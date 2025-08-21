TVアニメ 『アオのハコ』 新規録り下ろし音声ガイダンス搭載ワイヤレスイヤホンを期間限定で受注販売 ～ 「CP-TWS01D AOHAKO」 ～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、完全ワイヤレスイヤホン「CP-TWS01D」と、TVアニメ『アオのハコ』※1とのコラボレーションモデルの受注販売を致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327660&id=bodyimage1】
本機種「CP-TWS01D」は、オンキヨーと武蔵野レーベルのダブルネームで、装着時にはハウジング部が外部干渉をしないコ
パクトな設計になっており、装着中の睡眠前の寝返りや顔回りの動作による落下の軽減などフィット感が高いのが特徴です。周囲への音漏れやノイズを防ぎ、また小型軽量で持ち運びに適し、クリアな外観がよりスタイリッシュかつ実用面にも適した商品となっております。
本コラボレーションモデルは、「鹿野千夏」「蝶野雛」の2モデル。充電ケースに各キャラクター名、左右ハウジングに各キャラクターをイメージしたアイコンを配置したオリジナルデザインとなっております。音声ガイダンスは「鹿野千夏」「蝶野 雛」の新規録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、ペアリング等、計5ワードのボイスを楽しめます。パッケージは描き下ろしイラストデザインとなっております。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて8月22日（金）11:00より（受注受付開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、描き下ろしイラストデザインの「A4クリアファイル」「アクリルスタンド」「缶バッジ」を販売致します。通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」ともに、8月22日（金）15:00より販売開始致します。
※1 TVアニメ『アオのハコ』イントロダクション
「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて好評連載中の三浦糀による大人気マンガ『アオのハコ』。
等身大のキャラクター達がそれぞれの想いを胸に部活に打ち込むひたむきな姿と、
“誰かを好きになった時”の心の機微を繊細に描いた本作は、2021年4月の連載開始から多くの読者を魅了している。
2024年にはTVアニメが放送、更に第2期の制作も決定している。
■公式サイト：https://aonohako-anime.com/
■公式X（@aonohako_PR）：https://x.com/aonohako_pr
■集英社『週刊少年ジャンプ』公式サイト：https://www.shonenjump.com/j/rensai/aonohako.html
【ワイヤレスイヤホン セット内容】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327660&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327660&id=bodyimage3】
■通販サイト 「ONKYO DIRECT」
https://onkyodirect.jp/shop/pages/AOHAKO_EARPHONE.aspx
■秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」
https://onkyoanime.com/info/6279420
※店舗設置専用QRコードにて受注受付
■受注期間：2025年8月22日（金）15：00～2025年10月10日（金）15：00
■製品発送：2025年12月中旬から12月下旬にかけて順次発送予定
■販売価格：15,000円（税・送料込）
■発売元：オンキヨー株式会社
※販売期間については状況により、予告なく期間を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※予定台数に到達次第、受注受付終了となります。
【販売商品詳細】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327660&id=bodyimage4】
■A4クリアファイル 販売価格：500円（税込）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327660&id=bodyimage1】
