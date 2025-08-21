VVDN、世界的な需要に応えるためUAEに製造拠点を拡大





グルグラム（インド）, 2025年8月20日 /PRNewswire/ -- ソフトウェア、製品エンジニアリング、電子機器製造サービスおよびソリューションの世界的プロバイダーであるVVDN Technologiesは20日、世界的な拡大戦略の一環として、アラブ首長国連邦に新たな製造施設を設立すると発表しました。4週間以内に稼働開始を予定しているこの新施設は、VVDNにとって新たに重要な節目となります。

新しい施設は、米国、ヨーロッパ、MENA 地域の顧客のニーズに応えるために戦略的に配置されています。最先端の生産施設には、VVDNの後方統合戦略に沿って、PCBアセンブリ、自動製品アセンブリ、機械製造、テストおよび検証、その他の重要な事業領域が含まれます。

この施設は、通信、医療技術、自動車、カメラ、産業オートメーション、その他のハイテク・ソリューションを含む幅広い先進的なエレクトロニクス製品の製造をサポートします。VVDNの堅牢なインフラストラクチャと包括的な能力により、最高水準の品質とコンプライアンスを維持しながら、市場投入までの時間を短縮し、コスト効率に優れたソリューションを顧客に提供できるようになります。

今回の事業拡大により、VVDNはインド、北米、欧州、アジア太平洋地域での既存のプレゼンスを基盤として、電子機器の設計および製造サービスにおける世界的リーダーとしての地位をさらに強化します。

VVDN Technologies製造コマーシャル担当上級副社長、Gourab Basu氏：「UAEにおけるVVDNの新しい製造施設は、私たちの旅における大きな節目です。UAEは、その戦略的な立地、高度なインフラ、成長する現地市場のおかげで、製造業にとって非常に魅力的な環境を提供しています。東西の玄関口として位置するUAEは、多様な市場へのシームレスなアクセスを可能にします。今回の事業拡張は、高品質で商業的に競争力のあるソリューションに対する需要の高まりに迅速に対応しながら、世界中の顧客に製造をより近づけるというVVDNの取り組みを反映しています。これは、世界中に製造拠点を拡大するという当社のビジョンを実現する原動力となるでしょう。」

VVDNは新たな地域に進出することで、世界的なプレゼンスを深め、最先端のテクノロジーと継続的な成長を通じて電子機器の設計と製造の大手プロバイダーになるという長期ビジョンを推進するというコミットメントを示しています。

VVDNについて：

2007年に設立されたVVDNは、ソフトウェア サービス、製品エンジニアリング、電子機器製造を専門とする世界的なテクノロジー・イノベーション企業です。VVDNはインドのグルグラムと米国のフリーモントに本社を置き、米国、カナダ、ヨーロッパ、ベトナム、韓国、日本を含む世界各地で強力な存在感を示しています。同社は世界中で11の高度なR&Dセンターとインドに8つの製造施設を運営し、ハードウェア、機械、組み込みソフトウェア、クラウドからテスト、検証、大量生産に至る包括的なソリューションを提供しています。

