【7月ロンチ】ソーシャルギフトを超える、メッセージサイト付きギフトサービス開始！
（https://lei.gift/）
新サービス「Lei（レイ）」とは
ブライダルアイテム専門店「Favori」を運営する株式会社テトテは、2025年7月7日、新しいギフトサービス 「Lei（レイ）」 のサービスを正式にスタートしました。
「Lei」は、単なるソーシャルギフトではなく、贈り手が自分だけの「オリジナルメッセージサイト」を作成できるサービスです。贈り物に“言葉やストーリー”を添えることで、これまでにない体験を届けます。
サービス詳細1. オリジナルサイト作成
- 写真・動画・メッセージを組み合わせた「メッセージサイト」を作成可能
- 招待状やアルバムのように、贈り物そのものに“背景や想い”を添えられる
2. ギフトのラインナップ
- 一般的なカタログギフトの枠を超え、『お茶漬け』に特化したカタログ等ユニークなラインナップも
- 単品商品から厳選カタログまで幅広く取り揃え
- 贈り手のニーズに合わせて「オリジナルカタログ」をご用意
3. 活用シーン
- 出産内祝い：子どもの成長写真やムービーとともに
- 送別会：寄せ書きや思い出写真を添えて
- ビジネスシーン：株主総会や周年記念の感謝の場面で
4. ソーシャルギフトとしての利用
- メッセージサイトを作成せず、従来型のソーシャルギフトとしても活用可能
特長と強み- 「想いをデザインできる」 -- ギフトを通じた体験そのものを提供
- パーソナライズ性 -- 贈る相手・シーンに最適化したメッセージサイトの生成
- 高い柔軟性 -- プライベートからビジネスまで幅広く対応
今後の展望
Leiは、「こんな贈り方があったんだ！」と、驚きや発見を生むサービスを目指しています。
利用者からの声をもとに、機能や商品ラインナップを拡張し、
より豊かなギフト体験を提供してまいります。
【ローンチを記念してキャンペーン企画を行います！】
Leiのローンチを記念して、お得にギフトを購入できるキャンペーン企画を行います！
キャンペーンの詳細はお問い合わせください。
※キャンペーン詳細をご希望の場合、連絡先情報にございますメールアドレスへ、
【Leiキャンペーンについて】のタイトルでメールをいただけますと幸いです。
※法人利用や商品提携のご相談などは、連絡先情報にございますメールアドレスへ、
ご連絡をいただけますと幸いです。
※従業員の誕生日ギフト等、福利厚生等でもご活用いただけます！
※メッセージサイトはブランドカラーに合わせて柔軟にカスタム可能です。
ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー
●連絡先情報
株式会社テトテ
広報担当：塩脇
フォーム：https://lei.gift/contact
ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー
公式サイト
詳細はこちらからご覧ください：
https://lei.gift/
運営会社
株式会社テトテ
（ブライダルアイテム専門店「Favori」運営）
公式サイト：https://www.favori-cloud.com/