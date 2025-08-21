「STEMON（ステモン）」2025年9月新規開校のお知らせ
株式会社ヴィリング（本社：東京都杉並区、代表取締役：中村一彰）は、2025年9月にSTEAM教育＆プログラミングスクール「STEMON（ステモン）」を1教室新規開校します。
◆STEAM教育スクールSTEMON（ステモン）とは
「STEMON（ステモン）」は、全国で170教室以上を展開している日本初のSTEAM教育＆プログラミングスクールです。
ブロック制作・プログラミング・ロボット制御など、ものづくり体験を通じて、身近にあるものの仕組みや原理を学びます。
学んだことを実際につくって体験することで、これからの時代に必要とされる、創造力・表現力・論理的思考力・問題解決力を身につけていきます。
STEAM（スティーム）教育のSTEAMとは、科学（Science）、技術（Technology）、工学（Engineering）、アート（Art）、数学（Mathematics）の5つの領域の頭文字です。
STEAM教育では、実社会における問題発見と解決をするために、これら5つの領域を教科横断的に学びます。
ステモンでは、Engineeringを軸としたプロジェクトを通じて、「しる」「つくる」「ためす」を繰り返すことで、自分なりの答えにたどり着く学び方と定めています。
◆2025年9月に新規開校するスクールは以下の通りです。
教室名：ステモン鎌ヶ谷校
所在地：〒273-0137 千葉県鎌ケ谷市道野辺本町1-4-12
URL：https://www.stemon.net/schools/kamagaya/
【株式会社ヴィリングについて】
『夢中があふれる社会をつくる』の企業理念のもと、全国で以下のサービスを展開。
・STEAM教育＆プログラミングスクール「STEMON（ステモン）」
・放課後等デイサービス向けシステム「AIセラピストco-mii（こみー）」
・放課後等デイサービス向けSTEAM療育教材「すてむぼっくす」
・自宅でバイリンガル先生による英会話「お迎えシスター」
・民間学童「ステモンアフタースクール」
・読解力を伸ばす文章題専門算数「よみとき」
・自立訓練（生活訓練）事業所「いちきゅうリワーク」
社名 株式会社ヴィリング（Viling inc.）
所在地 東京都杉並区上荻1-23-19 東神荻窪ビル2Ｆ
設立 2012年10月10日
資本金 9000万円
代表 中村一彰
STEMON HP
https://www.stemon.net/
株式会社ヴィリング HP
https://www.viling.co.jp/
配信元企業：株式会社ヴィリング
