

【Leiキャンペーンについて】のタイトルでメールをいただけますと幸いです。

※法人利用や商品提携のご相談などは、連絡先情報にございますメールアドレスへ、

ご連絡をいただけますと幸いです。

※従業員の誕生日ギフト等、福利厚生等でもご活用いただけます！

※メッセージサイトはブランドカラーに合わせて柔軟にカスタム可能です。

ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー

●連絡先情報

株式会社テトテ

広報担当：塩脇

フォーム：https://lei.gift/contact

ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー

公式サイト

詳細はこちらからご覧ください：

https://lei.gift/

運営会社

株式会社テトテ

（ブライダルアイテム専門店「Favori」運営）

公式サイト：https://www.favori-cloud.com/